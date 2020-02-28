России нужен устойчивый туризм

Как побывать в Лесном отеле "Голубино", и сколько это стоит? Как с помощью туризма развивать сельские поселения? Чем отличается экологический туризм от аграрного, сельского? С какими сложностями приходится сталкиваться туристической отрасли на селе и как их преодолеть? Почему вопрос про гравийную дорогу пришлось задавать самому президенту?

Об этом корреспонденту "Правды.Ру" Анжеле Антоновой рассказала директор Ассоциации "Голос Севера", директор по развитию Лесного отеля "Голубино" Анна Клепиковская.

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Роль волонтерства в развитии туризма

— Анна, вы говорите, что туризм, особенно сельский, экологический, — социально значимая и ответственная отрасль. Волонтеры помогают его развивать?

— Да, я очень много работаю с волонтерами.

Волонтерство — очень важная, но и сложная тема, потому что, к сожалению, многие считают, что у предпринимателей денег много, они же зарабатывают. Отношение в обществе в основном такое.

Хотя у нас тоже есть своя некоммерческая организация. От нее есть некоторые плюсы, поэтому можно работать по разным направлениям, но это сложно.

Чем отличается экотуризм от сельского

— В чем все-таки отличие экотуризма от аграрного, сельского?

— Так получилось, что экотуризмом занимаются в основном те, кто работает с особо охраняемыми природными территориями. Это национальные парки, заповедники, ботанические сады и все, что связано с лесом, с тропами, с прогулками на природе.

А фермы, сельское хозяйство — это больше агротуризм. Хотя официально зафиксированного единого глоссария на текущий момент нет.

Что такое устойчивый туризм

Поэтому мы руководствуемся Стратегией развития туризма, но ее тоже надо дорабатывать. Мне нравится формулировка "устойчивый туризм".

— Что это такое?

— Устойчивый туризм — это туризм, который одновременно всегда учитывает интересы местных жителей и интересы туристов.

И мы сейчас в Пинеге благодаря тоже президентскому гранту как раз проводили встречу, на которой мы совместно с местными жителями и экспертами поднимали вопросы о том, нужен ли туризм на территории, хотят ли его люди, что он может принести, как сделать, чтобы он точно приносил пользу, а не вредил этой территории.

Вот такой разумный, сбалансированный подход мы формировали. Было, конечно, очень приятно, что многие жители откликнулись, в Пинеге они действительно в это верят. Есть поселки, где предпочитают быть более закрытыми и не развивать туризм.

Принимать решение о своем будущем, решать, чем жить и как развиваться, — право каждого населенного пункта.

Вечная проблема — дороги

У нас очень большая проблема в том, что нет хорошей гравийной дороги. Мы давно просим власти построить дорогу для поселка Пинега, где население все-таки три с половиной тысячи человек, но государство отвечает, что экономически нецелесообразно, а иногда чиновники еще лучше говорят: "Мы построим дорогу, и все уедут…"

Так говорят иногда. Я этот вопрос тоже поднимала на встрече с президентом.

Отсутствие дороги убивает наши старинные деревянные строения, потому что люди не могут туда возвращаться и приезжать даже на какое-то время.

Конечно, и для развития туризма это тоже очень важно. Ведь если будет хорошая дорога, мы сможем привезти сюда уже порядка десяти тысяч человек в год. Это уже достаточно серьезная цифра для государства. Мы показываем, что эта дорога будет работать и зарабатывать деньги для территории.

Сувениры как фактор развития туризма

И точно так же можно говорить про многие другие составляющие туризма.

Например, если местные потребкооперации начинают работать не только для местных жителей, но и для гостей, выпускают в том числе сувенирную продукцию, то это гораздо рентабельней.

— Хлеб как сувенирная продукция?

— Да! И помимо хлеба они производят пряники, торты, совершенно потрясающие, безумно вкусные.

Как попасть в "Голубино"

— А сколько стоит пожить в "Голубино" с семьей недельку?

— У нас есть разные программы.

Стоимость проживания в сутки за двухместный номер с завтраком — от 2400 рублей, а за неделю есть программы от десяти тысяч рублей, туда входит еще экскурсионная программа, она полностью включена в проживание.

Конечно, надо учесть дорогу. Стоимость билетов на самолет Москва — Архангельск — семь-десять тысяч туда-обратно. Поездом гораздо дешевле получается, но это почти сутки в пути, а самолетом — полтора часа.

Потом мы встречаем, организуем трансфер. Он может быть либо индивидуальный, либо трансфер на транспорте, который ходит между Архангельском и Пинегой. Он стоит порядка 800 рублей за 200 километров, потому что это сложно.

— А иностранцы к вам приезжают? И как они могут узнать про вас?

— Да, конечно, бывают и иностранцы.

К нам приезжают проводить конференции. Мы в начале марта поедем на выставку в Берлин, планируем привлекать больше иностранцев, развивать это направление.

Как развивать туризм в глубинке России

— Как нам эффективней развивать туризм по всей российской глубинке? Как о себе заявлять?

— Я считаю, здесь должно быть очень комплексное решение. Потому что как мы узнаем про интересное в других местах и странах? Мы знаем из фильмов и книг, и нам хочется поехать, например, в Париж, потому что видели какие-то кадры и сформировался ассоциативный ряд. У нас такого сейчас нет ничего. То, что показывается в фильмах про Россию, грустно, как правило.

Поэтому должна быть, конечно, такая хорошая реклама на телевидении с рассказом про регионы, что там есть интересное и привлекательное, самое замечательное.

И начинать надо со школы: с рассказа про регионы, с вывозом детей на экскурсии, чтобы у них мысль появилась куда-то поехать по России. А когда человек уже захотел куда-то поехать, он сам начинает искать информацию и находит ее. Но сначала он должен захотеть. В первую очередь надо работать с этим.

Ждем вас на Русском Севере.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев