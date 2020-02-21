Медицинский туризм: россияне открывают новые горизонты

В какую страну лучше поехать лечить онкозаболевание? Где лучше осуществить пластику лица? Что пользуется спросом у иностранных пациентов в России?

Медицинский туризм. Куда едут лечиться россияне.

О медицинском туризме корреспонденту "Правды.Ру" Анжеле Антоновой рассказала Анна Василец, основатель и президент Группы компаний "Атлас здоровья", председатель клуба "Качественное долголетие", директор департамента по медтуризму РОО "Интернациональный союз женщин".

Самые популярные для России страны медицинского туризма

— Анна, наша сегодняшняя тема — медицинский туризм. Что он собой представляет?

— Вообще, во всем мире медицинский туризм — это такое обширное понятие, и оно включает, конечно же, самое главное — возможность получения качественных медицинских услуг пациентом за рубежом.

Это и диагностика,

и лечебные программы,

и реабилитационные,

и, как мы любим в России называть, санаторно-курортное лечение.

Все, что связано со здоровым образом жизни, качеством жизни и ее улучшением.

— Какие страны считаются лидерами по уровню медицины?

— Наверно, у россиян всегда звучит две страны — это Израиль, конечно же, и Германия. Но сегодня на рынок приходят новые ведущие игроки, такие как Южная Корея.

Новички в медицинском туризме для России

— Неужели?

— Да, Южная Корея лидирует по привлечению пациентов по пластической хирургии, эстетической медицине, потому что в стране это направление активно развито.

Южная Корея принимает ежегодно около 800 тысяч иностранных пациентов по пластическим манипуляциям.

Это связано с исторической особенностью Южной Кореи.

Также выходят на рынок такие новые игроки, как Италия, Франция. Конечно же, остается VIP-направление — Швейцария, где наши пациенты получают качественные медицинские услуги. Ну и, конечно же, сейчас стремятся привлекать, в том числе и медицинскими услугами, страны традиционного туризма — Грузия, Греция, Турция и многие другие.

Но для этого нужно активно все-таки вести политику на российском рынке по пропаганде возможностей.

Что привлекает россиян в Израиле

Потому что наши пациенты привыкли ездить в Израиль, привыкли ездить в Германию, и новым направлениям, конечно, непросто на этот рынок зайти. Тем более, если мы говорим об Израиле, то Израиль — это Святая земля, в Израиле в принципе практически отсутствует языковой барьер.

И самый главный, конечно, плюс Израиля — отсутствуют для граждан России барьеры по въезду, то есть виза не нужна.

Соответственно, когда человек болеет, не может ждать, это очень важно. А для онкопациентов каждый день идет обратный отсчет, поэтому важно быстро вылететь в страну, пройти диагностику и назначить адекватное лечение для полного выздоровления.

"Атлас здоровья": как все работает

— Расскажите, пожалуйста, про вашу компанию "Атлас здоровья". Какова ее история?

— Мы уже более десяти лет работаем на рынке медицинских услуг. Мы сами родом из Сибири. Семь лет мы занимались этим видом деятельности в Красноярске, и вот уже три с половиной года работаем в Москве. Теперь и наш головной офис в Москве.

Мы помогаем не только москвичам, но и всем россиянам в любой точке нашей большой страны, потому что сейчас все посредством онлайн, цифровизации можно делать на расстоянии. Соответственно, к нам обращаются с разных уголков нашей великой страны.

— И вы полностью обеспечиваете выезд в другие страны, организовываете получение визы и все остальное?

— Да. К нам обращается пациент. По определенному запросу, если он считает, например, что ему неверно поставили диагноз, человек хочет пересмотреть свой диагноз в зарубежной стране, он предоставляет определенные медицинские документы. Также если уже диагноз точен и верен, мы должны помочь ему с программой лечения.

Мы прорабатываем все консилиумным мнением с нашими зарубежными специалистами, выбираем то или иное направление и подготавливаем непосредственно весь путь для того, чтобы пациент попал в ту или иную страну.

Это организация комфортного авиаперелета, потому что есть пациенты, которые нуждаются в санавиации.

Проживание, сопровождение, потому что, конечно же, здесь важна поддержка больного человека на территории той страны, куда он отправляется за лечением либо за диагностикой.

Поэтому мы находимся на каждом этапе его поездки, сопровождаем. И уже многие пациенты, наверно, стали друзьями нашей группы компаний.

Вот совсем недавно был день нашего рождения. И я была удивлена, что со всего мира летели открытки с поздравлениями. На самом деле здесь надо понимать, что люди тебе доверяют самое важное — свое здоровье.

— Человек, находясь в России, как-то имеет возможность общаться с доктором?

— Да, ситуация получается такая: он предоставляет нам медицинские документы, наш медицинский консилиум в России обрабатывает всю информацию, подготавливает для иностранной стороны, и уже иностранная сторона представляет программу предварительной диагностики и возможности лечения на сегодня по тому диагнозу, который выставлен в России.

На месте пациенту составляют точную программу по лечению и, соответственно, озвучивают необходимые сроки пребывания в стране. Наша задача — отправить к нужному специалисту в нужную клинику.

Но главную роль играет не столько сама клиника, а именно технологии, которые существуют в клинике, и квалификация специалистов. От этого зависит успех лечения.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев