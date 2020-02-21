Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Анжела Антонова

Медицинский туризм: россияне открывают новые горизонты

Туризм » Туризм

В какую страну лучше поехать лечить онкозаболевание? Где лучше осуществить пластику лица? Что пользуется спросом у иностранных пациентов в России?

Медицинский туризм. Куда едут лечиться россияне.

О медицинском туризме корреспонденту "Правды.Ру" Анжеле Антоновой рассказала Анна Василец, основатель и президент Группы компаний "Атлас здоровья", председатель клуба "Качественное долголетие", директор департамента по медтуризму РОО "Интернациональный союз женщин".

Самые популярные для России страны медицинского туризма

— Анна, наша сегодняшняя тема — медицинский туризм. Что он собой представляет?

— Вообще, во всем мире медицинский туризм — это такое обширное понятие, и оно включает, конечно же, самое главное — возможность получения качественных медицинских услуг пациентом за рубежом.

  • Это и диагностика,
  • и лечебные программы,
  • и реабилитационные,
  • и, как мы любим в России называть, санаторно-курортное лечение.

Все, что связано со здоровым образом жизни, качеством жизни и ее улучшением.

— Какие страны считаются лидерами по уровню медицины?

— Наверно, у россиян всегда звучит две страны — это Израиль, конечно же, и Германия. Но сегодня на рынок приходят новые ведущие игроки, такие как Южная Корея.

Новички в медицинском туризме для России

— Неужели?

— Да, Южная Корея лидирует по привлечению пациентов по пластической хирургии, эстетической медицине, потому что в стране это направление активно развито.

Южная Корея принимает ежегодно около 800 тысяч иностранных пациентов по пластическим манипуляциям.

Это связано с исторической особенностью Южной Кореи.

Также выходят на рынок такие новые игроки, как Италия, Франция. Конечно же, остается VIP-направление — Швейцария, где наши пациенты получают качественные медицинские услуги. Ну и, конечно же, сейчас стремятся привлекать, в том числе и медицинскими услугами, страны традиционного туризма — Грузия, Греция, Турция и многие другие.

Но для этого нужно активно все-таки вести политику на российском рынке по пропаганде возможностей.

Что привлекает россиян в Израиле

Потому что наши пациенты привыкли ездить в Израиль, привыкли ездить в Германию, и новым направлениям, конечно, непросто на этот рынок зайти. Тем более, если мы говорим об Израиле, то Израиль — это Святая земля, в Израиле в принципе практически отсутствует языковой барьер.

И самый главный, конечно, плюс Израиля — отсутствуют для граждан России барьеры по въезду, то есть виза не нужна.

Соответственно, когда человек болеет, не может ждать, это очень важно. А для онкопациентов каждый день идет обратный отсчет, поэтому важно быстро вылететь в страну, пройти диагностику и назначить адекватное лечение для полного выздоровления.

"Атлас здоровья": как все работает

— Расскажите, пожалуйста, про вашу компанию "Атлас здоровья". Какова ее история?

— Мы уже более десяти лет работаем на рынке медицинских услуг. Мы сами родом из Сибири. Семь лет мы занимались этим видом деятельности в Красноярске, и вот уже три с половиной года работаем в Москве. Теперь и наш головной офис в Москве.

Мы помогаем не только москвичам, но и всем россиянам в любой точке нашей большой страны, потому что сейчас все посредством онлайн, цифровизации можно делать на расстоянии. Соответственно, к нам обращаются с разных уголков нашей великой страны.

— И вы полностью обеспечиваете выезд в другие страны, организовываете получение визы и все остальное?

— Да. К нам обращается пациент. По определенному запросу, если он считает, например, что ему неверно поставили диагноз, человек хочет пересмотреть свой диагноз в зарубежной стране, он предоставляет определенные медицинские документы. Также если уже диагноз точен и верен, мы должны помочь ему с программой лечения.

Мы прорабатываем все консилиумным мнением с нашими зарубежными специалистами, выбираем то или иное направление и подготавливаем непосредственно весь путь для того, чтобы пациент попал в ту или иную страну.

  • Это организация комфортного авиаперелета, потому что есть пациенты, которые нуждаются в санавиации.
  • Проживание, сопровождение, потому что, конечно же, здесь важна поддержка больного человека на территории той страны, куда он отправляется за лечением либо за диагностикой.

Поэтому мы находимся на каждом этапе его поездки, сопровождаем. И уже многие пациенты, наверно, стали друзьями нашей группы компаний.

Вот совсем недавно был день нашего рождения. И я была удивлена, что со всего мира летели открытки с поздравлениями. На самом деле здесь надо понимать, что люди тебе доверяют самое важное — свое здоровье.

— Человек, находясь в России, как-то имеет возможность общаться с доктором?

— Да, ситуация получается такая: он предоставляет нам медицинские документы, наш медицинский консилиум в России обрабатывает всю информацию, подготавливает для иностранной стороны, и уже иностранная сторона представляет программу предварительной диагностики и возможности лечения на сегодня по тому диагнозу, который выставлен в России.

На месте пациенту составляют точную программу по лечению и, соответственно, озвучивают необходимые сроки пребывания в стране. Наша задача — отправить к нужному специалисту в нужную клинику.

Но главную роль играет не столько сама клиника, а именно технологии, которые существуют в клинике, и квалификация специалистов. От этого зависит успех лечения.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы италия туризм израиль медицина германия швейцария южная корея анна василец точка зрения атлас здоровья анжела антонова здравоохранение экспертное мнение медицинский туризм
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Половина россиян высказались против неквалифицированных гастарбайтеров
Около 20 отелей закрыли в Перми из-за погибших в кипятке людей
Израиль купит больше F-35 ради С-400 и С-300
На фанатов "Бенфики" напали в Харькове после матча с "Шахтером"
Путин объяснил, почему пытаются поссорить Россию и Украину
Диетолог рассказал о вреде обезжиренного молока
Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
NASA опубликовало снимки древнего озера в Сахаре
В Кузбассе создано министерство туризма и молодежной политики
Трамп не согласен с итогами "Оскара"
Последние материалы
Израиль купит больше F-35 ради С-400 и С-300
На фанатов "Бенфики" напали в Харькове после матча с "Шахтером"
Путин объяснил, почему пытаются поссорить Россию и Украину
Диетолог рассказал о вреде обезжиренного молока
Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
NASA опубликовало снимки древнего озера в Сахаре
В Кузбассе создано министерство туризма и молодежной политики
Трамп не согласен с итогами "Оскара"
Цветков: штрафы нужны, но они должны реально работать
Суд в Аргентине открыл дело против властей из-за слежки за Месси
Популярное
Шоу-бизнес
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем

Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.

Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Биатлон
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Ближний Восток
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Соломон Соловьев Секрет долголетия Жанны Кальман - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Чем грозит мирный атом? Игорь Буккер Василий Амирджанов Партия Захара Прилепина ждет внимания Кремля и денег Василий Амирджанов
Комментарии
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Почему Китай опасен для России?
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Счетная палата признала недостатки в пенсионном обеспечении в РФ
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
Госдума рассмотрит отмену комиссий при оплате ЖКХ
Князь Никита Лобанов-Ростовский: "Я несу ответственность перед русским народом"
"Эвакуированным еще повезло, что летели камни, а не коктейли Молотова"
"Дурдом": Скабеева о реакции украинцев на эвакуацию соотечественников
ВЦИОМ: кого поздравлять 23 февраля, если большинство мужчин не служили?
Медведев остался доволен работой своего правительства
ВЦИОМ: кого поздравлять 23 февраля, если большинство мужчин не служили?
"Эвакуированным еще повезло, что летели камни, а не коктейли Молотова"
Варикоз вен: профилактика и лечение уникальными методиками
Евросоюз осудил наступление Сирии и ее союзников в Идлибе
Госдума рассмотрит отмену комиссий при оплате ЖКХ
Почему Китай опасен для России?
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
Коронавирус пошел по миру: 1,25 тысяч заболевших вне Китая
ВЦИОМ: кого поздравлять 23 февраля, если большинство мужчин не служили?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ