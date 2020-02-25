Почему туристы предпочитают Москву и Петербург

Трудно переоценить роль въездного туризма для создания привлекательного имиджа страны, развития дружественных международных связей, развития местных промыслов, занятости, да и экономики в целом. Туризм вносит 10-процентный вклад в мировой ВВП и занятость, у нас — 3,8%. Учитывая размеры России, её природные богатства, разнообразие культур, географии, историко-культурное наследие, туристические возможности страны просто неисчерпаемы.

О смелых планах на ближайшую и отдалённую перспективу руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила сразу после вступления в должность в прошлом году. С тех пор была разработана новая Стратегия развития туризма до 2035 года. В своём выступлении на "Встрече министров туризма G20" в Японии в октябре прошлого года Зарина Догузова выделила основные цели новой Стратегии:

рост экспорта туристических услуг до 28,6 млрд долларов к 2035 году (до 15,5 млрд долларов к 2025 году, сейчас 8,9 млрд долларов);

рост количества внутренних туристских поездок на одного жителя России к 2035 году в 2 раза;

рост инвестиций в туристическую отрасль России в 3 раза к 2035 году.

Добиться выполнения данных целей, по мнению руководителя Ростуризма, позволят, в частности, цифровизация отрасли, запуск с января 2021 года электронной визы, создание специализированной цифровой платформы, охватывающей максимальное количество сервисов для туристов. Также было предложено поддерживать инвесторов и давать преференции бизнесу, повышать качество сервиса, развивать инфраструктуру, готовить квалифицированные кадры для отрасли и продвигать за рубежом такое восприятие страны, которое бы ассоциировалось с "привлекательным, уникальным и неизведанным для миллионов туристов направлением".

Ложка дёгтя в бочке мёда

К сожалению, многие прекрасные планы и модели, выработанные в недрах чиновничьих кабинетов, имеют склонность разбиваться о подводные камни суровой российской реальности. Речь не о том, что планы Ростуризма утопичны, но от определенной доли скепсиса трудно удержаться.

Как говорится, добавим ложку дёгтя в бочку мёда. Одним из препятствий для превращения России в туристическую Мекку станет дефицит номерного фонда эконом-класса. Здесь мы отстаём от Европы в 3-4 раза. Особенности нашей экономики таковы, что выгоднее строить жильё и офисные помещения. Создание туристической инфраструктуры, отвечающей международным требованиям и стандартам, задача не из лёгких. Но допустим, она имеется. Где компетентный обслуживающий персонал? И главное, где те учебные заведения, которые способны подготовить его качественно и в достаточном количестве? Добавим сюда высокую стоимость внутреннего транспорта, ситуацию на рынке авиаперевозок, близкую к монопольной, дефицит недорогих аэропортов и низкий уровень автоматизации бронирования внутри самих отелей и санаториев.

Туроператоры по въездному туризму придают важное значение решению таких проблем, как системное продвижение России за рубежом и сложности оформления виз для иностранных туристов. В настоящее время на продвижение страны вовне мы даём такой бюджет, который Турция выделяет только на одну Москву. Что касается упрощения визового режима, то вопрос упирается в позицию могущественных силовых структур. Правда, президент Владимир Путин пообещал "преодолевать позиции наших правоохранительных органов, органов безопасности, МИД" и двигаться дальше по этому направлению, "но постепенно, аккуратненько".

Межрегиональные перекосы

Каково же реальное положение дел с въездным туризмом на сегодняшний день? Согласно данным Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO), в списке самых посещаемых стран за 2019 год Россия заняла 16-ое место с показателем 24,6 миллионов иностранных туристов. Отметим тех, кто занял призовые места:

Франция — 82,7 млн человек;

США — 76,4 млн;

Испания — 75,3 миллионов.

Всё бы ничего, но отставание в мировом плане усугубляется перекосом в сторону Москвы и Санкт-Петербурга: ведь на них приходится около половины всех въездных туристов в Россию. В рейтинге Top 100 City Destinations Москва занимает 45-ое место (около 6 млн туристов), а Северная столица 59-ое (4,5 млн). Вклад туризма в бюджет Москвы с каждым годом неуклонно растёт: в 2018 году эта сумма составила 118 миллиардов рублей, а в 2019 году подскочила аж до 147 миллиардов. Она завоевала премию WorldTravelAwards в номинации "Лучшее туристское направление. Город" — что-то вроде "туристического Оскара". Национальный рейтинг, который составили ЦИК "Рейтинг" и журнал "Отдых в России", называет регионы, следующие за двумя бесспорными лидерами:

Приморский край;

Московская область;

Краснодарский край.

Где-то в самых последних рядах разместились такие регионы, как Республики Алтай, Тыва, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Дагестан, а также Севастополь и Костромская область. А ведь все эти регионы как-будто бы созданы для туризма: им-то сам бог велел! Но дело остаётся за малым: развить инфраструктуру, поднять экономику, подготовить квалифицированные кадры, разработать внятную стратегию въездного туризма и пропиарить себя у потенциальных клиентов в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Массовый туризм во всей его красе

Бурное развитие въездного туризма, если таковое нас ожидает, несёт в себе не только плюсы, но и некоторые проблемы. Речь идёт о таком явлении, как "овертуризм", с которым столкнулись некоторые города Европы. Так, чрезмерный успех Барселоны у туристов привёл к тому, что туризм стал одной из главных проблем города. Во всяком случае это показало исследование, проведённое городским советом.

Жители Барселоны, доведенные до отчаяния шумными ночными вечеринками, кучами мусора, выходками пьяных туристов и завышенными ценами на жильё, стали выражать свой протест на манифестациях.

Власти Рима объявили войну дурным манерам и бескультурью туристов, которые создают угрозу для исторических памятников. Каждые два года в Вечный город приезжает на один миллион туристов больше.

В рамках борьбы с "овертуризмом" с начала этого года рядом с популярными достопримечательностями города, такими как Испанская лестница, Пантеон, Пьяцца Навона и фонтан Треви, запрещена торговля сувенирами, фастфудом и напитками. Правила поведения для нерадивых путешественников пополняются всё новыми пунктами — нельзя купаться в фонтанах, сидеть на ступеньках исторических памятников или тащить по ним чемоданы — за нарушение можно схлопотать солидный штраф. К решительным действиям против негативных проявлений массового туризма перешли власти Амстердама, где на 1,1 млн жителей приходится 17 миллионов туристов. Решено принять такие меры, которые бы снижали приток той категории туристов, которых интересуют, прежде всего, кофе-шопы с марихуаной и "квартал красных фонарей".

Увеличивается туристический налог на иностранцев: в дополнение к существующему сбору в 7% от общего счёта за проживание добавляется сбор в размере 3 евро за ночь в отеле. Толпы туристов у парка тюльпанов Кёкенхоф или в деревушке Гитхорн с её живописной системой каналов лишь раздражают местных жителей. Власти поощряют туристов посещать менее известные места, например, озёра Фрисландии или Эйндховен. Бюро по туризму Нидерландов объявило о своём намерении прекратить продвижение страны как туристического направления. "Больше" не всегда и не везде значит лучше, считают там. Таким образом, приоритетом стала работа по регулированию туристических потоков, равномерной нагрузке различных регионов, изменению контингента туристов, а цель повышения туристической привлекательности страны вообще уже не стоит.

Казалось бы проблемы "овертуризма" не имеют к нам никакого отношения. Как знать. С октября 2019 года в Санкт-Петербург и Ленобласть иностранцы могут въезжать по электронной визе. Граждане 53 стран получили возможность бесплатно оформить разрешение на въезд и прибыть в регион на срок до восьми дней. Облегчение визового режима, по прогнозам специалистов, может довести количество иностранных туристов в регионе до шести миллионов в год. Летом Северная столица и так перегружена: ощущается недостаток гостиниц, вечером не найти свободного столика в популярных ресторанах, а в такие музеи, как Эрмитаж и Кунсткамера, приходится часами стоять в очередях.

Любой турист считает своим долгом посетить Эрмитаж, Исаакиевский собор, Царское село и Петергоф, а другие, менее пропиаренные направления — "Святые места", "Крепостной щит", "Маяки Ленинградской области" или "Из варяг в греки" — уходят на второй план.

Так что перед властями Санкт-Петербурга реально встают если не проблемы "овертуризма", то задачи по развитию инфраструктуры и перераспределению турпотоков. И определенные шаги в этом направлении там уже начали предпринимать: для больших групп туристов возводятся новые отели, принято постановление о льготах для строителей, планируется ввести сбор с иностранных гостей в размере 100 рублей в день в интересах развития туристической отрасли. И то, к чему реальность привела власти Северной столицы, звучит еще более актуально в масштабах всей страны.