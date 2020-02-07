Международная комплексная комбинированная экспедиция в этом году посвящена 75-летию Великой Победы. Она начнется, как всегда, в Японии и пройдет через всю Россию, но именно в связи с юбилейным годом, не закончится на наших западных рубежах, а пойдет дальше — по Европе до Берлина.
Об этом корреспонденту "Правды.Ру" Анжеле Антоновой рассказал председатель Морского Арт Клуба Анатолий Васильев.
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— Анатолий Михайлович, легко ли было договориться с Берлином, чтобы там прошла акция "Бессмертный полк"?
— На самом деле такая акция уже несколько лет проходит ежегодно в Берлине.
И если сравнивать Германию, допустим, с прибалтийскими странами, то намного более цивилизованно в Германии эти все вещи проходят.
То есть такого ярого национализма, который существует нынче на Украине, в Прибалтике, в той же Польше, в Германии нет, он там все-таки умеренный и более цивилизованный.
Германия — это та страна, которая официально признала поражение и вопросы, связанные с геноцидом, с Холокостом. По большому счету, у них состоялось вот это общественное покаяние.
А другие страны (не будем их называть) теперь переживают, скажем так, еще какие-то процессы брожения.
А собственно движение "Бессмертный полк" вначале, напомню, пошло из Томска. Мы в прошлом году заезжали в Томск. Очень красивый город, очень приветливые, гостеприимные люди. И уже здесь, в Москве, мы встречались с основателями этого движения. И быстро нашли общий язык, потому что у них — общественное движение, у нас — общественная организация.
Мы по большому счету никем не ангажированы. Это такое, знаете ли, веление сердца.
И то, что мы делаем, — наш своеобразный вклад в эту Победу.
Потому что я считаю, очень важно, чтобы молодежь не забывала, откуда растут ноги и уши, кто развязал войну, кто победил в этой войне и дал свободу и независимость, возможность развития другим странам.
В том числе в этом и заключается наша культурно-просветительская миссия, чтобы еще раз, в первую очередь, для нашего молодого поколения показать:
Из них восемь миллионов — это офицеры и солдаты Красной армии, а все остальные — это же гражданские, это те, которые были в блокадном Ленинграде, которые были в концлагерях, угнаны на работы в Германию, и те, которые в тылу тоже ковали победу.
И в этой связи это очень важно нам донести, что мы понимаем, что это наша общая победа всего народа. Поэтому и проект называется "От Дальнего Востока до Берлина": здесь и тыл, и армия — все в едином стиле.
— Сколько человек участвует в экспедиции?
— На разных этапах будет участвовать разное количество человек. Есть штаб — руководитель, начальник штаба, пресс-служба, техники, водители, еще есть несколько сопровождающих из числа наших друзей и партнеров. И на разных этапах к нам будут присоединяться наши друзья.
Недавно из Черняховска пришло сообщение:
"Мы знаем, что вы едете через Калининград. Можно, вы проедете через наш город, потому что мы тоже участвовали, у нас тут есть ветеранское движение и т. д. Пожалуйста, заедьте".
Соответственно, мы можем подкорректировать маршрут, где-то по маршруту движения включить еще несколько городов, которые обязательно посетим, если они выходят с инициативой влиться в наш автопробег и хотя бы какой-то маршрут проехать вместе с нами.
— Уже известно, какие машины будут?
— Что-то уже известно, что-то, наверное, будет еще.
— Это не танки?
— Нет, не танки. У нас будет штабной автодом, будут машины сопровождения. Мы сейчас активно занимаемся аэростатом воздушным.
Вполне возможно, что нас поддержит и Ассоциация воздухоплавателей России.
Мы также в хороших контактах с Ассоциацией легкомоторной авиации по России.
В прошлом году был совершен параллельно с автопробегом еще и перелет на легкомоторной авиации от Москвы до Владивостока.
И яхты, и катера, и учебно-парусные суда, и машины, и вертолеты, и самолеты — все задействовано.
— Не только автомобили, но все-таки автопробег называется…
— Нет, он у нас все-таки официально называется "Международная комплексная комбинированная экспедиция". Именно поэтому мы говорим, что разные технические средства будут и большое количество людей, но сколько, точно еще не известно. И это действительно экспедиция, которая, в том числе, имеет свои исследовательские функции.
— У вас уже какая-то стилистика, форма продумана?
— В этом году мы очень тщательно подошли к подготовке этой экспедиции. Специально разработали книгу фирменного стиля. На нашем сайте эта книга уже выложена.
Люди, которые захотят присоединяться к нам, допустим, сделать наклейки или одеться в форму экспедиции со специально разработанным логотипом, пожалуйста, это все очень просто делается.
Участники экспедиции действительно будут одинаково одеты по форме.
— То есть все будет красиво, масштабно.
— И машины будут брендированы. И будет даже воздушный шар и т. д. и т. п.
Беседовала Анжела Антонова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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