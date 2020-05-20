Жидкие свидетельства женской верности

Музей, где верят слезам

Археологический музей турецкой провинции Кайсери (Kayseri) располагает богатой коллекцией сосудов с женскими слезами. В амфороподобных емкостях из стекла или керамики, где ранее хранили духи, парфюмерию и прочие жидкости женщины накапали свои слёзы, которыми оплакивали ушедших на фронт или погибших мужей.

Подобная традиция прослеживается с 400 г. до н. э. В этот год скончалась прекрасная гетера Аспасия. Вскоре после смерти этой возлюбленной древнегреческого политического деятеля Перикла, Каппадокия подпала под власть давнишних соперников эллинов — персов.

Бывшая резиденция каппадокских царей в разные времена называлась по-разному:

Эусебия,

Кесария Каппадокийская,

Цезарея,

Мазака

Евсевия.

По этой земле проходил Александр Македонский, потом воцарились римляне. Затем владения перешли к наследникам Рима константинопольским базилевсам. Тысячелетиями женщины, жившие в разные эпохи, проливали в них свои слезы. Они дают представление о том, как переживали любовь наши далекие предки.

Специальные сосуды для слез

Профессор кафедры истории искусств факультета литературы из университета Эрджиес (Erciyes) Нилай Чорашан (Nilay Çorağan) в беседе с корреспондентом агентства Anadolu отметила, что история сосудов с женскими слезами восходит к древним временам. Историк объяснила, что разной формы флаконы занимали важное место в жизни людей до конца римского и византийского владычества.

По-научному их называют unguentarium (во множественном числе unguentaria). Наиболее крупные сосуды получили название ampulla unguenti. Как это водится, происхождение названия кроется в латинском слове unguentum, что означает "мазь". Lacrimarium - так говорили римляне в обыденной речи. Будь то скупая мужская или женская слеза по-латыни — lacrima.

Плачущая Европа

"Известно, что с древнейших времен люди хранили слезы в этих емкостях, чтобы так выразить свое уважение и скорбь по погибшим, а затем захоронить их в могилах покойников", — свидетельствует историк Нилай Чорашан.

Историкам известно, что эти закупоренные флаконы со слезами, которыми пользовались и на Востоке, впервые появились в Европе. Герметично закрытая пробка на долгое время предотвращает испарение слез. Когда они исчезают — траур заканчивается. В погребальной практике лакримариумы распространены по всему средиземноморскому региону Римской империи от Израиля до Испании, в Британии и в Германии. Их производство почти не уступало их распространению.

Жидкие свидетельства женской верности

Как рассказывает Чорашан, во время гражданской войны в США в 1860-х годах, когда мужчин призывали в армию, супруги хранили слезы в подобных бутылочках:

"Чем больше слез они сумели сохранить, тем больше доказательств своей любви могли предъявить", — сказала турецкая женщина-историк.

И добавила, что содержащиеся в лакримариях слезы были также свидетельством женской верности. Посетители музея в один голос отмечают, насколько со временем изменилось само понятие любви и что, разлитые по бутылочкам слезки, в те времена свидетельствовали о глубоко эмоциональном поведении.