Могольское наследие Индии: Биби-ка-Макбара и Мавзолей Абдулы Рахима Хан-и-Ханана

В прошлый раз на страницах "Правды.Ру" мы рассказали о двух архитектурных творениях — мавзолеях и усыпальницах, посвященных покойным супругам или женам правителей, которые не столь известны, как Тадж-Махал, однако появившихся ранее этого великолепного сооружения. Некоторые из них даже оказали влияние на эту величественное сооружение.

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Мавзолей Абдулы Рахима Хан-и-Ханана в Дели

Задолго до возведения Тадж-Махала, выдающийся полководец и значительный поэт эпохи Великих Моголов Абдул Рахим Хан-и-Ханан в 1598 году построил гробницу для своей покойной жены Мах Бану Бегум. Считается, что это первая усыпальница для женщины, сооруженная когда-либо в этой части Индийского полуострова. Об этой женщине, кроме того, что она была дочерью приемной матери и няньки внука основателя династии Великих Моголов в Индии Бабура, Акбара Великого, а также сестрой крупного военачальника Мирзы Азиза Кока (известного также как Кокальташ), других сведений не сохранилось.

Абдул Рахим Хан-и-Ханан в 1627 году был погребен в той же усыпальнице. Поэтому она получила большую известность как гробница этого соратника великого падишаха Акбара, а не мавзолей некой женщины по имени Мах Бану.

Художественное исполнение представляет собой сочетание исламской архитектуры с некоторыми индуистскими элементами, такими как свастика и павлины. Искусствоведы говорят, что наряду с мавзолеем Хумаюна именно эта гробница вдохновляла создателей величественного Тадж-Махала.

Биби-ка-Макбара в городе Аурангабаде, штат Махараштра

До сих пор спорным остается вопрос, кто построил это прекрасное бело-мраморное здание, получившее прозвище "Тадж-Махал для бедных", поскольку оно выстроено по образцу этого шедевра, уступая ему лишь в великолепии. Такие пышные декоративные элементы, как мозаика, орнамент, инкрустированные мраморные перегородки и "флорентийская мозаика" (итальянская техника Pietra Dura предполагает использование твердых и обработанных камней для инкрустации) были заменены более простой лепниной, штукатуркой с рельефным орнаментом, не говоря уже о глазурованных изразцах и решетчатых конструкциях.

Выстроена ли эта усыпальница в память о первой жене падишаха империи Великих Моголов Аурангзеба, Дилрас Бану Бегум, или его сыном Мухаммадом Азам-шахом в честь матери.

Если верить свидетельству французского торговца с Индией Жана Батиста Тавернье (Jean Baptiste Tavernier) о том, что строительство мавзолея было начато в 1653 году и завершено в 1660 году, то для четырехлетнего ребенка такое предприятие было бы не под силу. Однако такое предположение не совсем безосновательно. Будучи в 1680 году субадаром (наместником) в Дакке Мухаммед Азам способствовал интенсивным ремонтным работам усыпальницы.

Вероятно, это наиболее выдающаяся мусульманская гробница в Декане, построенная в архитектурном стиле Великих Моголов. Мавзолей Биби-Ка-Макбара свидетельство преданности Аурангзеба своей жене, широко известной как Рабия Даурани. Имя ее восходит к героине исламских притч, мусульманской подвижнице Рабиа аль-Адавия. В наши дни посетительницы храма оставляют там браслеты, а когда их желания исполняются — приносят сладости.

По слухам, после ее кончины в 1657 году приварок широко распространяли среди бедных, а использованные для приготовления горячей пищи позолоченные бронзовые сосуды с надписями до сих пор бережно хранят с шелковыми занавесками, бархатными шторами, коврами и прочими различными предметами в мечети.

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