Эксперт рекомендует не спешить отменять отдых в Турции

Россия открывает чартерный туризм в Египет. Надо ли отменять бронь в Турцию и ехать в отдыхать Египет, так как эти направления по цене практически идентичны. А по уровню безопасности?

Путин сообщил, что в ближайшее время чартерные рейсы из России начнут летать в Египет - Москва 24

Россия открывает для чартерных туристов Египет

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в Египте, принято решение начать процедуру возобновления авиасообщения между Россией и египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Предполагается, что первые рейсы будут осуществлены в конце апреля 2020 года, рассказал источник. Российские туристы будут проходить через отдельные стойки регистрации и выходы на посадку, также будут проводиться усиленные досмотры и другие подобные меры в отношении самолетов. Номера "гейтов" уже назначены, добавил источник.

На фоне обострившихся отношений с Турцией и высказываний экспертов о том, что этим летом отдыхать там будет опасно, замещающий туризм в Египет мог бы спасти положение и дать шанс на хороший сезон и населению, и туроператорам.

Верный "источник" — это только Путин

Как сказал "Правде.Ру" первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович, у нас чартерные рейсы в Египет начнутся в тот момент, когда Владимир Владимирович Путин даст добро.

"Кроме него на себя эту ответственность никто не возьмет. Так уж у нас сложилось. Я думаю, что любой осведомленный источник вряд ли знает о его настроении в этом плане", — сказал эксперт.

По словам эксперта, он сам запланировал отдых в июне в Турции и отменять не собирается.

"Пока ничего не собираюсь отменять. История непредсказуемая. Мы на протяжении последних лет с Турцией то воюем, условно говоря, помидорами, туристами, то — лучшие друзья. И что будет к летнему сезону - непредсказуемо. Может, коронавирус в России будет такой, что Египет для России небо закроет. Все что угодно может быть. Что же мы тут будем гадать? Вариантов может быть миллион приблизительно. Поэтому я бы не загадывал", — сделал вывод Владимир Канторович.

РФ прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в результате теракта в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

В апреле 2018 года было возобновлено авиасообщение между Москвой и Каиром, но на египетские курорты чартеры по-прежнему не летают.