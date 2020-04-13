Петушиное царство в Петушках

История создания музея Петуха в городе Петушки Владимирской области началась задолго до официального его открытия в конце апреля 1997 года.

Накануне 1993 года, года Петуха по восточному календарю, художник, журналист и коллекционер Корнилов Николай Изосимович предложил своим друзьям и коллегам — художникам и мастерам декоративно-прикладного искусства нарисовать или сделать птичку года. За работу взялись с энтузиазмом. Всё, что создали участники этого проекта, было выставлено в Москве и весь 1993 год на это зрелище приходили смотреть москвичи и гости столицы. Но год Петуха закончился, и нужно было решать, что дальше делать с этой уникальной коллекцией. Появилась идея о создании музея. И где же, если не в Петушках открывать музей Петуха?

Город Петушки возник как посёлок при одноименной станции (была открыта в 1861 году), названной по соседней деревне Петушки (впервые упоминается в первой половине XVII века, ныне Старые Петушки). В 1926 году пристанционный посёлок преобразован в посёлок городского типа Новые Петушки. В 1965 году посёлок был преобразован в город Петушки. Существует четыре легенды, объясняющие название города:

от местных игрушек-свистулек в виде петушков;

по обычаю класть отрубленную голову петуха в угол при основании дома;

от дымников в виде петухов (они ещё сохранились на некоторыхдомах);

от разбойников Кудеяра, предупреждавшихо своём появлении петушиным криком.

Формальности с выделением помещения и работы по оформлению интерьера музея заняли более трёх лет. И вот сказочный городок, который придумали и создали художники Андрей Курашов, Василий Вятич и Ирина Синицына 29 апреля 1997 года распахнул свои двери для посетителей. Сейчас за год музей Петуха посещает свыше 6000 человек. И всех непременно встречает петух Петрович, с которым желающие могут сфотографироваться.

Из стекла, хрусталя, глины, дерева, металла, разноцветных ниток, лоскутков, бисера, ракушек выполнен главный герой музея. Изделия народных промыслов: золотая хохлома, нежная сине-белая гжель, пестрый городец, затейливые узоры вологодских кружев. Есть и петухи из разных стран мира и каждый со своей историей.

Здесь можно узнать, что было раньше: курица или яйцо, как красят яйца и почему, что значит "пустить красного петуха" и как кукарекают петухи в разных странах, а заодно и самим прокукарекать в волшебном курятнике для исполнения желания, которое непременно сбудется!

Посмотреть, как жили и чем пользовались наши предки, узнать обычаи гадания на петухе, чем помогала свистулька-петушок и многое другое.

А какие картины создали художники о главном герое музея:

Петух-огонь,

Петух-зло,

Многоженец,

Хозяин,

Хвастун,

Драчун,

Сторож,

Храбрец,

Певец,

Кузнец

и просто Красавец…

А с мая по июль в специальной клетке в музее живут цыплята.

В музее Петуха проводятся мастер-классы по росписи деревянных магнитов-петухов, фарфоровых фигурок петуха, изготовление открыток ручной работы. Проводятся чаепития с пирогами и леденцами (и пирожки и леденцы — производства предприятий "Покровский хлеб" и "Владимирский пряник").

В музее работает постоянная экспозиция деревянных игрушек народного умельца Сергея Тимофеевича Саунова "Петушиное царство". В 1981 году, уйдя на пенсию, он не смог сидеть без дела и начинает вырезать из березовых веток и сучьев маленькие фигурки. Своим мастерством Сергей Тимофеевич делился с ребятами в кружке "Умелые руки" при Доме культуры. Работы мастера выставлялись на различных выставках и награждались дипломами и грамотами. В 2004 году мастер-игрушечник Саунов Сергей Тимофеевич скончался от инфаркта, но его уникальная коллекция деревянных игрушек навсегда прописалась в экспозиции музея Петуха.

Также в настоящее время в музее проходит выставка "Петушиный рай", на которой представлена частная коллекция москвича Федосеева Александра Сергеевича, насчитывающая почти 3000 экспонатов начиная с XIXвека до нашего времени. В экспозиции можно увидеть редкие, заказные, подарочные экземпляры, дающие всестороннее представление о деятельности самых разных сувенирных фабрик, фарфоровых заводов и частных мастеров. Представлены произведения из Гжели, Дулёво, Кирова, Вербилки, Риги, Минска, а также фабрик Европы и Азии, Америки и Японии: Карл Энс, Роял Копенгаген, Гебель, Ладро, Хутченройтер и многих других.

Основатель музея — художник, журналист и коллекционер Корнилов Николай Изосимович, Президент международной ассоциации "Искусство народов мира", заслуженный деятель искусств Каракалпакии, Кавалер Ордена святого благоверного князя Даниила Московского за заслуги возрождения духовной жизни России.

Адрес: Владимирская область, г. Петушки, Советская площадь, 17

В России существует ещё один музей Петуха — при Угличском индустриально-педагогическом колледже (Владимирская область, г. Углич). Он посвящен древнему символу города — огненному петуху. Согласно легенде, перед событиями XVI века (убиение царевича Димитрия) в небе над городом появился огненный петух, который предупреждал жителей о надвигающейся опасности. Музей состоит из двух отделов— историко-этнографического и литературно-художественного. В историко-этнографическом отделе представлена история петуха в древних верованиях, обрядах, местных песнях, пословицах, поговорках. Здесь можно увидеть фотографии сакральных объектов и мест, связанных с петухом, элементы народной архитектуры, резьба, вышивки, народная живопись XIX — первой половины XX века, куриные обереги, объёмная композиция церкви Николы на петухах.

В литературно-художественном отделе можно познакомиться с "петушиной" тематикой в литературе, живописи и графике художников, современном декоративно-прикладном искусстве. Представлены словари и энциклопедии, издания известных писателей, детские книги с иллюстрациями, художественные инсталляции сказок, живопись, графика и скульптура (в том числе угличских художников), произведения художественных промыслов (Холуй, Палех, Богородское, Дымково, Мстера, Хохлома, Городец).