Всероссийский фестиваль-конкурс русской музыки, посвященный М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову
Даты проведения: 19-23 марта
Места проведения: г. Псков, д. Наумово, д. Вечаша
Всем поклонникам классической музыки посвящается! Хотите приобщиться к высокому искусству и родным местам великих композиторов? Тогда для вас открыты двери Псковской областной филармонии, музеев-усадьб М. П. Мусоргского в д. Наумово (Куньинский р-он) и Н. А. Римского-Корсакого — в д. Вечаша (Плюсский р-он)!
Именно здесь состоится конкурс русской музыки, целью которого является привлечение внимания общественности к шедеврам музыкальных классиков, а также псковским местам, связанным с именами известных композиторов прошлого.
Международный кинофестиваль "Travel Film по-русски"
Даты проведения: 20-22 марта
Место проведения: г. Москва
Кого объединяет русский язык? Как минимум 162 000 000 людей, которые считают его родным. При этом проживают они в самых разных уголках планеты. Плюс многие из них — не просто заядлые путешественники, а настоящие документалисты, снимающие потрясающие авторские фильмы о своих поездках в дальние города и страны. Фильмы, достойные стать участниками Международного кинофестиваля.
И специально для подобных проектов с 20 по 22 марта в Москве уже в четвертый раз пройдет Международный кинофестиваль фильмов о путешествиях "Travel Film по-русски", задача которого — объединение авторского международного Travel-кино на русском языке.
Фильмы, вышедшие в финал за звание "Лучшего фильма о путешествиях", будут продемонстрированы на большом экране 21 и 22 марта, а в конце мероприятия — будут названы победители разных номинаций. В шорт-лист кинофестиваля уже попали картины об экспедициях на Эверест, Шантарские острова, в Республику Коми и многие другие работы как российских, так и зарубежных режиссеров.
День жаворонка в Ростовском кремле
Даты проведения: 23-27 марта
Место проведения: г. Ростов
В священный день весеннего равноденствия на территории Государственного музея-заповедника Ростовский кремль состоятся народные гулянья, посвященные празднику "Жаворонки". 22 марта издревле считалось днем, когда эти маленькие пичуги возвращаются на родину, а за ними — и все остальные перелетные птицы.
Всех гостей ждут увлекательная игровая программа "Птичий переполох", путешествие "В поисках весны", мастер-классы, сказки Матрены и чаепитие под звон колоколов!
Фестиваль "Путешествие на полюс холода — 2020"
Даты проведения: 26-29 марта
Место проведения: г. Якутск
Если вы давно хотели поближе познакомиться с культурой народов Севера — добро пожаловать в Якутск! Здесь вас ждут:
Всех любителей приключений приглашают принять участие в традиционном республиканском ралли-рейде "Полюс Холода" по маршруту легендарной колымской трассы через Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Таттинский, Томпонский, Оймяконский районы республики. Путешествие рассчитано на 4 дня, за которые планируется пройти расстояние в 1800 км.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.