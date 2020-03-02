"Инфофлот": делаем людей счастливыми с помощью круизов

Вы еще не были в круизе?… Конечно, "Инфофлот" не подгонит теплоход к вашему дому, но и врать не будет, а расскажет о круизах все, что вам нужно знать, чтобы правильно выбрать самый лучший именно для вас тур.

Спешите, ведь круизная навигация начинается уже скоро — 27 апреля. Какими круизами удивят и порадуют россиян туристические компании? Что нового ожидает туристов в этом году на реках России?

Об этом корреспонденту "Правды.Ру" Ладе Коротун рассказал генеральный директор Круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский.

Читайте начало интервью:

27 апреля начинается круизная навигация

"Лебединое озеро" и "Лунная соната" — музыка круиза

Речные круизы: нововведения

— Андрей, круизы по Волге, конечно, всегда пользуются большим успехом. Но все-таки появятся ли какие-то новые маршруты в этом сезоне? Планируются ли какие-то интересные нововведения?

— Каждый человек ищет в круизах что-то свое, особенное. Одному хочется каждый раз нового, а другой — наоборот, консерватор, ему комфортно ходить по одному и тому же маршруту, гулять по знакомым городам. Кому-то важнее развлекательная программа на самом корабле, а не туристические достопримечательности и красоты по пути.

Естественно, экскурсионная и развлекательная программы каждый год дополняются и меняются, становятся интересней и ярче.

Обычно каждый день в круизе бывает по две остановки. Во время стоянки можно пойти на экскурсию или провести время по своему усмотрению.

Спектр экскурсий очень широкий — от обзорных до тематических.

Но, конечно же, интересно появление новых стоянок, потому что новизна всегда всех привлекает.

Именно за этим мы и отправляемся в путешествия…

Новые маршруты и стоянки речных круизов

За последние годы в Татарстане — уникальном и самобытном регионе — много внимания уделяется развитию туризма, в том числе были созданы новые стоянки.

Елабуга, Свияжск или Булгар будут интересны для любого туриста.

Несколько новых стоянок с удобными причалами, способными принимать большие теплоходы, за последние 2 года были введены также на Северо-Западе.

В том числе музей под открытым небом город Шлиссельбург и музей-заповедник Старая Ладога.

В Шлиссельбурге гостей ждет необычная экскурсия в Крепость Орешек, которой в 2023 году исполнится 700 лет.

Старая Ладога, введенная в круизные маршруты чуть около 2 лет назад, уже успела завоевать любовь туристов. Согласно легенде, именно здесь располагалась древняя столица Руси. Археологические исследования, проводимые в Старой Ладоге, доказывают тесные контакты cловен, финно-угорских народов и варягов в этом районе в IX-X веках. По Новгородской летописи, в Ладоге находится могила Вещего Олега.

Главная достопримечательностью Ладоги — крепость, сооруженная в месте слияния рек Ладожка и Волхов. Толщина стен крепости достигает 7 метров, а высота башен — 12 метров.

На территории крепости находятся:

несколько церквей,

мужской монастырь,

курган, где по преданию похоронен древнерусский князь Олег.

Кроме того, туристов в Старую Ладогу привлекают пещеры. Самая большая из них — "Танечкина" — тянется на 7 км, а внутри пещеры расположено неглубокое озеро глубиной 0,5 метра.

По сути, все городки, которые так или иначе выходят к водному пространству, заинтересованы в привлечении туристов. В последние годы появилось уже около 10 новых стоянок. А вообще по России ежегодно совершается более 3000 речных круизов, выбор огромен!

Куда отправиться круизному новичку

— Андрей, куда бы вы посоветовали отправиться новичку — человеку, который принял решение в этом году впервые отдохнуть в круизе? С чего лучше начать — с длинного путешествия, короткого, с большим экскурсионным охватом, с меньшим?

— В принципе все уже придумано. Выбирайте на вкус, по желанию и по возможностям.

Конечно, каждому туристу нужно что-то свое, особенное, как я уже говорил выше. Поэтому звоните в "Инфофлот", и вам расскажут всю правду о круизах.

Еще одна уникальная черта круизного отдыха в том, что отправиться можно не только из Москвы и Санкт-Петербурга, а из каждого крупного волжского города.

Нижний Новгород, Самара, Казань, Чебоксары, Пермь, Ярославль, Ростов-на-Дону, Астрахань, Волгоград — все это круизные города.

Продолжительность речных круизов — самая разная

Продолжительность круизов варьируется от трех до двадцати пяти дней.

В сентябре запланирован круиз под сленговым названием "Штаны", потому что его маршрут начинается в Москве, проходит на юг через множество интереснейших городов, потом теплоход идёт в Ростов-на-Дону, после чего — в Астрахань и обратно.

Если посмотреть на карту, это похоже на штаны. Продолжительность такого путешествия составляет 25 дней.

Свободных мест в этом рейсе уже практически не осталось, маршрут уникален.

А есть круизы выходного дня, что очень удобно для занятых людей. Под короткий круиз подойдут любые выходные, удобные вам. Стоит просто захватить с собой в пятницу небольшую сумку с необходимыми вещами и приехать на речной вокзал после работы.

Вы вступили на борт, разместились в уютной каюте, — отдых начался.

Чтобы выбрать лучшие каюты и получить оптимальную цену, вы можете забронировать короткий круиз за год. Если же дальние планы не ясны, достаточно зайти на сайт Круизного центра и в тот же день выбрать понравившийся маршрут. Часто случается, что туристы приобретают круизы выходного дня за час-два до отправления, — ведь ехать в офис не придется, поскольку через интернет магазин "Инфофлота" все документы оформляются и доставляются в электронном виде.

Именно в круизах выходного дня самый большой пассажиропоток.

Это прекрасный способ в первый раз соприкоснуться с круизами.

— Андрей, огромное вам спасибо за интересный рассказ о путешествиях. Удачной вам круизной навигации в этом сезоне и всегда!

— Большое спасибо. И мы будем стараться, чтобы она была удачной для наших туристов.

Ведь девиз у компании "Делаем людей счастливыми", потому что мы работаем ради радостных лиц людей, которые, возвращаясь домой, благодарят нас за то, что мы подарили им — кому-то день, кому два, кому 25 радостных дней.

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев