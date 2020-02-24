Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

"Экспедиция-Трофи" собирает успешных романтиков

Туризм » Туризм

Как устроена гонка "Экспедиция-Трофи" Мурманск — Владивосток? Как отбирают и обучают участников? Как можно участвовать даже без автомобиля? Какие главные новшества будут в этом году?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал создатель бренда "Экспедиция" и организатор "Экспедиции-Трофи" Мурманск — Владивосток Александр Кравцов.

Читайте начало интервью:

Рекомендации участникам "Экспедиции-Трофи"

— Александр, а вы даете какие-то рекомендации участникам, проводите инструктажи? Говорите, например: "Ребята, если мужчины едят домашнюю еду регулярно, они гораздо лучше работают и становятся веселее, добрее…"

— Да, если команда сможет обеспечить горячие обеды, то будут гораздо более добрые мужчины и женщины тоже. Они гораздо меньше ссорятся. Ну, конечно, мы все это делаем, даем рекомендации и инструктируем, но…

— Все забывают, когда выходят на трассу?…

— Кто-то забывает, кто-то не забывает. В любом случае там очень большой простор для творчества.

Поэтому, как и что, делать решают уже участники гонки сами по месту и обстоятельствам.

Бывают корпоративные команды. Бывают какие-то шоумены. Бывают какие-то блогеры. В общем, все что угодно бывает.

Меры безопасности в "Экспедции-Трофи"

— В таких мероприятиях могут случиться и многие неприятности. Что вы делаете для обеспечения безопасности? Вы проводите какие-то исследования, как-то проверяете кандидатов?

— Мы делаем техническую комиссию автомобилей на старте.

— А людей по медицинским показателям проверяете — кардиограмма, УЗИ и т. д.?

— Мы не исследуем людей. Люди подписывают документы, что с ними все в порядке. Медосмотр мы не делаем.

— Если долгое время в достаточно ограниченном пространстве малое количество людей находится рядом, то действительно часто они не могут ужиться, терпеть друг друга. Это известная проблема. Делаете ли вы какие-то тесты на психологическую совместимость?

— В этом году мы провели два мероприятия перед "Экспедицией-Трофи", когда люди скатывались в течение трех суток.

— Что делали?

— Скатывались. Ну вот учения такие были — тренировались. В течение трех суток они выполняли задания, похожие на те, которые даются в "Экспедиции-Трофи". Но я думаю, что это необязательно.

Мы имеем существенный опыт, как положительный, так и отрицательный, когда тренированные и проверенные команды никуда не доезжали.

Мы также имеем опыт, что парнишка в 19 лет подделал удостоверение журналиста, потому что сильно захотел участвовать. Он прошел нашу пресс-конференцию, собрал команду, и они доехали до финиша.

Что такое "Экспедиция-Трофи"

Это же не профессиональный спорт. Это большое состязание, игра, приключение, авантюра… Поэтому главное — интерес и желание.

И это всегда имеет такой оттенок шоу-бизнеса, когда людям очень важно в брендированной одежде встать перед камерой, улыбнуться, сфотографироваться.

Людям важно почувствовать себя героями, опираясь не на то, что они блогеры и что-то делали там виртуально в "Инстаграме" или "Ютубе", а на реальные достижения.

Потому что действительно каждый человек, который в это время года в такие сроки преодолевает этот маршрут, может гордиться не только сейчас, ему будет чем гордиться и перед внуками.

Характеристики участников "Экспедиции-Трофи"

— В "Экспедиции-Трофи" все время участвуют разные люди или есть уже постоянные игроки?

— У нас есть и такие, и такие. Я думаю, что до 50 процентов участников — это ветераны "Экспедиции-Трофи" из разных команд. Кто-то из них за время участия уже поженился, у кого-то из них даже выросли дети. Кто-то из них 15 лет назад был совсем молодой, а сейчас уже управляет большой компанией. Но при этом у нас есть совсем молодые ребята, для которых это фактически только начало жизни…

— Такой адреналин.

— Большой челлендж.

Форум успешных романтиков

— Через каждые два дня вы останавливаетесь и проводите какие-то встречи и мероприятия. Там все участники всех команд собираются и общаются, знакомятся, обмениваются опытом?

— Не совсем так.

— Как это происходит?

— Мы собираем форум успешных романтиков, потому что, с моей точки зрения, победа или успех — это когда у тебя есть и радость в жизни, и счастье, и когда у тебя есть деньги, материальные ресурсы.

  • Просто материальные ресурсы без счастья — это совсем ни о чем.
  • И просто счастье, не подкрепленное материальными ресурсами, — это тоже печально.

— Ну, еще надо здоровье. Еще надо удачу.

— Еще надо здоровье. Еще надо удачу. Еще надо время. Конечно, еще есть составляющие.

— Еще оптимизм, и еще немало всего.

— И мы этих людей собираем вместе на этих форумах по пути следования и устраиваем резонанс между ними. Сама "Экспедиция-Трофи" приезжает к началу этого мероприятия и уезжает в конце этого мероприятия.

— А много ли местных романтиков приходит?

— Достаточно много. И не только местные на них бывают. Есть даже такие, кто прилетает специально на эти мероприятия из других городов.

"ПиРоВоз" — для чего он в "Экспедиции-Трофи"

Причем вот еще одна история у нас будет в этом году. Мы называем ее "ПиРоВоз".

"ПиР: Практики развития" — это такое отраслеобразующее мероприятие в HR, в консалтинге, в коучинге. Оно проходит под Москвой много лет. И они ездят даже по разным странам.

И вот мы решили сделать "ПиРоВоз". Мы решили, что от Екатеринбурга до Иркутска будет идти поезд и между ними будет Новосибирск. Участники мероприятия прилетели в Екатеринбург, доехали до Новосибирска, часть вышла, часть поехала дальше, приехала в Иркутск. То есть они еще поездами будут перемещаться от мероприятия до мероприятия, а собственно "Экспедиция-Трофи" идет параллельно.

Давайте я вам открою фирменный секрет.

Я однажды изобрел с товарищами уникальный способ перемещения по России.

Ехать на машине утомительно. Ехать в поезде скучно.

Рецепт в том, что ты едешь в машине параллельно поезду. И когда ты устаешь, ты садишься в поезд. Люди из поезда выходят — садятся в машину.

И вот машины параллельно поезду со скоростью поезда, а ты то там, то там — это такая технология. Это некая игра, но в рамках этой игры ты можешь поехать хоть в Крым, хоть в Иркутск.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы поезд туризм пировоз команды автогонка романтики автомобиль путешествия точка зрения инна новикова экспедиция-трофи экспертное мнение александр кравцов
Новости Все >
В Германии задержали водителя авто, наехавшего на участников карнавала
Киев выплатит освобожденным из плена в Донбассе по 10 тысяч гривен
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан
В Германии машина въехала в участников карнавала
Лавров считает неприемлемой идею США договориться с исламистами в Сирии
Пермские врачи скорой помощи протащили пациента по грязи
Отец Тайсона Фьюри посоветовал сыну завершить карьеру боксера
Польский президент обвинил Россию в агрессии против Украины
Германия призывает к созданию наднациональной европейской армии
Последние материалы
Киев выплатит освобожденным из плена в Донбассе по 10 тысяч гривен
Как китайцы решают внутренние проблемы
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан
Три главные проблемы российского футбола
В Германии машина въехала в участников карнавала
Лавров считает неприемлемой идею США договориться с исламистами в Сирии
Пермские врачи скорой помощи протащили пациента по грязи
Отец Тайсона Фьюри посоветовал сыну завершить карьеру боксера
"Экспедиция-Трофи" собирает успешных романтиков
Популярное
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Происшествия
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Красота
В Лос-Анджелесе живет женщина с самыми широкими бедрами в мире
Соломон Соловьев Быть жертвой или изображать ее? - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова
Комментарии
Лолита показала стройную фигуру в купальнике
Шуфутинский поддержал Успенскую в споре с Собчак
Украина похвасталась способностью "выжигать российские войска"
Как Китай живет и борется с коронавирусом
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
США объяснили, зачем эсминец Ross зашел в Черное море
Конфликт Рудковской и Миро получил новый виток развития
В Ухане 195 человек повторно заразились коронавирусом после лечения
В подмосковье состоялось собрание Общества "Двуглавый Орел"
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
Зачем Зеленский продавливает "контроль границ" с Россией
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
Нефть Brent упала в цене более чем на 3%
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Трамп включил посла США в России в "черный список"
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ