Золотой конверт "Экспедиции" - выполнить невыполнимое задание

Почему люди любят экстрим? Адреналин и гонки. 15 тысяч километров за 14 дней. А если добавить еще пять? Да не крюк, а приключение! Золотой конверт — это практически невозможно, но очень интересно. Значит, надо попробовать, и тогда невозможное может получиться. Как победить в гонке "Экспедиции"? Можно ли проехать по БАМу на автомобиле?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал создатель бренда "Экспедиция" и организатор "Экспедиции-трофи" Мурманск — Владивосток Александр Кравцов.

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— Александр, расскажите о вашем Золотом конверте, отдавая который, вы говорите, что лучше его не вскрывать, потому что внутри находится задание, которое, возможно, вообще невыполнимо.

— Да, но мы добавляем, что если вы его вскроете, поставив нас в известность, а потом выполните это задание, ваши шансы выиграть повысятся многократно.

И сама жизнь каждый день каждому из нас дает разные возможности, разные золотые конверты. Мы можем пойти навстречу или не пойти, позвонить или не позвонить, попробовать что-то сделать или не попробовать.

Из Иркутска в Хабаровск по БАМу

— А какого плана задания в золотом конверте?

— Ну, например, из Иркутска можно проехать в Хабаровск по федеральной трассе, а можно, хотя и очень сложно, проехать через Байкало-Амурскую магистраль. Это один из примеров задания Золотого конверта, который был в истории "Экспедиции-Трофи". Байкало-Амурская магистраль — это такой сугроб длиной 2000 километров.

— Сугроб?

— Сугроб.

— А пути железнодорожные?…

— Железнодорожные-то пути есть, автомобильных нет. И, соответственно, если пойдет снег, вы просто не приедете в Хабаровск к назначенному сроку. Но если вы проедете в Хабаровск к назначенному сроку…

— Но, наверное, все-таки лучше поехать по Байкало-Амурской магистрали? И посмотреть прогноз погоды, узнать будет снег или нет?…

— Ну, прогноз погоды — дело относительное. Потом, понимаете, это же все-таки несколько суток. За это время прогноз может меняться. И это несколько тысяч километров. Ну а потом могут быть совершенно разные вещи. Может снег пойти, а может техника отказать.

— А если по путям проехать?

— Ну там можно проезжать так или иначе. Там есть зимники — это дороги по руслам рек и т. д.

Поездка в Якутск

Другим примером такого рода был Якутск — съездить туда. А это еще крюк 5000 километров, причем в Якутск нет шоссейной дороги. В Якутск есть только зимники. И там везде все по-разному.

Золотой конверт как метафора

Дело же в том, что здесь важна сама метафора — то, что это красиво. Приключения — это же всегда интересно и красиво.

Золотой конверт сам по себе — прекрасная метафора. И никто из них не знает, что будет в золотом конверте. И я даже не всегда знаю.

Вот горел Байкал несколько лет назад. Это было такое общее бедствие.

Кто-то тушил его, а кто-то перебирал бумажки и проводил границу между федеральной землей и частной, говоря, что нельзя тушить за счет государства частные леса. А лесу же все равно, он горит и горит. И там проехать тоже было сложно. Но в любом случае всегда есть и примеры для подражания.

В любом случае также всегда важно, чтобы задания не только участникам было интересно выполнять, но и наблюдателям было интересно смотреть. "Экспедиция-Трофи" — это мероприятие, которое интересно как тем, кто внутри, так и тем, кто за этим наблюдает, например, на вашем портале.

— А были люди, которые все-таки выполняли эти невыполнимые миссии?

— Конечно. Иначе не было бы и смысла этим заниматься. Даже невыполнимое возможно.

Опасности "Экспедции-Трофи"

— А у вас есть какая-то своя связь?

— Между Мурманском и Владивостоком связи вообще нет. Вы понимаете, вот на Новой Риге — всего в 20 километрах от Москвы — висит щит, что за последний год здесь превысили скорость и погибли 35 человек, скорбим… У нас бывали происшествия в "Экспедиции-Трофи". Но пока ни одно из них, к счастью, не закончилось совсем печально.

Мы освящаем все машины на старте. У нас две гонки подряд даже ездили команды православных священников.

При этом жизнь вообще достаточно опасна, везде и всегда что-то может случиться. Ты можешь быть офисным работником, и у тебя может оторваться тромб.

Мы договариваемся с МЧС, мы договариваемся с ГИБДД.

Мы раз в три часа мониторим местонахождение каждой команды в нашем координационном центре в Москве.

Но главную опасность мы видим, в первую очередь, в конфликтах между командами, когда люди на психе желают сделать невозможное: изнасиловать себя, изнасиловать технику, изнасиловать ситуацию.

И второе, когда люди не заставляют себя отдыхать и устают больше всяких пределов. А этого делать не надо.

Наоборот, всегда и везде нужно стараться создавать себе комфортные условия, насколько это возможно.

История победителей "Экспедиции-Трофи"

Однажды в "Экспедиции-Трофи" неожиданно победила команда "Космос". Я их спросил на маяке во Владивостоке, почему это произошло.

— Почему они победили?

— Да. Они назвали три причины.

Первая, что они ехали только побеждать, а не участвовать.

Второе, что они договорились, что у них в команде не будет демократии, а приказы надо выполнять.

А третье, что у них всю дорогу была хорошая домашняя горячая еда.

Девушка, которая ехала в этой команде, через интернет договаривалась об этом. Они привлекали друзей, знакомых, родственников, их знакомых — всех, кого только можно. И вот буквально на всем протяжении от Мурманска до Владивостока им в машину подавалась горячая домашняя еда. Мне кажется, это очень трогательно. И это очень важно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев