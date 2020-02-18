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Автор Лола Держаускайте

На рубеже сезонов: календарь самых интересных мероприятий

Туризм

Фестиваль "Яркая Масленица"

Даты: 24 февраля — 1 марта

Место проведения: Ярославль и Ярославская область

Всю масленичную неделю вас ждут самые веселые, вкусные, красочные развлечения, карнавалы и мастер-классы.

В Ярославле — столице Золотого кольца — приглашают посетить резиденцию самой Государыни Масленицы, где можно будет заглянуть в ее кабинет, а также узнать, в каких нарядах она выходила в свет!

24, 29 февраля и 1 марта специально для горожан и гостей развернется "Масленичная слобода", будет работать гастрономическая ярмарка, пройдет карнавал. Будет открыт каток, и все желающие могут покататься на карусели.

В г. Ростове 29 февраля и 1 марта на рыночной площади состоится традиционная ярмарка, где гостей угостят квасом и медовухой, приготовленными по старинным рецептам. Будут игры, конкурсы и безудержное веселье!

В г. Тутаеве, что на левом берегу Волги, всех ждут на театрализованном представлении "Ходит с песней и задором Масленица по Руси".

Угличский туристско-информационный центр приглашает на необычную экскурсию "Вкусные истории Углича".

В г. Переславле-Залесском для гостей подготовили специальную, основанную на материалах этнографических экспедиций, интерактивную программу:

  • мастер-классы по росписи игрушек;
  • знакомство с масленичными традициями, обычаями гуляний Переславского уезда.

В Пошехонье запланирован "Намазенькин день" — праздник пирогов "намазенек". Для гостей будут организованы конкурсы, флешмоб, зимние спортивные игры.

В с. Вятском всех гостей ждет праздничная программа "В масленичный денек съешь блинок!": массовые игры, забавы, потехи, экскурсионные программы, старинные качели, карусели, повсюду будут звучать хороводные песни и частушки, а "гвоздем" мероприятия станет традиционный ледяной столб с подарками!

Жителей и гостей Некоузского района в Ярославской области ждут на ситской Масленице. Всех желающих закружат в хороводе во главе со сказочным Ситским котом, отправят на взятие снежного городка, спустят с ледяной горы и прокатят на санях.

Восточный Новый год Сагаалган в Кремле

Даты: 25-26 февраля

Место проведения: г. Москва

Впервые в Государственном Кремлевском дворце состоится грандиозное мероприятие, посвященное Восточному Новому году — празднику Сагаалгану. Помимо уникальной музыкально-хореографической программы, в которой примут участие лучшие сольные исполнители и коллективы Бурятии, Калмыкии и Республики Тыва, Национальный музей Бурятии подготовил уникальную экспозицию, темой которой является культура и быт народов Республики. Также на выставке можно будет познакомиться с работами всемирно известных бурятских художников.

В рамках мероприятия каждый желающий сможет получить консультацию врачей восточной медицины, составить индивидуальный астрологический прогноз.

Начало концерта: 18:00

Чемпионская зима в Тольятти: IKA-2020

Даты: с 26 февраля по 2 марта

Место проведения: г. Тольятти

Несмотря на аномально теплую зиму и отмену третьего этапа Кубка мира по сноукайтингу на Украине, чемпионату быть! На российском этапе Кубка пройдут соревнования по дисциплинам: "Курс-рейс", "Марафон", "Фристайл". Финалом чемпионата IKA-2020 станет зачет по "Фристайлу", который состоится в альпийском городе Кортина (Италия).

Кроме того, в рамках российского этапа Кубка объединятся сразу несколько значимых событий в мире сноукайтинга:

  • Кубок мира по сноукайтингу IKA SNOW KITE WORLD CUP 2020.

  • Марафон "Жигулевское море" (для профессиональных сноукайтеров).

  • Фан-заезды (для кайтеров-любителей).

  • Детские гонки JKS (для юных кайт-чемпионов).

  • Челлендж "Лето или Зима" (для всех участников).

  • Зимний фестиваль.

Гастрономический фестиваль "Русский блинчик"

Дата: 29 февраля

Место проведения: г. Воткинск

Вы задумывались когда-нибудь, что символизирует блин? Правильно! Солнце! С древних времен наши предки чествовали начало весны веселым празднеством. И главным их "героем" был блин как символ солнца, тепла, бесконечного круговорота природы.

Удмуртский музей-усадьба П. И. Чайковского в г. Воткинске приглашает всех на масленичные гулянья в рамках фестиваля "Русский блинчик". Всех гостей ждут экскурсии, дегустации пшеничных, яблочных, гречневых блинов и блинов с припеком; мастер-классы по росписи коржиков, фигурок из биокерамики, изготовлению куклы Масленицы. Все желающие смогут посетить тематические выставки "За чаем не скучаем!", "Не все коту Масленица, будет и Великий пост!", "Масленичные задоринки", "Кошкин дом", "Времена года. Кама. Листая усадебный альбом".

Народные гулянья "Золовкины посиделки"

Дата: 29 февраля

Место проведения: Волгоградская область

В последний день зимы на территории Нового города Кирилло-Белозерского музея-заповедника соберутся десятки различных Маслениц! А все потому, что здесь пройдут народные гулянья "Заловкины посиделки", в рамках которых состоится конкурс "Покажи свою Масленицу". Участвуют все желающие: семьи, коллективы, самостоятельные энтузиасты, организации — все от мала до велика!

Начало мероприятия: 12:00

Темы музеи гулянья масленица города россии праздничные мероприятия
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