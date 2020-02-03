Морской Арт Клуб: Антарктида, автопробег и "Бессмертный полк"

Выставка "Мирный Восток 200" в Культурном центре "Дом на Патриарших" к 200-летию со дня открытия Антарктиды затрагивает и экологические проблемы континента.

Скоро стартует автопробег "От Дальнего Востока до Берлина" в честь 75-летия нашей Великой Победы и окончания Второй мировой войны. Как он будет проходить?

Об этом корреспонденту "Правды.Ру" Анжеле Антоновой рассказал председатель правления Морского Арт Клуба, действительный член Русского географического общества, руководитель проекта "Резервы человечества" Анатолий Васильев.

Читайте начало интервью:

"Мирный Восток — 200" — выставка и экспедиция по пути открытия Антарктиды

Экология в Антарктиде

— Анатолий Михайлович, сейчас во всем мире все актуальней становятся экологические проблемы. В Антарктиде тоже есть такие проблемы — это таяние ледников, озоновая дыра, загрязнение биосферы.

— На самом деле эти проблемы тоже относятся не только к Антарктиде, они общемировые. Поэтому один из наших проектов называется "Резервы человечества". Уже три года мы его анонсируем, обсуждаем, находим общих друзей, партнеров, которых волнуют тема экологии, образования и истории. 17 целей устойчивого развития сформулированы Организацией Объединенных Наций, этот протокол, в том числе, подписала Россия.

Поэтому для нас это тоже очень важно. И с 2017 года ежегодно анонсируя проект "Резервы человечества", мы делаем автопробеги через всю нашу страну и через другие страны — Япония, Монголия, Китай. Европейские страны в этом году тоже будут.

Что касается Антарктиды, то сама океанографическая исследовательская экспедиция "Адмирала Владимирского" и "Маршала Геловани" посвящена вопросам непосредственно экологии и исследованиям.

Одна из задач этой экспедиции — уточнение местонахождения Южного магнитного полиса, который перемещается. Он сейчас с земной территории Антарктиды уже переместился в так называемый Южный океан — в море.

А с проблемами таяния льдов и потепления климата мы сталкиваемся даже здесь — в Москве и по всей России. Такая зима, которая сейчас имеет место быть в Москве, в средней полосе России, — это, конечно, такой нонсенс. Я думаю, градусов на десять это точно выше общепринятой нормы. Различные климатические аномалии наблюдаются по всему земному шару.

— Правда ли, что вокруг антарктических научных станций накопились практически горы мусора.

— Вы знаете, у меня, конечно, не очень большой опыт нахождения в Антарктиде, я не зимовал в Антарктиде, но все-таки был там и все видел.

Я думаю, что все-таки тема экологии и загрязнения окружающей среды в Антарктиде не так остра, как, например, в Арктике.

Во-первых, Антарктида — это континент, который не принадлежит никому, он принадлежит всему человечеству.

Второе — относительно небольшое количество станций там, они, как правило, компактные. И в современных условиях мы уже научились правильно перерабатывать этот мусор.

Ежегодно туда приходят научно-экспедиционные суда, которые забирают предыдущую полярную экспедицию, высаживают новую с новыми запасами, они же убирают мусор и вывозят его на материк.

Поэтому все-таки проблема экологии для Антарктиды менее остра, чем для Арктики. Примерно также считают и полярники, у меня много друзей полярников. В ходе, кстати, вот этого фестиваля на Патриарших, у нас запланированы кинопоказы. И один из кинопоказов называется "Антарктида от А до А" Евгения Бархатова.

Автопробег от Владивостока до Берлина

— Расскажите, пожалуйста, поподробнее об автопробеге от Владивостока до Берлина, посвященном 75-летию Победы. Когда он стартует, как это все будет происходить?

— Это будет уже четвертый автопробег в истории Морского Арт Клуба. Первый состоялся в 2017 году. Он назывался "Резервы человечества". Это было анонсирование проекта. Тогда как раз проходил Год экологии в нашей стране. И именно проблемы экологии мы в первую очередь затрагивали и наблюдали за состоянием окружающей среды, исследовали ее в ходе этого автопробега. Маршрут был Сочи — Москва — Владивосток.

В следующем 2018 году мы ехали по маршруту Москва — Владивосток — Токио. Потому что это был перекрестный год России в Японии и Японии в России. В прошлом году мы ехали в обратном направлении Нагасаки — Владивосток — Москва.

Этот год юбилейный, очень знаковый для нашей страны, да и для всего мира — 75 лет нашей Великой Победы и 75 лет окончания Второй мировой войны. Поэтому проект этого года называется "От Дальнего Востока до Берлина. Резервы человечества".

20 марта мы стартуем из Владивостока и двигаемся на запад через всю страну. Где-то 26-28-го числа мы должны быть в Москве. Потом дальше двигаемся по направлению: Смоленск, Минск, Калининград, Берлин. Шестого числа мы прибываем в Берлин.

И 8-9-го принимаем участие в спортивных соревнованиях, потому что нас поддерживает Российский союз боевых искусств. Одним из инициаторов и организаторов являются наши друзья из Хабаровска — спортивный клуб "Тайгер". Поэтому в ходе автопробега запланирована встреча со спортсменами, спортивные соревнования в честь Дня Победы.

Но в первую очередь, конечно, для нас важны встреча с ветеранами, встреча с юнармейцами, с молодежью. Мы везем с собой книгу "Восемь великих битв Великой Отечественной войны". Мы встречаемся с молодежью, дарим в библиотеки и клубы эти книги.

Альбом "Бессмертный полк"

И что очень тоже важно, в ходе автопробега мы везем с собой альбом ветеранов — такой своеобразный Бессмертный полк. Те наши предки, которые не дошли до Берлина, с нашей помощью дойдут в виде этого альбома.

Мы планируем там в День Победы 9 мая числа пройти вместе с нашими соотечественниками, с нашими друзьями, партнерами по акции "Бессмертный полк" в Берлине.

Кстати, Общественное движение "Бессмертный полк" является также нашим партнером по всей этой экспедиции.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев