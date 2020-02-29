Гонка, ресторан, термы - все для чистоты общения

Какие идеи у известной гонки "Экспедиция" и других проектов этой компании? Сколько всего человек в той или иной мере участвует в мероприятиях от Мурманска до Владивостока? Будет ли развитие? И каким оно намечается?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал создатель бренда "Экспедиция" и организатор "Экспедиции-Трофи" Мурманск — Владивосток Александр Кравцов.

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Сколько человек охватила "Экспедция-Трофи"

— Александр, вы, можно сказать, фанат путешествий и приключений. Почему? Чем вас это так привлекает?

— В общем, да. Потому что это целое созвездие возможностей.

— Непосредственных участников "Экспедиции-Трофи", проехавших по маршруту Мурманск — Владивосток за 14 дней, получается порядка 120 или немного меньше, если какие-то машины не доехали. А сколько всего людей принимает участие только на отдельных этапах или в ваших мероприятиях? И сколько участвует удаленно?

— На прошлой "Экспедиции-Трофи" сайт гонки посетило за две недели 50 миллионов человек.

— Всего за две недели 50 миллионов?!…

— Да. Мы интересно этого добились. Тогда у команд были социальные проекты.

И мы придумали условие, чтобы они обращались к селебрити, которые высказывались за их социальные проекты на нашем сайте.

Они сначала собрали всех селебрити в России, потом и за пределами страны, дошли даже до некоторых экзотических стран.

И на последнем этапе между Хабаровском и Владивостоком мы сказали: а теперь мы готовы принимать обращения только президентов государств, входящих в Организацию Объединенных Наций.

Но у них особо ничего не вышло. Потому что нас уже попросили притормозить аж из администрации нашего президента, потому что команды слишком уж настойчиво стучались в администрации разных президентов.

Поэтому не так важно, сколько людей поучаствовало в "Экспедиции-Трофи". Важно, сколько людей об этом услышало, сколько узнало, сколько мечтало туда поехать. А это уже десятки тысяч людей, а может быть, и намного больше.

Важно сколько людей соприкоснулось с "Экспедицией-Трофи" по ее ходу. Это огромное множество.

Вызовы и задания "Экспедиции-Трофи"

Я еще хочу сказать, что участникам "Экспедиции-Трофи" запрещено не оказывать помощь на дороге, если они видят, что кто-то попал в аварию и нуждается в помощи. Я могу, вспомнить несколько автобусов, потерпевших аварии, которым они помогали, а автомобилей таких было очень много.

В одной гонке мы сказали, что заданием на этап являются уроки географии в школах в течение двух суток на крайних точках этого этапа. И одна команда провела 35 уроков географии!

— Проклиная вас?

— Это уже не важно, проклиная или любя. Главное, что они не были к нам равнодушными.

Сколько стоит участие в "Экспедиции-Трофи"

— Такая туристическая активность, конечно, естественна для молодых людей, да и для романтиков всех поколений. Но для того, чтобы участвовать в вашей гонке, нужно 250 тысяч рублей. Понятно, что не все люди могут себе это позволить или найти инвесторов. Хотя это действительно замечательная инициатива, особенно для молодежи. Можно ли все-таки сделать этот проект более доступным? Возможно ли как-то привлечь компании?

— Задачей экспедиции не является вовлечь сто процентов населения Российской Федерации в эту игру.

Главная задача создателя "Экспедиции"

Моей личной задачей является, чтобы люди стали больше вживую общаться.

Вот не так давно мы стали предоставлять очень большую скидку в ресторане "Экспедиция" за то, что люди не пользуются смартфонами в ресторане, потому что мне очень обидно, если люди приходят пообщаться друг с другом, а уходят в виртуальную реальность…

Вот их пришло четыре человека, и они все четверо сидят, смотрят в свои смартфоны. И вроде они как бы общаются.

Мне предложили глушилку для смартфонов в ресторане поставить, но мне кажется, это принуждение, что нехорошо. И поэтому мы просто предложили большую скидку за реальное общение.

— И сколько скидка?

— Скидка — 40 процентов в воскресенье, в понедельник и 20 процентов в будни.

И мне кажется, что сейчас слишком много говорят про искусственный интеллект.

Но даже без всякого искусственного интеллекта сейчас очень много людей, особенно же молодых, знакомятся в онлайне, но они нифига не умеют знакомиться в офлайне. Они не умеют договариваться в реальной обстановке. Они не умеют вместе что-то делать. Они не умеют дружить.

— Они не умеют даже просто общаться, высказывать свои мысли, эмоции…

— Да, это все, к сожалению, так. И у меня нет задачи, чтобы все население России приняло участие в "Экспедиции-Трофи".

Но у меня точно есть задача, чтобы сто процентов населения Российской Федерации стало больше вживую общаться, стало лучше уметь договариваться, стало больше друг другу доверять и было в большем состоянии и с большей радостью вместе делать какие-то вещи.

Не так важно, будет это "Экспедиция-Трофи", музыкальный фестиваль, социальный проект или что-то еще, главное — чтобы в этом было объединяющее людей начало.

Вот один из проектов, о котором я сейчас думаю: я хочу начать строить термы "Экспедиция".

Термы не как бани, а как было у древних греков и римлян. Они ходили в термы общаться. И понятно, что это может быть бизнес. Но моя задача, чтобы в людях просыпалось живое, человеческое, настоящее, чтобы они вместе мечтали, вместе радовались, вместе думали, вместе рисковали, ошибались, падали, вставали на ноги, дальше двигались.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев