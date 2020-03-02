Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Эксперт рекомендует не спешить отменять отдых в Турции

Туризм » Путешествия

Россия открывает чартерный туризм в Египет. Надо ли отменять бронь в Турцию и ехать в отдыхать Египет, так как эти направления по цене практически идентичны. А по уровню безопасности?

Путин сообщил, что в ближайшее время чартерные рейсы из России начнут летать в Египет - Москва 24

Россия открывает для чартерных туристов Египет

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в Египте, принято решение начать процедуру возобновления авиасообщения между Россией и египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Предполагается, что первые рейсы будут осуществлены в конце апреля 2020 года, рассказал источник. Российские туристы будут проходить через отдельные стойки регистрации и выходы на посадку, также будут проводиться усиленные досмотры и другие подобные меры в отношении самолетов. Номера "гейтов" уже назначены, добавил источник.

На фоне обострившихся отношений с Турцией и высказываний экспертов о том, что этим летом отдыхать там будет опасно, замещающий туризм в Египет мог бы спасти положение и дать шанс на хороший сезон и населению, и туроператорам.

Верный "источник" — это только Путин

Как сказал "Правде.Ру" первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович, у нас чартерные рейсы в Египет начнутся в тот момент, когда Владимир Владимирович Путин даст добро.

"Кроме него на себя эту ответственность никто не возьмет. Так уж у нас сложилось. Я думаю, что любой осведомленный источник вряд ли знает о его настроении в этом плане", — сказал эксперт.

По словам эксперта, он сам запланировал отдых в июне в Турции и отменять не собирается.

"Пока ничего не собираюсь отменять. История непредсказуемая. Мы на протяжении последних лет с Турцией то воюем, условно говоря, помидорами, туристами, то — лучшие друзья. И что будет к летнему сезону - непредсказуемо. Может, коронавирус в России будет такой, что Египет для России небо закроет. Все что угодно может быть. Что же мы тут будем гадать? Вариантов может быть миллион приблизительно. Поэтому я бы не загадывал", — сделал вывод Владимир Канторович.

РФ прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в результате теракта в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

В апреле 2018 года было возобновлено авиасообщение между Москвой и Каиром, но на египетские курорты чартеры по-прежнему не летают.

Темы хургада турпутевки шарм-эль-шейх отдых в египте чартерные рейсы
Новости Все >
Сокращаемым медикам предложили заняться сельским хозяйством
Синоптики зафиксировали 11 рекордов температуры зимой в Москве
В Астраханской области гриппом заболели более 6 тыс. человек за неделю
В Саудовской Аравии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Актер Боев подал в суд на Никиту Михалкова
Эксперт предрек доллару рост до 100 рублей
Землю может выбросить из Солнечной системы
Евро вырос до 75 рублей впервые за год
Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле
Заворотнюк может уехать лечиться в Италию
Последние материалы
Целлюлит: причины и способы избавления
Эксперт рекомендует не спешить отменять отдых в Турции
Сокращаемым медикам предложили заняться сельским хозяйством
Синоптики зафиксировали 11 рекордов температуры зимой в Москве
Аюрведа: секреты ухода за собой
В Саудовской Аравии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Астраханской области гриппом заболели более 6 тыс. человек за неделю
Актер Боев подал в суд на Никиту Михалкова
КПРФ: как улучшить уровень жизни и начать развитие России
Жилищная кооперация в России: перспективы развития
Популярное
Личность в культуре
Тайна гибели Марины Цветаевой

22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".

Тайна гибели Марины Цветаевой
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
Мир. Новости мира
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
Новости Украины
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Общество
"Я - безработный": бывший глава Чувашии засветился на публике. ВИДЕО
Любовь Степушова Доказано: Трамп в Боливии провел "цветную революцию" Любовь Степушова Соломон Соловьев Фатальная формула Михаила Горбачева - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Коронавирус угрожает российскому бюджету Петр Фадеев
Комментарии
Диетолог Гинзбург выступил против соблюдения Великого поста
Белый флаг на Олимпиаде: нейтралитет или сдача интересов государства?
Мураховский: турки перестанут хозяйничать в небе над Идлибом
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
Сокращаемым медикам предложили заняться сельским хозяйством
Блогер Диденко рассказала подписчикам о последней воле погибшего мужа
В Сети началась травля блогерши Екатерины Диденко, у которой погиб муж
Русский православный мир несет потери. Почему власть не реагирует?
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
Белый флаг на Олимпиаде: нейтралитет или сдача интересов государства?
КПРФ: как улучшить уровень жизни и начать развитие России
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Диетолог Гинзбург выступил против соблюдения Великого поста
Россияне опасаются "разборок" во власти после ухода Путина
В России запретили целовать иконы и руки священников из-за коронавируса
Bloomberg сообщил о "военной новинке" Турции — "рое дронов" в Сирии
Землю может выбросить из Солнечной системы
Белый флаг на Олимпиаде: нейтралитет или сдача интересов государства?
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ