В какую страну лучше поехать лечить онкозаболевание? Где лучше осуществить пластику лица? Что пользуется спросом у иностранных пациентов в России?
О медицинском туризме корреспонденту "Правды.Ру" Анжеле Антоновой рассказала Анна Василец, основатель и президент Группы компаний "Атлас здоровья", председатель клуба "Качественное долголетие", директор департамента по медтуризму РОО "Интернациональный союз женщин".
— Анна, наша сегодняшняя тема — медицинский туризм. Что он собой представляет?
— Вообще, во всем мире медицинский туризм — это такое обширное понятие, и оно включает, конечно же, самое главное — возможность получения качественных медицинских услуг пациентом за рубежом.
Все, что связано со здоровым образом жизни, качеством жизни и ее улучшением.
— Какие страны считаются лидерами по уровню медицины?
— Наверно, у россиян всегда звучит две страны — это Израиль, конечно же, и Германия. Но сегодня на рынок приходят новые ведущие игроки, такие как Южная Корея.
— Неужели?
— Да, Южная Корея лидирует по привлечению пациентов по пластической хирургии, эстетической медицине, потому что в стране это направление активно развито.
Южная Корея принимает ежегодно около 800 тысяч иностранных пациентов по пластическим манипуляциям.
Это связано с исторической особенностью Южной Кореи.
Также выходят на рынок такие новые игроки, как Италия, Франция. Конечно же, остается VIP-направление — Швейцария, где наши пациенты получают качественные медицинские услуги. Ну и, конечно же, сейчас стремятся привлекать, в том числе и медицинскими услугами, страны традиционного туризма — Грузия, Греция, Турция и многие другие.
Но для этого нужно активно все-таки вести политику на российском рынке по пропаганде возможностей.
Потому что наши пациенты привыкли ездить в Израиль, привыкли ездить в Германию, и новым направлениям, конечно, непросто на этот рынок зайти. Тем более, если мы говорим об Израиле, то Израиль — это Святая земля, в Израиле в принципе практически отсутствует языковой барьер.
И самый главный, конечно, плюс Израиля — отсутствуют для граждан России барьеры по въезду, то есть виза не нужна.
Соответственно, когда человек болеет, не может ждать, это очень важно. А для онкопациентов каждый день идет обратный отсчет, поэтому важно быстро вылететь в страну, пройти диагностику и назначить адекватное лечение для полного выздоровления.
— Расскажите, пожалуйста, про вашу компанию "Атлас здоровья". Какова ее история?
— Мы уже более десяти лет работаем на рынке медицинских услуг. Мы сами родом из Сибири. Семь лет мы занимались этим видом деятельности в Красноярске, и вот уже три с половиной года работаем в Москве. Теперь и наш головной офис в Москве.
Мы помогаем не только москвичам, но и всем россиянам в любой точке нашей большой страны, потому что сейчас все посредством онлайн, цифровизации можно делать на расстоянии. Соответственно, к нам обращаются с разных уголков нашей великой страны.
— И вы полностью обеспечиваете выезд в другие страны, организовываете получение визы и все остальное?
— Да. К нам обращается пациент. По определенному запросу, если он считает, например, что ему неверно поставили диагноз, человек хочет пересмотреть свой диагноз в зарубежной стране, он предоставляет определенные медицинские документы. Также если уже диагноз точен и верен, мы должны помочь ему с программой лечения.
Мы прорабатываем все консилиумным мнением с нашими зарубежными специалистами, выбираем то или иное направление и подготавливаем непосредственно весь путь для того, чтобы пациент попал в ту или иную страну.
Поэтому мы находимся на каждом этапе его поездки, сопровождаем. И уже многие пациенты, наверно, стали друзьями нашей группы компаний.
Вот совсем недавно был день нашего рождения. И я была удивлена, что со всего мира летели открытки с поздравлениями. На самом деле здесь надо понимать, что люди тебе доверяют самое важное — свое здоровье.
— Человек, находясь в России, как-то имеет возможность общаться с доктором?
— Да, ситуация получается такая: он предоставляет нам медицинские документы, наш медицинский консилиум в России обрабатывает всю информацию, подготавливает для иностранной стороны, и уже иностранная сторона представляет программу предварительной диагностики и возможности лечения на сегодня по тому диагнозу, который выставлен в России.
На месте пациенту составляют точную программу по лечению и, соответственно, озвучивают необходимые сроки пребывания в стране. Наша задача — отправить к нужному специалисту в нужную клинику.
Но главную роль играет не столько сама клиника, а именно технологии, которые существуют в клинике, и квалификация специалистов. От этого зависит успех лечения.
Беседовала Анжела Антонова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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