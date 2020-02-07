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Автор Анжела Антонова

Международная комплексная комбинированная экспедиция - в этом году в честь Победы!

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Международная комплексная комбинированная экспедиция в этом году посвящена 75-летию Великой Победы. Она начнется, как всегда, в Японии и пройдет через всю Россию, но именно в связи с юбилейным годом, не закончится на наших западных рубежах, а пойдет дальше — по Европе до Берлина.

Об этом корреспонденту "Правды.Ру" Анжеле Антоновой рассказал председатель Морского Арт Клуба Анатолий Васильев.

Читайте начало интервью:

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Морской Арт Клуб: Антарктида, автопробег и "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" в Берлине

— Анатолий Михайлович, легко ли было договориться с Берлином, чтобы там прошла акция "Бессмертный полк"?

— На самом деле такая акция уже несколько лет проходит ежегодно в Берлине.

И если сравнивать Германию, допустим, с прибалтийскими странами, то намного более цивилизованно в Германии эти все вещи проходят.

То есть такого ярого национализма, который существует нынче на Украине, в Прибалтике, в той же Польше, в Германии нет, он там все-таки умеренный и более цивилизованный.

Германия — это та страна, которая официально признала поражение и вопросы, связанные с геноцидом, с Холокостом. По большому счету, у них состоялось вот это общественное покаяние.

А другие страны (не будем их называть) теперь переживают, скажем так, еще какие-то процессы брожения.

А собственно движение "Бессмертный полк" вначале, напомню, пошло из Томска. Мы в прошлом году заезжали в Томск. Очень красивый город, очень приветливые, гостеприимные люди. И уже здесь, в Москве, мы встречались с основателями этого движения. И быстро нашли общий язык, потому что у них — общественное движение, у нас — общественная организация.

Чтобы молодежь не забывала...

Мы по большому счету никем не ангажированы. Это такое, знаете ли, веление сердца.

И то, что мы делаем, — наш своеобразный вклад в эту Победу.

Потому что я считаю, очень важно, чтобы молодежь не забывала, откуда растут ноги и уши, кто развязал войну, кто победил в этой войне и дал свободу и независимость, возможность развития другим странам.

В том числе в этом и заключается наша культурно-просветительская миссия, чтобы еще раз, в первую очередь, для нашего молодого поколения показать:

  • как складывалась предыстория и начало войны,
  • как развивались события,
  • какие великие битвы наша Красная армия выиграла в ходе этой войны,
  • какие были результаты этой войны
  • и — что очень важно — 27,5 миллиона граждан Советского Союза погибли в ходе этой войны.

Из них восемь миллионов — это офицеры и солдаты Красной армии, а все остальные — это же гражданские, это те, которые были в блокадном Ленинграде, которые были в концлагерях, угнаны на работы в Германию, и те, которые в тылу тоже ковали победу.

И в этой связи это очень важно нам донести, что мы понимаем, что это наша общая победа всего народа. Поэтому и проект называется "От Дальнего Востока до Берлина": здесь и тыл, и армия — все в едином стиле.

Как организована экспедиция

— Сколько человек участвует в экспедиции?

— На разных этапах будет участвовать разное количество человек. Есть штаб — руководитель, начальник штаба, пресс-служба, техники, водители, еще есть несколько сопровождающих из числа наших друзей и партнеров. И на разных этапах к нам будут присоединяться наши друзья.

Недавно из Черняховска пришло сообщение:

"Мы знаем, что вы едете через Калининград. Можно, вы проедете через наш город, потому что мы тоже участвовали, у нас тут есть ветеранское движение и т. д. Пожалуйста, заедьте".

Соответственно, мы можем подкорректировать маршрут, где-то по маршруту движения включить еще несколько городов, которые обязательно посетим, если они выходят с инициативой влиться в наш автопробег и хотя бы какой-то маршрут проехать вместе с нами.

Экспедиция в честь Победы: кто и на чем поедет, поплывет и полетит

— Уже известно, какие машины будут?

— Что-то уже известно, что-то, наверное, будет еще.

— Это не танки?

— Нет, не танки. У нас будет штабной автодом, будут машины сопровождения. Мы сейчас активно занимаемся аэростатом воздушным.

Вполне возможно, что нас поддержит и Ассоциация воздухоплавателей России.

Мы также в хороших контактах с Ассоциацией легкомоторной авиации по России.

В прошлом году был совершен параллельно с автопробегом еще и перелет на легкомоторной авиации от Москвы до Владивостока.

И яхты, и катера, и учебно-парусные суда, и машины, и вертолеты, и самолеты — все задействовано.

— Не только автомобили, но все-таки автопробег называется…

— Нет, он у нас все-таки официально называется "Международная комплексная комбинированная экспедиция". Именно поэтому мы говорим, что разные технические средства будут и большое количество людей, но сколько, точно еще не известно. И это действительно экспедиция, которая, в том числе, имеет свои исследовательские функции.

— У вас уже какая-то стилистика, форма продумана?

— В этом году мы очень тщательно подошли к подготовке этой экспедиции. Специально разработали книгу фирменного стиля. На нашем сайте эта книга уже выложена.

Люди, которые захотят присоединяться к нам, допустим, сделать наклейки или одеться в форму экспедиции со специально разработанным логотипом, пожалуйста, это все очень просто делается.

Участники экспедиции действительно будут одинаково одеты по форме.

— То есть все будет красиво, масштабно.

— И машины будут брендированы. И будет даже воздушный шар и т. д. и т. п.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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