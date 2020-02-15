Морской Арт Клуб приглашает в Антарктиду

Морской Арт Клуб теперь находится в Культурном центре "Дом на Патриарших". С 25 января по 25 февраля 2020 года Клуб там же проводит комплексную выставку "Мирный Восток 200" в честь 200-летия со дня открытия Антарктиды. Что там интересного? Как войти в кают-компанию Морского Арт Клуба?

Об этом корреспонденту "Правды.Ру" Анжеле Антоновой рассказал председатель правления Межрегиональной общественной организации фотохудожников Морского Арт Клуба Анатолий Васильев.

Читайте начало интервью:

"Мирный Восток — 200" — выставка и экспедиция по пути открытия Антарктиды

Морской Арт Клуб: Антарктида, автопробег и "Бессмертный полк"

Международная комплексная комбинированная экспедиция — в этом году в честь Победы!

— Анатолий Михайлович, как называется ваш сайт? Как вас можно найти в интернете?

— Сайт называется "Резервы человечества". Там есть анонс на нашу IV международную комбинированную комплексную экспедицию в честь 75-летия Великой Победы "От Дальнего Востока до Берлина".

Наш сайт сейчас имеет также функцию получения фотографий ветеранов и т. д. Там тоже альбом ветеранов Великой Отечественной войны в едином стиле будет сделан. Поэтому можно зайти на наш сайт и все это увидеть.

— Можно найти это также и на сайте Морского Арт Клуба?

— Да, можно зайти и на этот наш сайт, там вся эта информация тоже есть, анонсы, ссылки и т. д.

— Расскажите, пожалуйста, про выставку, которая открылась 28 января и сейчас как раз проходит. Кто участвует в ней и что там представлено?

— Участвуют члены Морского Арт Клуба. Поскольку все-таки у нас такой творческий союз, то там представлены фотоработы, фотокартины

Вячеслава Титова (был в Антарктиде в 2013 году),

Анатолия Васильева, вашего покорного слуги, который был в Антарктиде в 2015–2016-х,

Иды Ручиной,

Романа Туркина,

Ани Лесняк, скульптора уникальных кораблей, большой поклонницы моря, маринистики именно с точки зрения творчества.

В выставке участвует также издательство "Паулсен".

Замечательное издательство, оно специализируется именно на книгах об Арктике и Антарктике. В 2013 году на судне "Трешников" их представители участвовали в экспедиции в Антарктиду. Есть книга об этом. Есть еще несколько переизданных книг, начиная от экспедиции Скотта.

Из новых книг представлена книга Никиты Кузнецова, как раз посвященная 200-летию Антарктиды, где рассматривается весь этот исторический период.

В этой выставке принимает участие музей Морского флота, с которым мы тоже дружим, партнеры. Они предоставляют свой уникальный материал об истории открытия Антарктиды, там всевозможные артефакты, документы.

— Сколько фоторабот там выставлено?

— Там представлено порядка 50 фоторабот. Но в целом экспозиция намного более расширенная. А учитывая, что пространство культурного центра все-таки ограниченное, поэтому выставка носит еще и медийный, онлайн-характер, что сейчас очень современно и модно.

То есть если что-то мы не можем показать в рамках экспозиции (артефакты какие-то, модели, еще что-то), мы можем показать все это на большом экране со звуком, с музыкой, в сопровождении фильмов и комментариев.

Кроме того, в ходе работы этой выставки весь месяц каждый день у нас идут какие-то мероприятия:

капитанские ужины,

встречи с интересными людьми,

демонстрация документальных фильмов,

закрытые и открытые встречи и т. д.

— Эта выставка и все остальные мероприятия проходят как территория Морского Арт Клуба, правильно?

— Да, начиная с этого года. Раньше мы находились в торговом центре "Азовский". Сейчас мы переехали поближе к центру, на Патриаршие пруды.

Там теперь находится и штаб-квартира экспедиции Морского Арт Клуба, это и кают-компания Морского Арт Клуба, и одновременно это штаб-квартира наших друзей.

Потому что в культурном центре "Дом на Патриарших" также присутствует и яхт-клуб "Дом на Патриарших", у нас много совместных интересных проектов.

— Какой адрес этого центра?

— Большой Патриарший переулок, дом 10. Центр выходит прямо на Патриарший пруд.

— Можно прийти, купить там билет и сразу посмотреть экспозицию?

— Даже без билета. Билет не нужен. Просто прийти и все посмотреть.

— Бесплатно?

— Да. В основном — на выставку и почти все остальное — вход бесплатный, открытый и свободный. Если проходят какие-то мероприятия в зависимости от формата этого мероприятия там уже отдельно все решается. Если это, например, закрытое мероприятие, то вход по пригласительным билетам.

— А художники там тоже будут выставлять картины?

— В Морском Арт Клубе мы начинали как фотохудожники, но потихонечку к нам стали подтягиваться и другие творческие люди.

Сейчас, например, на Патриарших как раз идет выставка Натальи Сазоновой.

Она член Морского Арт Клуба, педагог, художник, фотохудожник, замечательный пейзажист, натюрморты у нее очень сильные. У нее отдельная исключительная выставка, называется "Старая Москва". У нее порядка 50 работ, которые связаны со старой Москвой. На них та Москва, которую мы уже где-то и не знаем, как это выглядело. Например, Сухарева башня.

С 3 февраля там же, на Патриарших, работает и школа живописи Натальи Сазоновой.

Поэтому если кто-то хотел бы основы живописи, рисунка для себя понять, приобрести какие-то навыки, то милости просим.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев