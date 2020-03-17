Весенние круизы по России: свою страну стоит узнать!

Через 1,5 месяца россиян ожидают длительные каникулы, сравнимые по продолжительности с новогодними. Месяц май в нашей стране практически не воспринимается как рабочий, потому что его добрую половину мы проводим вдали от офисов. Как наполнить эти свободные дни яркими красками и событиями, новыми впечатлениями и знаниями, и куда поедут россияне весной? Об этом читателям "Правды.Ру" рассказывает профессионал в вопросах качественного отдыха, генеральный директор Круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский.

— Добрый день, Андрей!

АМ: Добрый день. Да, действительно, соединив с праздничными датами рабочие 6, 7 и 8 мая, реально получить полноценный 11-дневный отпуск. И это серьезный повод, чтобы провести его по-особенному — например, в круизе.

А по нашим данным, в этом году ещё больше российских туристов используют рабочие дни между праздниками, чтобы удлинить свои каникулы.

— Фиксируете ли Вы рост интереса к майским круизам по России?

АМ: Мы фиксируем рост интереса в целом к круизному отдыху и в частности к первым майским рейсам по России.

В прошлом году спрос на круизы в период весенних каникул вырос на 10-15%. В этом году мы ожидаем такой же показатель.

К тому же наметилась тенденция смещения российского турпотока на внутренние направления.

— Когда начнутся первые круизы, и из каких городов туристы смогут поехать отдыхать?

АМ: Первые рейсы в стране начнутся из Волгограда с 23 апреля на теплоходе "Александр Невский". А Большую круизную навигацию откроют в Нижнем Новгороде рейсы с 27 по 30 апреля на теплоходах "Лебединое озеро" и "Лунная соната" Круизной компании "Созвездие".

Вообще в арсенале партнеров "Инфофлота" много вариантов круизов разной продолжительности — от 3 до 17 дней из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и других городов.

Маршруты праздничных круизов разнообразны, каждый интересен по-своему и включает в себя остановки в красивейших городах страны.

— А какова цена вопроса? Дорого ли отдохнуть на хорошем теплоходе?

АМ: Стоимость путешествий начинается от 4 500 рублей за день на современном теплоходе. В эту цену входит:

проживание в комфортабельной каюте,

трехразовое ресторанное питание,

экскурсионная программа,

развлечения на борту.

И этот формат отдыха привлекает всё больше поклонников.

Многие россияне, посетившие немало зарубежных направлений, сегодня делают выбор в пользу России. Им нравится возможность изучить свою страну, увидеть её великолепные города с реки, получить новые впечатления, не отправляясь далеко, и отдыхая с комфортом.

Кстати, майские круизы интересны ещё и сниженными ценами по сравнению с пиком сезона. Многие туристы спешат определиться с теплоходом и маршрутом своего майского путешествия, чтобы успеть подобрать самый удачный вариант.

— Определился ли ТОП самых востребованных круизов этой весны?

АМ: Да, лидеры проявились. Могу дать несколько "наводок" для ориентира и выбора.

В числе желанных путешествий, конечно, первые круизы из Нижнего Новгорода на теплоходах "Лебединое озеро" и "Лунная соната". Туристов еще влечет возможность первыми увидеть новые каюты категории "Комфорт", которые к навигации появятся на двух этих судах.

Также интересны путешественникам круизы, приходящиеся на первую часть каникул, которые состоятся на "Лунной сонате". В том числе 30 апреля-3 мая по маршруту Москва-Углич-Тверь-Москва; с 3 по 5 мая Москва-Углич-Москва.

Немало желающих отправиться в круизы и во второй части праздников.

Например, с 6 по 10 мая на теплоходе "Лунная соната" можно пойти по маршруту Москва-Углич-Кострома-Плес-Ярославль-Москва. Это увлекательное путешествие, которое подарит массу новых впечатлений.

Еще один отличный вариант — с 5 по 10 мая, теплоход "Александр Бенуа" по маршруту Москва-Углич-Кострома-Плес-Ярославль-Тутаев-Калязин-Москва.

Или с 5 по 8 мая на "Лебедином озере" по маршруту Москва-Тверь-Углич-Мышкин-Москва.

Также советую пойти в круиз с 8 по 11 мая на теплоходе "Н.А. Некрасов" по маршруту Москва-Тверь-Калязин-Углич-Хвойный бор-Москва.

Или выбрать круиз с 8 по 10 мая на теплоходе "Дмитрий Фурманов" и отправиться по маршруту Нижний Новгород-Свияжск-Казань-Нижний Новгород.

— Из каких городов предпочитают туристы ходить в круизы?

АМ: Предпочтения разные. Кому-то удобней пойти в круиз из своего или ближайшего города. А кто-то закладывает 1-2 дня, чтобы получше познакомиться с городом отправления. Так, например, многие туристы из регионов выбирают круизы с отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы посетить достопримечательности, поехать в гости к родственникам и друзьям.

Вообще Россия колоритна и многогранна. В каждом уголке страны проходят различные фестивали и события, на которых регионы раскрывают свою самобытность.

Присоединиться к такому празднику, находясь в круизе, — вот настоящая удача! Но её можно спланировать. Достаточно выбрать даты, теплоход и маршрут.

Напомню, что 9 мая по всей стране будут торжественно праздновать 75-летие Великой Победы. Каждый регион готовит свою уникальную программу, но самые масштабные мероприятий пройдут, конечно, в Москве.

— Европейские туристы и американцы давно и хорошо знают, что такое круизы. В России с этим не так все просто. Несмотря на то, что круизный турпоток растет, этот вид отдыха окружен множеством мифов. И один из них состоит в том, что в круизе скучно. Развейте его, пожалуйста, Андрей…

АМ: Так говорит тот, кто никогда не был в круизе. Зарубежные компании создают на своих лайнерах такую инфраструктуру, которой, пожалуй, позавидует любой самый фешенебельный отель.

Почти на всех морских кораблях есть:

SPA-центры,

множество ресторанов,

бассейны,

кинотеатры,

салоны красоты,

мини-гольф,

фитнес-центры,

детские клубы,

дискотеки,

театры,

караоке центры,

торговые галереи,

ночные клубы

и казино.

И это далеко не полный список.

В речных круизах менее активная атмосфера на борту, что связано с особенностями конструкции речных теплоходов и, собственно, форматом самого отдыха. Но скучать на реке тоже будет некогда.

Те, кто успел оценить речные путешествия, называют их лучшим способом узнать страну изнутри.

Это же так здорово — смотреть на знакомые и незнакомые старинные города с реки! Ведь древние архитекторы строили поселения так, чтобы те привлекали своей красотой и гармоничностью заезжих купцов.

На современных речных теплоходах множество общественных помещений, просторные каюты, развлечения для взрослых и детей, увлекательные мастер классы и фитнес-программы. И, конечно, в программу любого круиза включены экскурсии, позволяющие многое узнать о российских городах.

Самое главное — круиз — это постоянное движение: смена берегов, городов и впечатлений.

— Ещё один миф касается цены. Дескать, круизы — это дорого…

АМ: Любой круиз по России — это большой комплекс туристических услуг в одном пакете. Конечно, все круизные компании по-разному подходят к вопросу формирования цены за путёвку.

Но, например, у нашего партнера, компании "Созвездие" в "пакет" входят размещение в комфортабельных каютах, питание в ресторане, развлечения на борту, экскурсии в каждом городе.

Если сравнивать речное путешествие с сухопутным, второе обойдется намного дороже с учетом затрат на транспорт, — перемещения между несколькими городами; питание в ресторанах, а именно такой формат заложен в путешествиях, создаваемых нашими партнерами. Добавьте сюда проживание в хорошем отеле, развлечения и экскурсионное обслуживание и получите весьма круглую сумму. Да и времени на организацию отдыха придется потратить существенно больше. А стоимость круиза со всеми этими услугами составляет от 16 000 за 3 дня на человека. Плюс, этот формат отдыха удобен для семей с детьми — нет суеты и неудобств.

— Кстати, в прошлом интервью вы вкратце говорили, что одна из главных тенденций круизной отрасли России — увеличение в турпотоке доли туристов с детьми…

АМ: Совершенно верно. По данным Круизного центра "Инфофлот" в 2019 году внутренний турпоток в круизах возрос в среднем на 10-15%. Число новых круизных туристов увеличилось на 17%. Около 15% общего круизного турпотока внутри страны пришлось на туристов с детьми, и процент этот только увеличивается.

Во многом это связано с тем, что российские круизные компании, предугадывая потребительские запросы клиентов, создают дополнительные удобства и новые услуги для семейных путешественников.

— С отелями всё понятно. Они давно готовы к приему таких гостей. А какие условия предлагают на современных теплоходах для семейных путешественников?

АМ: Понять, подходит ли теплоход для отдыха с детьми, несложно. Есть несколько основных критериев, о которых я сейчас расскажу.

Первое — это детский клуб или детская комната с профессиональной няней-аниматором.

Это важно, если вы отправляетесь в путь с малышами до 10 лет. Там ваших детей увлекут играми, квестами и мастер-классами, а вы пока отдохнете и наберетесь сил.

Второе. Постоянно действующие и "плавающие" акции для путешественников с детьми.

Например, когда дети до 5 или даже до 14 лет отдыхают в круизе бесплатно. Это позволяет сильно сэкономить бюджет.

Третье. Детское меню и стульчики в ресторанах — ещё один немаловажный момент во время отдыха.

Вам не придется беспокоиться о том, подходит ли питание на борту вашему чаду. Все уже продумано за вас.

Четвертое. Детская анимация и зоны для игр — необходимость в круизе, если с вами отдыхают подростки.

Детская анимация и зоны для игр — необходимость в круизе, если с вами отдыхают подростки. И пятое. Детский "набор" в каюте: удобная кроватка, детское постельное белье, горшок.

При наличии всего этого вам не придется везти в путешествие лишние вещи.

Подарки для маленьких туристов при заселении — не самый важный критерий, но многое говорит о компании.

И, кстати, все эти критерии учтены в сервисе нашего партнера — Круизной компании "Созвездие".

Когда находишься в пути с детьми, важно абсолютно всё. Появление на бортах такого сервиса позволяет существенно омолодить круизный турпоток и привлечь новых туристов.

— Я знаю, что Вы приготовили сюрприз для зрителей и читателей "Правды. ру". Он касается предстоящей навигации?

АМ: Да, верно. Сезонные скидки закончились еще 1 марта, но сегодня мы объявляем акцию для всех читателей и зрителей проекта "Правда ру".

При обращении в офисы "Инфофлота", а они у нас рассредоточены по всей стране, вы сможете получить 5% скидку на любой круиз Круизной компании "Созвездие", а также на теплоходах "Солнечный город" и "Две столицы".

Для этого надо будет просто назвать пароль "Правда Инфофлота". Акция действует по 22 марта включительно. И, кстати, скидка суммируется со всеми нашими текущими скидками. А их у нас более 15 видов.