Медицинский туризм: не только лечение, но и отдых

Кто может себе позволить медицинский туризм? Зачем вообще едут лечиться россияне куда-то за тридевять земель? Где лучше лечить определенные болезни? Где лучше осуществить пластику лица? Можно ли взять с собой родных и друзей? И можно ли совместить лечебный туризм с другими его видами?

Медицинский туризм. Куда едут лечиться россияне

Об этом корреспонденту "Правды.Ру" Анжеле Антоновой рассказала основатель и президент Группы компаний "Атлас здоровья" Анна Василец.

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Можно ли совместить лечение и отдых с родными

— Анна, с пациентом могут поехать его родные?

— Обычно так и происходит, потому что пациенту нужна поддержка родных и близких. Зачастую выезжают либо супруг с супругой, либо дети с родителями. Соответственно, пока пациент проходит диагностику, лечение и реабилитацию, они могут посетить экскурсионную составляющую той или иной страны. Это может быть какой-то пляжный отдых.

Вообще, процесс лечения в большинстве зарубежных стран отличается от российского.

У нас пациент большую часть времени лечения находится в медицинском учреждении. А в европейских клиниках, в Израиле, в Азии уже давно тенденция такая, что пациента не держат в больнице, там он находится только для необходимого лечения.

В клинике ему проводят определенные хирургические манипуляции либо лучевую химиотерапию, а в остальное время он может в зависимости от своего физического состояния присоединиться к своим родным, посетить какие-то достопримечательности, святые места.

Какие направления медтуризма недооценены в России

— Существуют ли направления для лечения, которые еще недооценены гражданами России?

— Это, скорее всего, итальянский рынок.

Италия по онкологии сегодня лидирует, и страна очень активно выходит на рынок медтуризма.

Я думаю, что у них все получится.

Южная Корея выходит активно по пластике. И они очень сильно сейчас конкурируют с клиниками Швейцарии.

Но у них совершенно разная ценовая политика. Поэтому одним пациентам выгодней отправиться на пластику в Швейцарию, а есть пациенты, которые отправятся в Южную Корею.

При этом работы этих специалистов иногда невозможно отличить, то есть уровень корейских специалистов очень высокий. В этом они уже преуспели очень сильно и хотят забрать наш рынок. Но для этого, конечно, нужно время, потому что мы из Москвы летим до Сеула девять часов, а до той же Швейцарии — в районе четырех часов.

Еще все-таки наши боятся, что якобы азиаты могут не так прооперировать, потому что они не знают европейский тип лица.

На самом деле специалисты из Южной Кореи очень хорошо уже понимают, что нужно сделать пациенту с европейским типом лица, и это все они прекрасно делают, справляются с этим.

Сколько стоит медицинский туризм

— Кто может позволить себе медицинский туризм? Насколько это дорого?

— Когда человека касается серьезное заболевание и он понимает, что в нашей стране ему помочь не смогут, конечно, тогда он принимает решение совместно со своими родными, друзьями, каким образом отправиться на лечение, и изыскивает все возможности, чтобы получить качественное лечение на территории той или иной страны.

Если мы говорим о диагностике, то средние программы в Южной Корее начинаются от 500 долларов. В принципе это доступная ценовая политика для граждан России со средним достатком. Если же говорить о программах самого высшего уровня, роскошных, СПА, которые в Швейцарии, конечно же, они доступны людям с более высоким достатком.

Но на сегодня медицинский туризм настолько многогранен, что каждый пациент может оказаться в той или иной нише. Есть самые разные оздоровительные, как и диагностические, профилактические и лечебные программы. Все зависит от того, что хочет пациент.

Возможности медтуризма безграничны

Мы всегда стараемся подойти именно с такой стороны: мы должны удовлетворить требования пациента, нашего доверителя, и поэтому всегда составляем все по возможностям, по желанию, согласно тому, что поступило в запросе от нашего пациента.

Если у пациента нет шенгенской визы, но срочно нужно вылететь на лечение, конечно же, мы предлагаем Израиль, потому что это оперативно, а здесь оперативность играет важную роль. Соответственно, это ближайший перелет.

Если же пациент говорит, что я хочу лечиться только в Европе, мы рассматриваем либо Германию, либо Францию, либо Италию, Швейцарию и предлагаем возможные варианты, как это сделать быстрей и лучше.

То есть мы оптимизируем все так, чтобы пациенту было комфортно и доступно по бюджету, а главное — чтобы был получен результат.

А результат мы получаем только тогда, когда знаем, куда и к кому конкретно мы отправляем, опять же, именно этого конкретного пациента.

И мы знаем, как это лучше сделать, потому что в линейке Группы компаний "Атлас здоровья" представлены все те клиники, все те специалисты, с которыми я общалась лично, у нас за плечами — более 50 стран. И я хорошо знаю, что эти люди помогут. Если они говорят, что мы поможем пациенту и беремся за него, то мы отправляем именно туда.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев