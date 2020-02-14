Сельский туризм - это не только ферма и поле

Какие виды туризма существуют и для чего они нужны? Что общего между экологическим, аграрным и сельским туризмом? Каковы цели и задачи у сельского туризма в России?

Об этом корреспонденту "Правды.Ру" Анжеле Антоновой рассказала директор Ассоциации "Голос Севера", директор по развитию Лесного отеля "Голубино" Анна Клепиковская.

Читайте начало интервью:

Туризм в России: что знаешь, то любишь

— Анна, вы сказали, что Всемирная туристическая организация 2020 год объявила Годом сельского и экологического туризма. Вы узнали об этом лично от президента Владимира Путина и спрашивали у него, как лучше развивать это направление.

— Да, так и было. Все как-то так удачно сложилось, что мне удалось к этому привлечь внимание, потому что туризм действительно очень разный.

Туризм-отдых

Есть туризм-отдых. Это когда люди ездят массово, допустим, летом на море. И там задача — именно оздоровительная. Отдохнуть, да оздоровиться.

— Напитаться солнцем.

— Да, солнцем, воздухом…

— Морем, витаминами вкусными разными...

— Да, воздух морской. Считается, что все это очень полезные для здоровья процедуры. Вот у отдыха — такие задачи.

Культурно-познавательный туризм

Есть туризм культурно-познавательный. У него, конечно, уже другие задачи.

Также важно понимать, что экологический, сельский, культурно-познавательный виды туризма выполняют важные культурные и социальные функции.

Во-первых, это воспитывает патриотизм в людях, потому что они лучше узнают страну.

Во-вторых, благодаря этому сохраняется то наследие, которое можно увидеть вживую, потрогать, к нему прикоснуться не через учебники и книги, вживую ощутить эту материю и связь времен.

Например, когда говорят про Колизей в Италии, мы же сразу понимаем, про что это и что это за история.

Важно, чтобы, когда говорят про Россию, тоже знали и говорили: а вот есть замечательные гостиные дворы в Архангельске, там был первый порт в России или еще что-то подобное.

Вот этот ассоциативный ряд формировать очень важно.

Особенности туризма в малые города и поселения

Особенность туризма на сельских территориях, в деревнях и поселках, маленьких городах состоит в том, что он дает возможность сформировать некую устойчивую единую экологическую, экономическую и социальную систему на таких маленьких территориях.

Ведь сейчас ситуация в глубинке обычно очень сложная и плохая. Жители маленьких городов, поселков и деревень не видят своего будущего в родных местах и поэтому массово уезжают.

Я недавно смотрела статистику по миграции из малых городов России.

Даже более 70 процентов городов нашей страны с каждым годом становятся меньше, идет постоянный отток жителей в мегаполисы.

Только очень небольшое количество самых крупных городов работают на приток, а глубинка пустеет.

Одновременно с людьми с территории уходит культура, ведь люди — носители фольклора, культуры, традиций, знаний об этих местах.

И если этот процесс и дальше будет таким стремительным, то мы очень быстро потеряем все наши связи с прошлым, которые на нашей огромной территории на текущий момент еще сохраняются. Но за последние 20 лет, конечно, ситуация сложилась очень тяжелая.

И когда мы говорим о туризме, то мы можем сформировать некое интересное современное и благополучное настоящее и будущее для этих маленьких территорий.

То есть какой первый обычно вопрос стоит перед жителями: у нас практически вообще нет работы, тем более интересной и более-менее оплачиваемой. Молодежь хочет работать, но, конечно, не все хотят доярками или работать в поле, да и не везде агропромышленный комплекс имеет смысл, потому что есть места рискованного земледелия.

Перспективы "сельского" туризма

В России — достаточно много таких сельских территорий. Но зато там раньше были какие-то поселки, например, лесозаготовительные. Во многих местах был хорошо организован сбор дикоросов, рыбный промысел или что-то еще подобное. К сожалению, про это сейчас очень часто забывают.

Также и когда говорят про сельский туризм, часто имеют в виду только агротуризм — поехать на ферму или на сенокос.

Первая реакция почти у всех такая.

И даже в формулировках Стратегии по развитию туризма Российской Федерации, которая была принята в сентябре 2019 года, сельский туризм определяется достаточно узко и ограниченно:

"Вид туризма, который предполагает временное размещение туристов в сельской местности с целью отдыха и участия в сельскохозяйственных работах".

"Экологический туризм — это деятельность по организации путешествий, включающей все формы природного туризма, при которых основной мотивацией туристов является наблюдение и приобщение к природе при стремлении к ее сохранению".

Вот это формулировки стратегии, но они недоработаны.

Пока они еще не стали формулировками закона "О туризме".

Я не совсем согласна с этим, потому что считаю, что здесь мы зачем-то в какой-то степени делим то, что не стоит делить. Ведь обычно на практике совмещаются сразу несколько видов туризма.

Например, наш Лесной отель "Голубино" находится рядом с очень интересным и древним поселком Пинега. И мы совмещаем сразу чуть ли не все виды туризма.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев