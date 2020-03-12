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Автор Лола Держаускайте

Весенний календарь: конкурсы, фестивали, кино и поход

Туризм

Всероссийский фестиваль-конкурс русской музыки, посвященный М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову

Даты проведения: 19-23 марта

Места проведения: г. Псков, д. Наумово, д. Вечаша

Всем поклонникам классической музыки посвящается! Хотите приобщиться к высокому искусству и родным местам великих композиторов? Тогда для вас открыты двери Псковской областной филармонии, музеев-усадьб М. П. Мусоргского в д. Наумово (Куньинский р-он) и Н. А. Римского-Корсакого — в д. Вечаша (Плюсский р-он)!

Именно здесь состоится конкурс русской музыки, целью которого является привлечение внимания общественности к шедеврам музыкальных классиков, а также псковским местам, связанным с именами известных композиторов прошлого.

Международный кинофестиваль "Travel Film по-русски"

Даты проведения: 20-22 марта

Место проведения: г. Москва

Кого объединяет русский язык? Как минимум 162 000 000 людей, которые считают его родным. При этом проживают они в самых разных уголках планеты. Плюс многие из них — не просто заядлые путешественники, а настоящие документалисты, снимающие потрясающие авторские фильмы о своих поездках в дальние города и страны. Фильмы, достойные стать участниками Международного кинофестиваля.

И специально для подобных проектов с 20 по 22 марта в Москве уже в четвертый раз пройдет Международный кинофестиваль фильмов о путешествиях "Travel Film по-русски", задача которого — объединение авторского международного Travel-кино на русском языке.

Фильмы, вышедшие в финал за звание "Лучшего фильма о путешествиях", будут продемонстрированы на большом экране 21 и 22 марта, а в конце мероприятия — будут названы победители разных номинаций. В шорт-лист кинофестиваля уже попали картины об экспедициях на Эверест, Шантарские острова, в Республику Коми и многие другие работы как российских, так и зарубежных режиссеров.

День жаворонка в Ростовском кремле

Даты проведения: 23-27 марта

Место проведения: г. Ростов

В священный день весеннего равноденствия на территории Государственного музея-заповедника Ростовский кремль состоятся народные гулянья, посвященные празднику "Жаворонки". 22 марта издревле считалось днем, когда эти маленькие пичуги возвращаются на родину, а за ними — и все остальные перелетные птицы.

Всех гостей ждут увлекательная игровая программа "Птичий переполох", путешествие "В поисках весны", мастер-классы, сказки Матрены и чаепитие под звон колоколов!

Фестиваль "Путешествие на полюс холода — 2020"

Даты проведения: 26-29 марта

Место проведения: г. Якутск

Если вы давно хотели поближе познакомиться с культурой народов Севера — добро пожаловать в Якутск! Здесь вас ждут:

  • встреча с Якутским Повелителем Холода — Чысхааном в его Ледовой резиденции;
  • купание в незамерзающем теплом источнике;
  • катания на оленьих упряжках,
  • дегустация национальных блюд, танцы в народных костюмах, песни, рассказ о традициях, легендах и преданиях края.

Всех любителей приключений приглашают принять участие в традиционном республиканском ралли-рейде "Полюс Холода" по маршруту легендарной колымской трассы через Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Таттинский, Томпонский, Оймяконский районы республики. Путешествие рассчитано на 4 дня, за которые планируется пройти расстояние в 1800 км.

 

Темы кино музыка календарь фестиваль мероприятия
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