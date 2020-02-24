"Экспедиция-Трофи" собирает успешных романтиков

Как устроена гонка "Экспедиция-Трофи" Мурманск — Владивосток? Как отбирают и обучают участников? Как можно участвовать даже без автомобиля? Какие главные новшества будут в этом году?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал создатель бренда "Экспедиция" и организатор "Экспедиции-Трофи" Мурманск — Владивосток Александр Кравцов.

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Рекомендации участникам "Экспедиции-Трофи"

— Александр, а вы даете какие-то рекомендации участникам, проводите инструктажи? Говорите, например: "Ребята, если мужчины едят домашнюю еду регулярно, они гораздо лучше работают и становятся веселее, добрее…"

— Да, если команда сможет обеспечить горячие обеды, то будут гораздо более добрые мужчины и женщины тоже. Они гораздо меньше ссорятся. Ну, конечно, мы все это делаем, даем рекомендации и инструктируем, но…

— Все забывают, когда выходят на трассу?…

— Кто-то забывает, кто-то не забывает. В любом случае там очень большой простор для творчества.

Поэтому, как и что, делать решают уже участники гонки сами по месту и обстоятельствам.

Бывают корпоративные команды. Бывают какие-то шоумены. Бывают какие-то блогеры. В общем, все что угодно бывает.

Меры безопасности в "Экспедции-Трофи"

— В таких мероприятиях могут случиться и многие неприятности. Что вы делаете для обеспечения безопасности? Вы проводите какие-то исследования, как-то проверяете кандидатов?

— Мы делаем техническую комиссию автомобилей на старте.

— А людей по медицинским показателям проверяете — кардиограмма, УЗИ и т. д.?

— Мы не исследуем людей. Люди подписывают документы, что с ними все в порядке. Медосмотр мы не делаем.

— Если долгое время в достаточно ограниченном пространстве малое количество людей находится рядом, то действительно часто они не могут ужиться, терпеть друг друга. Это известная проблема. Делаете ли вы какие-то тесты на психологическую совместимость?

— В этом году мы провели два мероприятия перед "Экспедицией-Трофи", когда люди скатывались в течение трех суток.

— Что делали?

— Скатывались. Ну вот учения такие были — тренировались. В течение трех суток они выполняли задания, похожие на те, которые даются в "Экспедиции-Трофи". Но я думаю, что это необязательно.

Мы имеем существенный опыт, как положительный, так и отрицательный, когда тренированные и проверенные команды никуда не доезжали.

Мы также имеем опыт, что парнишка в 19 лет подделал удостоверение журналиста, потому что сильно захотел участвовать. Он прошел нашу пресс-конференцию, собрал команду, и они доехали до финиша.

Что такое "Экспедиция-Трофи"

Это же не профессиональный спорт. Это большое состязание, игра, приключение, авантюра… Поэтому главное — интерес и желание.

И это всегда имеет такой оттенок шоу-бизнеса, когда людям очень важно в брендированной одежде встать перед камерой, улыбнуться, сфотографироваться.

Людям важно почувствовать себя героями, опираясь не на то, что они блогеры и что-то делали там виртуально в "Инстаграме" или "Ютубе", а на реальные достижения.

Потому что действительно каждый человек, который в это время года в такие сроки преодолевает этот маршрут, может гордиться не только сейчас, ему будет чем гордиться и перед внуками.

Характеристики участников "Экспедиции-Трофи"

— В "Экспедиции-Трофи" все время участвуют разные люди или есть уже постоянные игроки?

— У нас есть и такие, и такие. Я думаю, что до 50 процентов участников — это ветераны "Экспедиции-Трофи" из разных команд. Кто-то из них за время участия уже поженился, у кого-то из них даже выросли дети. Кто-то из них 15 лет назад был совсем молодой, а сейчас уже управляет большой компанией. Но при этом у нас есть совсем молодые ребята, для которых это фактически только начало жизни…

— Такой адреналин.

— Большой челлендж.

Форум успешных романтиков

— Через каждые два дня вы останавливаетесь и проводите какие-то встречи и мероприятия. Там все участники всех команд собираются и общаются, знакомятся, обмениваются опытом?

— Не совсем так.

— Как это происходит?

— Мы собираем форум успешных романтиков, потому что, с моей точки зрения, победа или успех — это когда у тебя есть и радость в жизни, и счастье, и когда у тебя есть деньги, материальные ресурсы.

Просто материальные ресурсы без счастья — это совсем ни о чем.

И просто счастье, не подкрепленное материальными ресурсами, — это тоже печально.

— Ну, еще надо здоровье. Еще надо удачу.

— Еще надо здоровье. Еще надо удачу. Еще надо время. Конечно, еще есть составляющие.

— Еще оптимизм, и еще немало всего.

— И мы этих людей собираем вместе на этих форумах по пути следования и устраиваем резонанс между ними. Сама "Экспедиция-Трофи" приезжает к началу этого мероприятия и уезжает в конце этого мероприятия.

— А много ли местных романтиков приходит?

— Достаточно много. И не только местные на них бывают. Есть даже такие, кто прилетает специально на эти мероприятия из других городов.

"ПиРоВоз" — для чего он в "Экспедиции-Трофи"

Причем вот еще одна история у нас будет в этом году. Мы называем ее "ПиРоВоз".

"ПиР: Практики развития" — это такое отраслеобразующее мероприятие в HR, в консалтинге, в коучинге. Оно проходит под Москвой много лет. И они ездят даже по разным странам.

И вот мы решили сделать "ПиРоВоз". Мы решили, что от Екатеринбурга до Иркутска будет идти поезд и между ними будет Новосибирск. Участники мероприятия прилетели в Екатеринбург, доехали до Новосибирска, часть вышла, часть поехала дальше, приехала в Иркутск. То есть они еще поездами будут перемещаться от мероприятия до мероприятия, а собственно "Экспедиция-Трофи" идет параллельно.

Давайте я вам открою фирменный секрет.

Я однажды изобрел с товарищами уникальный способ перемещения по России.

Ехать на машине утомительно. Ехать в поезде скучно.

Рецепт в том, что ты едешь в машине параллельно поезду. И когда ты устаешь, ты садишься в поезд. Люди из поезда выходят — садятся в машину.

И вот машины параллельно поезду со скоростью поезда, а ты то там, то там — это такая технология. Это некая игра, но в рамках этой игры ты можешь поехать хоть в Крым, хоть в Иркутск.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев