"Лебединое озеро" и "Лунная соната" - музыка круиза

Союз евразийского содружества туриндустрии продолжает знакомить зрителей и читателей "Правды.Ру" с круизным туризмом.

Путешествия по морям и рекам с каждым годом становятся все более популярными у российских туристов. Сезон откроется 27 апреля в Нижнем Новгороде. Как к нему готовится компания "Созвездие"?

Об этом корреспонденту "Правды.Ру" Ладе Коротун рассказал генеральный директор Круизного центра "Инфофлот" (генеральный партнер "Созвездия" по продажам) Андрей Михайловский.

Читайте начало интервью:

27 апреля начинается круизная навигация

— Андрей, вы сказали, что круиз удобен, потому что круизные теплоходы — это современные плавучие отели…

Почему круизный туризм становится популярным

— Да, совершенно верно. Это комфортно и удобно. Но самое главное, — в круизе всегда особенная, ни с чем не сравнимая атмосфера.

Поэтому во внутреннем круизном потоке 15-20 процентов новых туристов точно появятся. А по зарубежным круизам динамика еще больше. Там ежегодный прирост составляет 30-40 процентов, даже 50 по некоторым направлениям.

Круизы для россиян — это относительно новый вид отдыха, и познание пока только приходит в нашу страну.

А мы со своей стороны всегда рады помогать людям сделать правильный осознанный выбор.

Стабильно улучшается качество круизов, в том числе самого флота и сервиса на борту, поэтому мы уверены в предстоящем росте.

— Планируете ли вы привлекать избалованных туристов? Чем можно удивить таких людей? Планируете ли вы сделать что-то необычное?

— Я бы сказал, что все уже сделано. Конечно, каждый год есть определенные планы по дальнейшему развитию и улучшению, мы и наши партнеры всегда стараемся добавлять что-то новое и необычное. Хотя все основное, что делает круизы одновременно классическим, универсальным и в то же время интересным и оригинальным отдыхом, наверное, уже есть в них изначально.

Корабль как комфортабельный отель

Сегодня корабль (неважно — российский или зарубежный) — это прекрасный комфортабельный отель и одновременно средство передвижения.

Все составляющие, которые нужны путешественнику в отеле, на корабле уже есть, и при этом он уже находится в пути.

Даже каюта, несмотря на ее компактные размеры, — это отельный номер. И она перестает восприниматься как место, где можно только сложить чемоданы и поспать. Там много интересных вещей и сервисов, начиная с развлекательного телевидения, кондиционеров, внутреннего телефона, холодильника… И все это продолжает постоянно модернизироваться и улучшаться, хотя в последние годы уже достигло высокого уровня.

О модернизации кают

Наш партнер компания "Созвездие" сейчас заканчивает глобальную модернизацию более 100 новых кают.

Простые стандартные каюты полностью перестроены и улучшены и будут называться "Комфорт", туда добавлены всевозможные удобства. Поэтому они по сути уже приближаются к самым высшим стандартам в отрасли.

Это первый большой опыт такой модернизации, который позволяет сделать теплоход доступным для совершенно разных категорий туристов. На самом деле именно такое обновление дополнительно привлекает людей.

— Расскажите подробнее про модернизацию. Что еще нового добавится в каютах?

— Они и раньше были как номера в хороших отелях.

Но капитальный ремонт с частичной перепланировкой позволил ранее малоиспользуемые пространства сделать более функциональными, разместить в них полезные зоны.

Это веяние времени, вся наша жизнь сейчас изменилась, появилась, например, большая потребность в розетках для зарядки телефонов, ноутбуков, плееров и других устройств. Связь Wi-Fi позволяет некоторым даже совмещать в такой поездке отдых и туризм с работой. И, конечно, все любят сразу выкладывать свои фото и видео в соцсети, делиться впечатлениями. Поэтому мы с партнерами создали максимально удобные условия.

Какие-то вещи в большей степени эргономике посвящены, например, появились более удобные шкафы и кровати.

И все стандарты отдыха тоже меняются.

На кораблях "Лебединое озеро" и "Лунная соната" модернизация больше коснется именно каютного фонда.

На других теплоходах, так называемых средних кораблях, "Николай Некрасов", "Александр Бенуа", модернизация коснется общественных помещений, потому что каюты там — уже на уровне.

Круизные события: не только на берегу

Но мы понимаем, что люди на теплоходе, находясь даже в такой прекрасной каюте, все равно хотят какого-то движения, интересных событий.

Кроме мероприятий, которые происходят на берегу, на теплоходе в круизах тоже создается большая программа. Скучно точно не будет. Скорее наоборот, — туристам стоит спланировать свое время, чтобы везде успеть.

В том числе:

мастер-классы,

концерты,

конкурсы,

игры,

фитнес

Каждый найдет развлечение для себя. Это достигнуто, и благодаря тому, что значительно расширяются и совершенствуются общественные пространства.

Даже бар теплохода превращается в современную зону для отдыха и общения с лаунжем. Днем — это традиционный бар, а вечером там проводятся музыкальные шоу. Часто это предвосхищает ожидания даже избалованных тусовщиков.

Все, что сделало в этом плане "Созвездие", — действительно революционные вещи.

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев