Усыпальницы для любимых: Рани-ки-Вав и Мавзолей Хумаюна

Самый известный памятник любви в истории человечества — мавзолей Тадж-Махал. Воздвигнутое в семнадцатом веке, одно из самых значительных произведений архитектуры Великих Моголов, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. По легенде Шах Джахан I, у которого было несколько жен и наложниц, воздвиг этот шедевр в память о своей самой любимой супруге. В результате он обессмертил как Любовь, так и свое имя.

Тем не менее в одной лишь Индии существует, как минимум, еще четыре памятника любви, которые появились ранее Тадж-Махала. Данный список ни в коем случае не претендует на полноту.

Рани-ки-Вав, город Патан, штат Гуджарат

С 2014 года объект всемирного наследия ЮНЕСКО подземный ступенчатый колодец Рани-ки-Вав (означает "колодец королевы") закончен в честь покойного правителя из династии Соланки Бхимдевы I (1022-1064) либо при его вдове Удаямати, либо при его сыне Карнадеве I (правил с 1064 по 1093 г.). Строительство подобных колодцев считалось достойным похвалы делом, особенно в память о погибших, поэтому на протяжении столетий в западной Индии было построено бесчисленное их количество.

В безликом ландшафте аналогичные подземные сооружения с их богато украшенными интерьерами продолжают производить сильное впечатление на случайно увидевших их посетителей.

Монументальность семиэтажного строения с богатством скульптуры (400 изображений, включая крупные фигуры Вишну и Парвати) и качеством их изготовления даже в его нынешнем полуразрушенном состоянии, поскольку оно было покрыто тиной и грязью после затопления рекой Сарасвати на протяжении почти 800 лет, делает этот объект уникальным.

Мавзолей Хумаюна в Дели

Усыпальница монгольского падишаха Хумаюна, построенная по приказу его вдовы, одно из самых популярных туристических мест в Дели. В архитектурном отношении это сооружение явилось образцом для Тадж-Махала. Первая жена падишаха Бега Бегум дождалась окончания строительства, продолжавшегося 15 лет после кончины супруга. Построенное между 1569 и 1571 годами здание включено во всемирное наследие ЮНЕСКО в 1993 году. Некоторые историки утверждают, что оно было возведено, чтобы показать политическую и культурную мощь династии Моголов.

Бега Бегум, двоюродной сестре Хумаюна, было 19 лет, когда тот вступил на престол в 1530 году. Рискуя жизнью, она разделила с ним изгнание в Персию. Как свидетельствовал итальянский путешественник Никколао Мануччи (Niccolao Manucci), побывавший при дворе Великих Моголов, в 1539 году Бега Бегум оказалась в плену у будущего основателя Делийского султаната и династии Суридов. Она оказалась единственной правительницей из династии Великих Моголов оказавшейся на положении пленницы. Фарид ад-дин Шер-шах Сури внял мольбам Хумаюна и освободил его главную наложницу.

По всей видимости на архитектурный проект оказали влияние самаркандские постройки Тимуридов. Впервые на Индийском полуострове для постройки широко использовали красный песчаник. Бега Бегум также была похоронена здесь после ее смерти в 1582 году, наряду с 160 прочими членами семьи и крупными сановниками династии Великих Моголов, словно бы оправдывая расхожее название усыпальницы мужа как "общей опочивальни Моголов".

Окончание следует...

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