Эпидемия коронавируса: что делать туристам

Вновь мир на грани катастрофы. В декабре прошлого года стало известно о вспышке нового коронавируса в китайском городе Ухань. Коронавирус 2019-nCoV оказался беспощаден. По данным на 27 января, число заболевших в Китае превысило 2,7 тыс. человек. Уже 81 человек скончался, 461 находятся в тяжелом состоянии. Из Китая этот опасный вирус быстро перебрался и в другие страны. Случаи заражения фиксировались в других азиатских странах: Таиланде, Южной Корее, затронул вирус также Францию и США. Пока же провинция Хубэй — эпицентр инфекции. В этом месте больше всего смертельных случаев.

Ученые из России прогнозируют, что глобальная эпидемия может наступить в марте. Хотя только сегодня депутат Геннадий Онищенко попробовал успокоить россиян, заявив, что около 30 препаратов могут справиться с новым вирусом. Однако, отметил депутат, непосредственно вакцину против коронавируса разработают, когда эпидемия пойдет на спад. Что же делать в этой ситуации российским туристам и как повлиял разбушевавшийся коронавирус на туристическую индустрию. Об этом рассказал в интервью Pravda. ru Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза Туриндустрии.

— Снизился ли поток российских туристов в страны Азии?

— Сиюминутного резкого спада нет. Есть звонки на горячую линию, люди выясняют, на каких условиях они могут отказаться от поездки в Китай, потому что Роспотребнадзор на днях выпустил рекомендации. Они касаются только Китая. Статья 14 закона №132 "Об основах туристской деятельности": поездку может расторгнуть как оператор, так и потребитель в судебном порядке, при этом возмещается полная стоимость путевки. Но в Китай пока не отменены рейсы. Нет и массового отказа туристов, у кого в феврале, у кого в марте выезд, люди готовы перебронировать, перенести либо выбрать другое направление. Конфликтных ситуаций пока нет. Но каждый волен решать самостоятельно.

Ситуация с вирусом под контролем

Те, кто едет в столицу Китая, должны учитывать, что там принимаются определенные меры, существует пропускной режим. Мы видим, что и Всемирная организация здравоохранения пока чрезвычайную ситуацию не объявила. Идет мониторинг. По другим направлениям Юго-Восточной Азии никаких ограничений не вводилось. Но там особых опасений нет:

Один случай был зафиксирован в Японии

Три случая — в Таиланде

По другим направлениям нет никаких ни предупреждений, ни ограничений

Думаю, что в течение ближайших дней картина прояснится. Беспокойство людей понятно, они хотят отдыхать, а не в масках находиться. Поэтому они вправе отменить поездку. Вряд ли им откажет туроператор.

— Какие меры принимаются нашими ведомствами, чтобы обезопасить россиян?

— Если эпидемия разойдется, конечно, будут сворачиваться турпрограммы, будет только вывоз туристов.

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится о том, чтобы туристы избегали скоплений людей, соблюдали гигиену.

Но это необходимо делать независимо от того, есть эпидемия или нет. Часто люди звонят на горячую линию "Турпомощь". Мы разъясняем потребителям порядок, условия, чтобы они понимали. Власти Китая говорят, что опасность преувеличена, но мы должны все равно о себе думать.

— Китайцы к нам едут?

— Конечно, едут. Проверяют их просто чуть дольше. Санитарный режим, Роспотребнадзор, термодатчики. Пока не выявлено ни одного случая. Все планово возвращаются или уезжают.

"Сначала была информация, что коронавирус передается от человека к человеку, теперь ВОЗ заявляет, что нет доказательств".

Инкубационный период — 2 недели. Есть тестеры, можно вирус выявлять достаточно оперативно. То есть меры принимаются. Посмотрим, что будет происходить.

— А в какие страны все же лучше не ездить в этот период, пока напряженная ситуация?

— Если Роспотребнадзор говорит, что следует воздержаться, то это не значит, что страна закрыта. Все равно человек вправе ездить. Поэтому каждый должен степень риска определить для себя сам. Реалии объективно оцениваются — куда летит, с какой целью, для чего.