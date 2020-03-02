Вы еще не были в круизе?… Конечно, "Инфофлот" не подгонит теплоход к вашему дому, но и врать не будет, а расскажет о круизах все, что вам нужно знать, чтобы правильно выбрать самый лучший именно для вас тур.
Спешите, ведь круизная навигация начинается уже скоро — 27 апреля. Какими круизами удивят и порадуют россиян туристические компании? Что нового ожидает туристов в этом году на реках России?
Об этом корреспонденту "Правды.Ру" Ладе Коротун рассказал генеральный директор Круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский.
Читайте начало интервью:
27 апреля начинается круизная навигация
"Лебединое озеро" и "Лунная соната" — музыка круиза
— Андрей, круизы по Волге, конечно, всегда пользуются большим успехом. Но все-таки появятся ли какие-то новые маршруты в этом сезоне? Планируются ли какие-то интересные нововведения?
— Каждый человек ищет в круизах что-то свое, особенное. Одному хочется каждый раз нового, а другой — наоборот, консерватор, ему комфортно ходить по одному и тому же маршруту, гулять по знакомым городам. Кому-то важнее развлекательная программа на самом корабле, а не туристические достопримечательности и красоты по пути.
Естественно, экскурсионная и развлекательная программы каждый год дополняются и меняются, становятся интересней и ярче.
Обычно каждый день в круизе бывает по две остановки. Во время стоянки можно пойти на экскурсию или провести время по своему усмотрению.
Спектр экскурсий очень широкий — от обзорных до тематических.
Но, конечно же, интересно появление новых стоянок, потому что новизна всегда всех привлекает.
Именно за этим мы и отправляемся в путешествия…
За последние годы в Татарстане — уникальном и самобытном регионе — много внимания уделяется развитию туризма, в том числе были созданы новые стоянки.
Елабуга, Свияжск или Булгар будут интересны для любого туриста.
Несколько новых стоянок с удобными причалами, способными принимать большие теплоходы, за последние 2 года были введены также на Северо-Западе.
В том числе музей под открытым небом город Шлиссельбург и музей-заповедник Старая Ладога.
В Шлиссельбурге гостей ждет необычная экскурсия в Крепость Орешек, которой в 2023 году исполнится 700 лет.
Старая Ладога, введенная в круизные маршруты чуть около 2 лет назад, уже успела завоевать любовь туристов. Согласно легенде, именно здесь располагалась древняя столица Руси. Археологические исследования, проводимые в Старой Ладоге, доказывают тесные контакты cловен, финно-угорских народов и варягов в этом районе в IX-X веках. По Новгородской летописи, в Ладоге находится могила Вещего Олега.
Главная достопримечательностью Ладоги — крепость, сооруженная в месте слияния рек Ладожка и Волхов. Толщина стен крепости достигает 7 метров, а высота башен — 12 метров.
На территории крепости находятся:
Кроме того, туристов в Старую Ладогу привлекают пещеры. Самая большая из них — "Танечкина" — тянется на 7 км, а внутри пещеры расположено неглубокое озеро глубиной 0,5 метра.
По сути, все городки, которые так или иначе выходят к водному пространству, заинтересованы в привлечении туристов. В последние годы появилось уже около 10 новых стоянок. А вообще по России ежегодно совершается более 3000 речных круизов, выбор огромен!
— Андрей, куда бы вы посоветовали отправиться новичку — человеку, который принял решение в этом году впервые отдохнуть в круизе? С чего лучше начать — с длинного путешествия, короткого, с большим экскурсионным охватом, с меньшим?
— В принципе все уже придумано. Выбирайте на вкус, по желанию и по возможностям.
Конечно, каждому туристу нужно что-то свое, особенное, как я уже говорил выше. Поэтому звоните в "Инфофлот", и вам расскажут всю правду о круизах.
Еще одна уникальная черта круизного отдыха в том, что отправиться можно не только из Москвы и Санкт-Петербурга, а из каждого крупного волжского города.
Нижний Новгород, Самара, Казань, Чебоксары, Пермь, Ярославль, Ростов-на-Дону, Астрахань, Волгоград — все это круизные города.
Продолжительность круизов варьируется от трех до двадцати пяти дней.
В сентябре запланирован круиз под сленговым названием "Штаны", потому что его маршрут начинается в Москве, проходит на юг через множество интереснейших городов, потом теплоход идёт в Ростов-на-Дону, после чего — в Астрахань и обратно.
Если посмотреть на карту, это похоже на штаны. Продолжительность такого путешествия составляет 25 дней.
Свободных мест в этом рейсе уже практически не осталось, маршрут уникален.
А есть круизы выходного дня, что очень удобно для занятых людей. Под короткий круиз подойдут любые выходные, удобные вам. Стоит просто захватить с собой в пятницу небольшую сумку с необходимыми вещами и приехать на речной вокзал после работы.
Вы вступили на борт, разместились в уютной каюте, — отдых начался.
Чтобы выбрать лучшие каюты и получить оптимальную цену, вы можете забронировать короткий круиз за год. Если же дальние планы не ясны, достаточно зайти на сайт Круизного центра и в тот же день выбрать понравившийся маршрут. Часто случается, что туристы приобретают круизы выходного дня за час-два до отправления, — ведь ехать в офис не придется, поскольку через интернет магазин "Инфофлота" все документы оформляются и доставляются в электронном виде.
Именно в круизах выходного дня самый большой пассажиропоток.
Это прекрасный способ в первый раз соприкоснуться с круизами.
— Андрей, огромное вам спасибо за интересный рассказ о путешествиях. Удачной вам круизной навигации в этом сезоне и всегда!
— Большое спасибо. И мы будем стараться, чтобы она была удачной для наших туристов.
Ведь девиз у компании "Делаем людей счастливыми", потому что мы работаем ради радостных лиц людей, которые, возвращаясь домой, благодарят нас за то, что мы подарили им — кому-то день, кому два, кому 25 радостных дней.
Беседовала Лада Коротун
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".