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Автор Анжела Антонова

Что нужно России, чтобы привлечь медтуристов

Туризм » Путешествия

Россияне едут не только отдыхать, но и лечиться. Как, куда, зачем? Что такое родильный туризм? Какие направления наиболее популярны и почему? В каких странах лучше лечить онкозаболевания?

Медицинский туризм. Куда едут лечиться россияне.

Что пользуется спросом у иностранных пациентов в России? Что нужно сделать чтобы привлекать больше иностранных туристов, в том числе для лечения?

Об этом корреспонденту "Правды.Ру" Анжеле Антоновой рассказала основатель и президент Группы компаний "Атлас здоровья" Анна Василец.

Читайте начало интервью:

Медицинский туризм: россияне открывают новые горизонты

Родильный туризм

— Анна, расскажите про родильный туризм. Вроде бы и у нас все с этим наладилось — палаты комфортные, для ребенка все здорово, аппаратура есть даже в государственных роддомах, а уж за деньги-то — все что угодно… Зачем все-таки некоторые наши женщины продолжают выезжать за границу? Почему они предпочитают рожать своих детей там? И в какие страны они едут?

— Наверно, лидер по родам для наших российских будущих мам — это США. И здесь есть две наиболее весомые причины.

  • Первая причина — это получение новорожденным второго гражданства, американского, которое дает определенные права ребенку и возможности при рождении.
  • А вторая, конечно же, это высокий уровень медицины с высоким уровнем сервиса и благоприятным климатом.

Поэтому в основном наши будущие мамы улетают в Майами. И перед родами они подготавливаются в таком мягком климате, и после родов они находятся определенное время там и только после этого уже возвращаются домой, в Россию.

Также в последнее время идет очень большая тенденция к тому, что наши будущие мамы планируют свои роды в Европе. На сегодня популярны и демократичные направления — Испания, Чехия.

Если же говорить об Англии, то вылетают у нас в основном в Лондон, потому как у специалистов в Лондоне есть большой опыт по многоплодной беременности. Там с этим очень хорошо справляются.

Такие основные направления выбирают наши будущие мамы по родам.

Состояние въездного туризма в Россию

— Сейчас на государственном уровне активно продвигается въездной туризм. Мы это хотим развивать, хотим привлекать иностранных туристов, чтобы они приезжали к нам и оставляли, соответственно, денежки у нас в стране. Это все нам важно, нужно. Можем ли мы конкурировать?

— Задача по въездному, в том числе медицинскому туризму, по привлечению иностранных граждан на территорию Россию актуальна.

Конечно же, целевая аудитория, которая приезжает сегодня в Россию, — это в основном граждане Узбекистана и Казахстана.

Если же говорить о странах с высокотехнологичной медициной, например, Израиле и Германии, то даже оттуда некоторые едут.

Это, конечно, те граждане, которые либо не могут дождаться хирургического вмешательства высокотехнологичной медицины, потому что есть определенный период ожидания, а они не могут ждать либо страховка не покрывает все возможности. Вот это, скорее всего, наши клиенты, на которых мы можем рассчитывать и пригласить к себе для получения медицинских услуг.

К нам прилетают иностранные пациенты:

  • по стоматологическим услугам, на сегодня это 44 процента;
  • урология и гинекология — 25 процентов в среднем;
  • пластика и офтальмология — по десять процентов;
  • и примерно пять процентов — кардиология.

Что нужно, чтобы иностранных пациентов приезжало больше

Но для того, чтобы все-таки к нам иностранные пациенты поехали массово, мы должны создать такие условия в нашей стране по приему пациентов и по их сопровождению, чтобы они чувствовали себя комфортно, чтобы они приехали не только получать медицинские услуги, но и у них было постсопровождение во время пребывания в нашей стране, безопасность определенная и уровень комфорта.

И тогда и наша казна будет пополняться, потому что пациенты, которые приезжают в Россию, не только получают медицинские услуги, это еще — и возможность экскурсионной программы, гастрономических туров и т. д.

И это все придет в бюджет той же Москвы или других городов, соответственно, города будут развиваться.

Какие города России привлекают больше медтуристов

— Не только города — страна.

— Да, вся страна, и, в частности, туризм тоже сможет развиваться еще лучше.

На сегодня по медтуризму активно развивается именно Москва.

Департамент здравоохранения Москвы прилагает очень хорошие усилия для того, чтобы это направление развивалось.

Ну и дальше подтянутся регионы, потому что у регионов есть большой плюс, они по стоимости медуслуг дешевле Москвы и Санкт-Петербурга в среднем на 15-20 процентов. Значит, у них есть возможность получить иностранных пациентов.

Куда едут российские онкопациенты

— Куда выезжают наши больные онкологией? Какая страна предпочтительна?

— Во всем мире сегодня наиболее востребованы:

  • Израиль,
  • Германия,
  • Швейцария
  • и Южная Корея.

Но есть очень серьезный лидер, который хочет, и мы помогаем ему выйти на российский рынок. Это клиники Италии.

На сегодня Италия лидирует по лечению онкозаболеваний.

И если смотреть по всему Евросоюзу, то самая высокая выживаемость — пятилетняя — именно в Италии.

  • Например, рак предстательной железы — пятилетняя выживаемость 90 процентов, а в других странах Евросоюза — 87.
  • Рак молочной железы — примерно 86 процентов, а в других странах — 83.

Итальянцы показывают, что у них очень высокий уровень диагностики. И, соответственно, когда мы болезнь диагностируем на ранней стадии, мы можем активно приступить к лечению и получить и ремиссию.

Это самое главное для онкопациентов, поэтому итальянцы активно выходят на наш российский рынок.

В октябре 2019 года они поделились своими знаниями по возможностям лечения онкозаболеваний с российскими специалистами.

Мы проводили международный конгресс на базе "Деловой России" и там как раз говорили о том, какие существуют возможности, почему возможно обучаться в Италии и переносить их опыт на российскую сторону и здесь качественно лечить российских пациентов.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы медицина медтуризм анна василец точка зрения анжела антонова въездной туризм онкозаболевания здравоохранение родильный туризм экспертное мнение
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