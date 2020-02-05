27 апреля начинается круизная навигация

До начала большой круизной навигации в этом году осталось меньше трех месяцев. Об этом и других фактах круизной индустрии корреспонденту "Правды.Ру" Ладе Коротун рассказал генеральный директор Круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский.

Напомним, "Инфофлот" сегодня обладает самой большой в стране базой круизных предложений — более 17 500 путешествий по всему миру.

Первые круизы - куда?

— Андрей, скоро откроется круизная навигация. Откуда и куда отправятся первые круизные теплоходы России в этом году?

— Действительно, мы сейчас находимся в таком периоде, на такой приятной волне, потому что до навигации, по нашим меркам, осталось совсем немного. Уже 27 апреля начнется наша круизная навигация в этом году.

Суда отправятся из-под Нижнего Новгорода чуть раньше. Там находится место, где зимуют теплоходы, так называемый затон. Суда проходят там различные межсезонные модернизации, проводятся технические работы. Именно там наши суда готовятся принять первых туристов.

Первыми рейсы начнут теплоходы круизной компании "Созвездие" — нашего ключевого, приоритетного партнера. Теплоходы "Лебединое озеро" и "Лунная соната" отправятся с туристами в первые рейсы из Нижнего Новгорода до Москвы.

И маленький приятный бонус: 27 апреля мы проводим специальную прогулку для Клуба любителей речных круизов в Нижнем Новгороде.

Эта прогулка приурочена к дню открытия навигации. Это праздник не только для нас (ведь мы начинаем живую работу), — это большой праздник для туристов.

Когда корабли прибудут перед майскими праздниками в Москву, по традиции пройдет центральное открытие круизной навигации.

Объединяются ведущие круизные компании, и в один день перед отправлением в праздничные рейсы, проходит такое торжественное мероприятие. Из года в год оно привлекает внимание все большего количества людей, и в этом году оно обязательно состоится.

Круизный туризм: статистика

— Это, действительно, эффектное и очень приятное событие. А какова в целом статистика круизных путешествий в России?

— Если брать цифры пассажиропотока, то есть сколько россиян ежегодно своим видом отдыха выбирает круизы, то здесь цифра порядка 500-550 тысяч. Это и внутренние, и зарубежные круизы. Зарубежные круизы достойны отдельного рассказа.

Но основную массу в этом потоке сейчас составляют туристы, которые путешествуют по России. Это порядка 400 тысяч человек за сезон. Путешествуют таким образом жители совершенно разных регионов:

и европейской части,

и из Сибири,

из Южно-Сахалинска прилетают, чтобы по Волге совершить круиз.

С каждым годом идет определенный рост.

По своей компании мы видим увеличение спроса, новых туристов, которые обращают внимание на круизы и выбирают их.

И в то же время сейчас уже есть поколение людей с семейной династией круизных путешественников. Мы очень рады, что из года в год их становится все больше.

Общий рост числа круизных туристов составляет порядка 25-30 процентов ежегодно.

Большая часть круизов, конечно, идет по водам России. Такие круизы исторически популярны.

С середины ХХ века люди активно путешествуют по Волге.

Понятно, что еще есть интересные для туристов реки. Но самая популярная и известная — это Волга.

Навигация 2020 года: прогнозы

— Какой ваш прогноз на навигацию 2020 года? Можно ли прогнозировать дальнейшее увеличение количества туристов в нашей стране, которые любят круизы и планируют такие путешествия?

— Мы считаем, что рост турпотока будет обязательно. Это мы уже видим по тому, как идут продажи путевок на этот год.

Дело в том, что продажи на круизы начинаются за год, даже иногда раньше.

И большая часть людей, особенно тех, кто год за годом выбирает круизы, выбирает себе любые каюты. Плюс, опять же, в этот же период хорошие ценовые условия, отличные скидки, иногда даже по цене прошлого сезона круизы продаются.

Мы видим, что порядка 10-15 процентов уже купили билеты на будущий сезон. Мы анализируем, что это за люди, которые пришли в круизы.

И мы, к своему удовольствию, видим, что среди них есть люди, которые отдыхают так не первый год.

Чаще они выбирали отельный либо отельно-экскурсионный отдых. Теперь все большее число из них решают отправиться в круизы.

Круизы — это действительно уникальный формат, который совмещает хороший отель с качественным сервисом и постоянное движение, смену мест и экскурсионный вид отдыха.

Ты каждый день в другом городе. Однако если ты передвигаешься на других видах транспорта, это вызывает некие бытовые неудобства.

Круизные теплоходы — это, в общем-то, плавучие отели, уникальность которых в том, что заснул в одном городе, проснулся в другом и чемоданы собирать не нужно.

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев