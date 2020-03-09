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Автор Анжела Антонова

Медицинский туризм: проверено на себе

Туризм » Путешествия

Куда от чего лучше поехать лечиться? Почему не всегда высокая цена свидетельствует о более высоком уровне лечения? Как заботиться о своем здоровье? Почему для лечения важен позитив?

Медицинский туризм. Куда едут лечиться россияне

Об этом корреспонденту "Правды.Ру" Анжеле Антоновой рассказала основатель и президент Группы компаний "Атлас здоровья", председатель клуба "Качественное долголетие", директор департамента по медтуризму РОО "Интернациональный союз женщин" Анна Василец.

Читайте начало интервью:

В лечении за границей главное — доверие

— Анна, все ваши партнеры — это проверенные и надежные специалисты?

— Проверенные и надежные, да.

— Вы в каждую страну приезжали, в каждую клинику приходили?

— Да.

Зачастую не только с врачами познакомились, а если это возможно, то я и мои коллеги сами попробовали ту или иную медицинскую манипуляцию.

Например, совсем недавно я была в Южной Корее и делала там себе диагностику. В январе я была в Швейцарии. Коллеги говорят: нужно обязательно попробовать процедуру по одной из лазерных технологий.

Пришлось попробовать это на себе, потому что только когда ты сам можешь проверить, когда ты лично знаешь, тогда ты можешь доверить и жизнь своего пациента, своего доверителя.

Без таких взаимоотношений, я считаю (не люблю слово "бизнес"), такая деятельность невозможна, потому что очень много можно вычитать, очень много доверителей, которые к нам обращаются и говорят: "А вот нам рассказали, что там так-то и так-то, что там делают именно то, что нужно…"

Мы говорим: "Это разговоры, а мы точно знаем, потому что мы лично пробовали и нам есть с чем сравнить".

Когда за плечами есть такой большой багаж знаний, ты всегда можешь оценить качество той или иной услуги. И это очень важно. Ведь зачастую качество услуги не определяется его стоимостью.

Какая-то услуга в одной стране стоит 900 долларов, а в другой — 650, но это совсем не значит, что, заплатив 650 долларов, будет хуже. Бывает, что даже совсем наоборот.

Информационная составляющая очень важна. Поэтому, когда человек выбирает бюджетную составляющую, мы можем ему это оптимизировать, исходя из наших знаний и опыта.

Организация ознакомительного медтуризма

— А вы не организовываете такой ознакомительный медицинский туризм, как есть, например, по недвижимости, когда вывозят, например, в Турцию, Египет, Италию или куда-то еще, чтобы люди посмотрели все своими глазами, на ощупь попробовали, приценились?…

— Вы знаете, у нас был такой опыт, но зачастую нам не хватает времени на организацию такого формата мероприятий. Мы вывозили делегацию бизнесменов в Чешскую Республику, в Карловы Вары.

— Ну это беспроигрышный вариант.

— Беспроигрышный вариант, да.

Но мы не просто организовали поездку, связанную со здоровьем, с возможностью попробовать ту же воду в Карловых Варах, а также с возможностью попробовать массаж, газовые уколы.

Мы организовали для них встречу с губернатором Карловарского края и встречу бизнесменов Карловарского края с бизнесменами России, где они могли пообщаться по поводу возможности совместных бизнес-проектов.

Таким образом получилась не просто ознакомительная экскурсия, а целая бизнес-миссия с оздоровительной составляющей. Такой формат мы тоже делали.

Сотрудничество с благотворительными организациями в сфере медтуризма

— Вы сотрудничаете с какими-то благотворительными фондами, организациями, которые могут поддержать тех или иных больных, которые не могут себе позволить выезд?

— К нам обращаются благотворительные организации в случаях, когда российские клиники, к сожалению, не могут помочь пациенту или оказать ту или иную качественную высокотехнологичную медицинскую услугу.

Мы, конечно, оказываем помощь таким пациентам: подбираем специалиста, клинику и направляем пациента на то ли иное необходимое ему лечение. Очень много таких программ, связанных именно с детскими заболеваниями.

Наше здоровье — в наших руках

— Наше здоровье все-таки действительно в наших руках. Нам нужно заботиться, думать о своем состоянии, пока еще не заболел, поддерживать свое здоровье. Что вы можете порекомендовать?

— Сегодня уже все поняли и все специалисты всегда говорят, что нужно вовремя проходить диагностику, потому что чем раньше мы диагностируем то или иное заболевание, тем успешнее будет наше лечение.

  • Первое, конечно, нужно начать с каждого из нас — с самого себя — нужно хотя бы раз в год проходить диагностическую программу.
  • Конечно же, обязательно нужно соблюдать определенный режим сна, режим питания.
  • И, конечно же, спорт, потому что даже французские ученые говорят о том, что при занятиях спортом — меньшая вероятность возникновения онкологических заболеваний.

Тем пациентам, которые прошли онкологическое лечение во французских клиниках, назначают определенные спортивные упражнения даже после лечения, для того чтобы организм был в определенном тонусе.

Конечно, наше здоровье во многом зависит от нас.

Я общалась со многими учеными в сфере онкологии. Они говорят, что наше прекрасное настроение, наша улыбка и наше доброе сердце никогда не допустят онкологического заболевания.

Поэтому все-таки наши эмоции мы не должны сдерживать, но мы не должны злиться, мы должны нести добро в этот мир. И чем больше будет таких людей, тем меньше будет онкологических заболеваний, тем меньше будем болеть.

И тем добром, которое в нас есть, мы можем других людей поддержать. И тогда нам самим будет легче и приятней идти дальше.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы медтуризм онкология диагностика анна василец точка зрения анжела антонова экспертное мнение медицинский туризм здоровый образ жизни
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