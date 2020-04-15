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Автор Виктор Коваленко

Путешествие в мир цыган

Туризм

Вокруг цыган и их образа жизни существует множество стереотипов и предубеждений, но в то же время традиции и быт этого кочевого народа всегда вызывали у человечества любопытство. Их традиционная культура, прежде всего музыкальная, оказала огромное влияние на культуры многих народов мира.

Для того чтобы воочию соприкоснуться с удивительными обычаями и традициями цыган не обязательно ехать в табор, достаточно приехать в Кострому и посетить открывшийся 5 лет назад Цыганский музей культуры и быта.

Цыганский музей

Цыганский музей представляет произведения живописи, фотографии, костюмы, предметы быта, а также этнографические материалы, отражающие тысячелетнюю историю народа, представители которого, живут по всему миру — от Индии до Великобритании, от Бразилии до Канады.

Экспозиция раскрывает взаимоотношения цыган с коренными народами различных стран, традиционные занятия цыган, влияние европейской моды на цыганский костюм и их вклад в музыкальную культуру Европы и России.

Не только со всей России в Музей цыганской культуры и быта приезжают туристы, но и из ближнего и дальнего зарубежья: Молдовы, Англии, США, Дании, Венгрии, Израиль, Германии, Болгарии, Франции и др.

Музей уникальный и является единственным в России музеем, посвященным цыганской культуре. Посетители знакомятся с исторически сложившихся традициями и укладом жизни цыган.

В Костромской области по официальным данным проживает более 1,5 тыс. цыган. А всего в мире существует свыше 80 цыганских этногрупп:

  • урсары,
  • кэлдэра,
  • сэрвы,
  • влахи,
  • кишеневцы,
  • мадьяры
  • и, конечно, русска рома.

У этого кочевого народа нет своей страны, но есть национальный гимн и неофициальная столица — молдавский город Сороки, являющимся побратимом Костромы. Есть у цыган и свой флаг. Он был принят в 1971 году в Лондоне на Всемирном конгрессе цыган.

Путешествие в мир цыган. Экспозиция Быт цыган

Жизнь цыган разных стран мира

Каждый народ как бы мал не был, способен и может внести свой вклад в общую сокровищницу культуры.

Цыгане — это многоликий и разнообразный народ, это нация, разбросанная по всему миру, чьи представители принадлежат к различным религиозным концессиям и даже говорят на разных языках.

Первой экспозицией, с которой открылся музей, стала выставка "Цыгане и Великая Отечественная война", "Цыгане — жертва геноцида", "Цыганские артисты в годы войны".

Уникальная выставка, посвящённая вкладу цыганского народа в борьбе с нацизмом. Здесь представлены фронтовые фотографии и копии наградных документов, хранившиеся в цыганских семьях, сведения из государственного архива, боевые ордена и медали. Посетители выставки узнают о цыганах, отдавших жизни ради Победы или вернувшихся победителями с фронта, людях, которыми может гордиться цыганская нация и вся наша страна.

Эта тема уже поднималась в некоторых странах. Нацистский геноцид унёс жизни по меньшей мере 130 000 цыган, из них 30 000 были убиты во время вторжения гитлеровских войск в Советский Союз. Огромное количество для этнического меньшинства.

Большую помощь в создании экспозиции оказал цыгановед, этнограф Николай Бессонов.

В музее есть зал "Кочевье цыган", где проходят интерактивные программы с участием цыганских артистов, также здесь можно посмотреть кукольное представление единственного в мире цыганского театра кукол "Мишто явьян".

Спектакли уникальны и эксклюзивны. Только у нас можно увидеть веселое балаганное представление "Цыган Морэ на ярмарке", зимнюю сказку "Как Снегурочка в гостях у цыган побывала" и романэ фольклор насыщенный волшебными историями бродяжничества спектакль "Цыганское счастье".

Цыганский театр кукол — это удивительное место. Это целый мир, в котором дети встречаются со сказкой, а взрослые возвращаются в детство и вспоминают всё самое доброе и тёплое. На наши спектакли специально приезжают из разных городов России (Владимир, Вологда, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ярославль и т. д.).

Фонд музея регулярно пополняется. Пластинки с цыганскими песнями, книги и даже картины приносят и дарят наши посетители.

Путешествие в мир цыган. Костромской художник подарил картину

 Мы рады каждому подарку. Среди экспонатов есть и уникальные подарки. Например, театральное платье, подаренное художественным руководителем Московского театра "Ромэн", народным артистом СССР Николаем Сличенко, картина, написанная маслом "Портрет молодого цыгана" костромского художника Владимира Слабкова и др.

Жизнь цыган у нас в музее представлена во всех сферах культуры: театр, кино, цирк, литература, фарфор, произведения живописи и уникальные исторические этнографические фотографии, отражающие тысячелетнюю историю народа, представители которого, живут по всему миру — от Индии до Великобритании, от Бразилии до Канады.

Для любителей фотографироваться у нас есть фотозоны, где можно сделать фото в национальных костюмах.

Путешествие в мир цыган. Гости музея

Цыганская песня и танец завораживают своей энергетикой. Не зря же говорят, что русский человек умирает дважды: первый раз — за Родину, а второй — когда слушает цыган.

Для того чтобы воочию соприкоснуться с удивительными обычаями и традициями цыган надо приехать в Кострому и посетить наш единственный в России Музей цыганской культуры и быта.

В настоящее время музею не хватает выставочных площадей. А в мае нынешнего года отметим свой первый юбилей — нам 5 лет.

Сергей Андреев, основатель и директор Музея цыганской культуры и быта.

В Костроме интерес к цыганской культуре начинался с музыкального коллектива "Большое счастье". Ансамбль, стал лауреатом всероссийских и международных конкурсов и получил звание народного коллектива. Пять лет назад его руководитель и председатель общественной организации "Костромское объединение цыган" Сергей Андреев задумал вскоре открыл Музей цыганской культуры и быта.

Всех гостей директор и основатель музея встречает сам. За полтора часа он подробно расскажет о жизни кочевого народа, его традициях и тысячелетней истории.

Адрес музея: г. Кострома, ул. Козуева, дом 3/46,

https://sergiandr.wixsite.com/gypsymuseum

Темы музей туризм цыгане кострома культура путешествие по россии
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