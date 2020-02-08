Туризм в России: что знаешь, то любишь

Директор Ассоциации по сохранению и развитию природного и культурного наследия "Голос Севера", активистка проекта ОНФ "Село. Территория развития", член Ассоциации по автомототуризму, участник рабочей группы при ОСИ по экотуризму Анна Клепиковская рассказала корреспонденту "Правды.Ру" Анжеле Антоновой, как развивается внутренний туризм в России.

Туризм начинался с целью образования, а теперь возвращается к истокам. Все больше наших людей хочет узнать свою Родину — Россию.

— Анна, кроме всего вышеперечисленного, вы также директор по развитию Лесного отеля "Голубино", член Российского союза сельской молодежи, участник рабочей группы по детскому туризму…

— Ужас просто, сколько всего.

— Я подозреваю, что список, наверно, можно продолжать и продолжать. Так?

— Да. Еще "Опора России" есть в списке.

О внутреннем туризме

— Президент Владимир Путин дал указание развивать именно внутренний и въездной туризм. Как сделать так, чтобы люди не стремились поехать смотреть другие страны, а у них было желание лучше узнать уголки нашей Родины? Ведь в России действительно есть многое, чем можно удивить даже своих жителей, и есть, чем заинтересовать иностранных туристов. Но как это лучше сделать?

— Я думаю, говорить надо сразу про въездной и внутренний туризм.

Действительно нам нужно все делать в туризме не только для зарубежных гостей, но и для граждан собственной страны, чтобы они ее узнавали больше и лучше.

Потому что, когда ты узнаешь свою страну, ты ее начинаешь любить больше. Все, что ты знаешь, ты любишь.

Наша собственная история любви к туризму началась с того, что в 2006 году я впервые попала на Русский Север — в Архангельскую область, в Пинежский район, где и сейчас мы занимаемся развитием туризма в Лесном отеле "Голубино". Я приехала туда, до этого побывав в очень многих европейских странах, в Южной и Северной Америке, в самых разных уголках мира.

Когда я попала в таежный лес, увидела огромные деревянные дома-корабли, некоторые из которых пережили несколько веков и сохранились, увидела карстовые пещеры, потрясающие ландшафты, я не поняла, а почему я про это не знаю…

Вот как-то так получается, что, проживая в России, мы много знаем про Европу и про Америку, но почти ничего не знаем про собственную страну.

То есть начинать, конечно, надо именно вот с этого — с информированности о том, что у нас есть такие уголки. Прекрасно, что сейчас уже есть много информации. Алтай, Камчатка — теперь уже на слуху, хотя о них начали говорить тоже не сильно давно.

В начале 2000-х вообще было не модно путешествовать по России, скажем так. Сейчас тенденция меняется, и мы это чувствуем на себе.

Почему возвращается популярность путешествий по России

— Почему меняется?

— Я могу только догадываться, потому что никакой такой специальной аналитической работы лично я не проводила.

Если смотреть конкретно на мою семью, то мы уже много что посмотрели в Европе, в мире, и стало интересно, а что же у нас в России интересного.

Думаю, что и у многих других — так же получилось.

Во-вторых, появилось такое понятие, как "туризм второго и третьего отдыха".

Это когда определенная часть людей может позволить себе съездить летом, как правило, на море, зимой — в горы, и у них остается возможность на два-три дня слетать посмотреть что-то еще.

Потому что туризм — это удивительная деятельность, которая одновременно дает возможность отдохнуть и обогащает тебя новыми знаниями.

Образовательная функция туризма

Вообще экскурсии появились в начале XVIII-XIX века именно с образовательной целью.

— Познавательной.

— У них была такая задача, и это проводилось в лучших учебных заведениях — экскурсии шли как часть образовательного процесса. Потому что это лучше всего запоминается.

Рассказать ребенку о Петергофе или показать ребенку Петергоф — это же совершенно разные истории.

Скажи: "Таежный лес густой, тропы, красота…" Но пока ты это не увидел, пока ты это не почувствовал, ты это так не воспринял, через себя не пропустил.

Поэтому, конечно, то, что туризм сейчас тоже возвращает свою изначальную образовательную функцию, когда люди ездят и показывают своим детям страну, очень хорошо и правильно.

Мы чувствуем по нашим гостям, что они хотят именно этого в туризме.

2020-й — год экотуризма

— 2020 год Всемирная туристическая организация объявила Годом сельского и экологического туризма. Смысл в том, чтобы туризм развивался и приносил людям деньги не только в больших городах, но и в провинции, в деревне…

— Хотелось бы немножко вернуться. Интересный момент, что о том, что 2020 год объявлен Годом сельского и экологического туризма, я узнала от Владимира Владимировича Путина, когда была на встрече с ним… В Адыгее не так давно это было, и я там как раз задавала ему вопросы о важности развития туризма на сельских территориях.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев