Как ощутить страну кончиками пальцев

Самые значимые проекты Морского Арт Клуба — выставка " Мирный Восток 200" в Культурном центре "Дом на Патриарших" к 200-летию со дня открытия Антарктиды и автопробег "От Дальнего Востока до Берлина", посвященный 75-летию Победы. Что и как там будет? Какие еще планы и перспективы на 2020 год и дальше?

Об этом корреспонденту "Правды.Ру" Анжеле Антоновой рассказал председатель правления Морского Арт Клуба и руководитель проекта "Резервы человечества" Анатолий Васильев.

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Как все начиналось

— Анатолий Михайлович, у вас очень многогранный творческий клуб, можно сказать, кают-компания. Я знаю, что вы сам снимаете пейзажи, портреты. Откуда у вас это такая любовь к творчеству?

— С Божьей помощью, наверное. На самом деле, я считаю, каждый человек талантлив, каждый — творец. По большому счету, мы же все дети Вселенной — Бога. Поэтому раз Он — Творец, значит, и мы имеем в себе вот эту творческую искру. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то фотографирует…

Когда я в 2012–2013 годах был в кругосветном плавании на учебно-парусном судне "Седов", была возможность 14 месяцев погрузиться именно в это путешествие, в атмосферу, в маринистику, в творчество. Наверное, оттуда все и пошло, этот фундамент был тогда заложен.

И уже в ходе самой кругосветки, ближе к окончанию, я сделал фотоальбом. Сам же выступил там и автором, и дизайнером и сделал еще целый диск с видеоклипами — было такое дополнение к нему.

А когда я вернулся осенью в Москву, то уже здесь, в "Атриуме" на "Курской", сделал фотовыставку и творческий вечер. Видимо, неплохо получилось, потому что как-то это все дальше и пошло.

О жизни и биографии

— Расскажите, пожалуйста, о своей жизни.

— В жизни у меня было несколько этапов.

Первый этап, как у всех, это школа. Затем служба в военно-морском флоте — 20 лет календарных. 28 лет выслуги в отделе гидрографии, военно-морской флот, служил на севере десять лет в Северной географической экспедиции. Летал на дрейфующий лед, участвовал и был руководителем всевозможных экспедиций — в Баренцевом море, в Белом, на Новой Земле, на Земле Франца-Иосифа.

Дальше наступил следующий этап — скажем так, предпринимательский. Порядка десяти лет занимался недвижимостью, строительством, девелопментом, управлением, торгово-развлекательными, многофункциональными комплексами, фитнес-клубами.

А дальше, когда мне исполнилось пятьдесят, я отправился в кругосветное плавание. Вернулся оттуда я уже немножко другим человеком, как-то мировоззрение немножко изменилось.

Я понял, что достаточно заниматься зарабатыванием денег, захотелось заняться общественной деятельностью, творческой работой. Акценты немножко поменялись. И сейчас меня больше интересует общественная деятельность, экспедиции, проекты, значимые для нашей страны и общечеловеческие. Поэтому и родился проект "Резервы человечества".

2022 год: кругосветное плавание

В 2022 году мы планируем пойти в кругосветное плавание на экспедиционно-круизном парусном судне "Бегущая по волнам". Проект будет занимать порядка восьми месяцев. Пойдем мы вокруг света из Афин и вернемся в Афины.

Поэтому сейчас как раз мы готовимся, в том числе сведением наших ежегодных экспедиций к этой большой глобальной кругосветной экспедиции.

Дальний Восток: кончиками пальцев ощутить страну

— В семье есть последователи, кто-то путешествует?

— Дочь, недавно она вернулась из своей экспедиции. Надежда тоже решила проехать через всю страну, только на поезде. 30 декабря вместе с друзьями они сели в поезд "Москва — Владивосток" и отправились в эту свою экспедицию. По дороге встретили Новый год.

— Понравилось?

— Да. Во-первых, она была во Владивостоке, когда я там работал, они прилетали с ее дочерью — моей внучкой, моя жена тоже была с ними.

Все равно свое собственное восприятие страны, понимание вот этих размеров, размахов, широты очень важно. Надо именно через себя это пропустить, как я называю, кончиками пальцев ощутить страну.

— У меня отец — подводник. Мы ездили к нему во Владивосток, в Большой Камень. Подводные лодки — это романтично и красиво. Море необыкновенное, море живое. Это было уже очень давно. Не знаете, как там сейчас?

— Замечательное море. Японское море. Мы в прошлом году из Владивостока на паруснике "Надежда" ходили через Японское море, через Цусиму, Нагасаки, участвовали в международном юбилейном 20-м фестивале в Нагасаки. Заканчивалась экспедиция как раз этим путешествием.

В сентября-месяце наши друзья и члены Морского Арт Клуба участвовали в яхте на экспедиции — молодежная парусная флотилия из Славянки шла в Японию по следам адмирала Путятина.

Они совершили переход через Японское море и дальше посетили исторические места, где адмирал Путятин заключил с японцами знаменитый Симодский трактат "Мир".

Самые жизненные лозунги

И вообще, присоединяйтесь к нашим проектам и экспедициям, потому что мы открыты. Чем больше нас будет, тем больше будет людей творческих, любящих свою страну и этот мир, тем лучше. Вместе мы сделаем этот мир лучше и краше.

— Кстати, у вас есть лозунг?

— Знаете, мне очень нравится песня "Я люблю тебя, жизнь". Я ее сам люблю петь. И считаю, что это выражение — очень правильное и общечеловеческое.

"Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно".

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев