"Мирный Восток – 200" - выставка и экспедиция по пути открытия Антарктиды

Самые значимые ближайшие проекты Морского Арт Клуба — выставка "Мирный Восток 200" в Культурном центре "Дом на Патриарших" к 200-летию со дня открытия Антарктиды и автопробег "От Дальнего Востока до Берлина", посвященный 75-летию Победы. Что и как там будет? Какие еще планы и перспективы на 2020 год и дальше?



200 лет со дня открытия Антарктиды

Об этом корреспонденту "Правды.Ру" Анжеле Антоновой рассказал председатель правления Межрегиональной общественной организации фотохудожников Морского Арт Клуба, руководитель оргкомитета Международного фестиваля "Россия морская", действительный член Русского географического общества, член Всероссийской федерации парусного спорта и руководитель проекта "Резервы человечества" Анатолий Васильев.

О Морском Арт Клубе

— Анатолий Михайлович, вы — военно-морской офицер, капитан второго ранга запаса и одновременно — творческий человек. Расскажите, что это за Морской Арт Клуб?

— Морской Арт Клуб — общественная организация. Мы официально зарегистрированы в минюсте. Это такой клуб единомышленников, любящих море, путешествия, экспедиции, люди творческие — фотографы, скульпторы, судомоделисты, писатели и художники-маринисты и т. д.

Деятельность клуба состоит из двух таких больших блоков.

Это, во-первых, экспедиционная деятельность, то есть морские походы, экспедиции, путешествия, автопробеги.

А вторая часть — когда ты накопил все, что ты увидел в ходе этих экспедиций, уже стоит задача поделиться этим с другими. Поэтому вторая деятельность — это выставочная, фестивальная, культурно-просветительская.

Главные события 2020 года

— Чем знаменателен для вас и всех нас 2020 год? Будет много разных дат и событий, но, наверное, первое важное по вашей части — это 200-летие открытия Антарктиды?

— Да, 2020 год богат на знаменательные события:

200 лет открытия Антарктиды,

75 лет Победы и окончания Второй мировой войны,

290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова,

800 лет Александру Невскому и т. д.

28 января наша страна и по большому счету весь мир отмечает 200-летие открытия Антарктиды первой русской антарктической экспедицией под командованием капитана второго ранга Беллинсгаузена Фаддея и лейтенанта Лазарева.

Морской Арт Клуб подготовился к этому событию.

28 января — именно в этот день — в культурном центре "Дом на Патриарших" мы открываем выставку-фестиваль, посвященному знаменательному событию.

Поэтому приглашаем всех и на открытие, и на разные мероприятия этого фестиваля, который пройдет в течение месяца до конца февраля.

Экспедиция "Адмирала Владимирского"

— 3 декабря 2019 года из Кронштадта отправилось в кругосветную экспедицию исследовательское судно "Адмирал Владимирский". И тоже как раз 28 января 2020 года корабль уже прибудет к российской антарктической станции "Беллинсгаузен", где пройдут памятные мероприятия.

— Да. Более того, во-первых, это океанографическое исследовательское судно военно-морского флота, я по своей специальности гидрограф. И достаточно большую часть своей жизни — 20 лет — я посвятил именно гидрографии. И на "Адмирале Владимирском" в 2015–2016 годах я тоже находился в антарктическом походе. Поэтому лично для меня это особенно важно.

Мы высаживались на станцию "Прогресс" и порядка двух месяцев были в антарктических морях вокруг станции "Прогресс" — "Молодежная", "Прогресс", "Мирный".

И что важно, в этом году, когда "Владимирский" вышел из Кронштадта, экспедицию возглавляет капитан первого ранга Олег Дмитриевич Осипов. Он же — член правления нашего Морского Арт Клуба.

Поэтому Морской Арт Клуб также принимает участие в этой экспедиции в качестве информационной поддержки. Мы получаем материалы, пресс-релизы непосредственно с борта судна. Последний материал мы получили из Рио-де-Жанейро, где "Адмирал Владимирский" был буквально неделю назад.

Потом он посетил Монтевидео в Уругвае и уже взял курс — главное направление — на станцию "Беллинсгаузен". 28-го числа там будут праздничные мероприятия вместе с полярниками, вместе с экспедиционным составом.

Выставка "Мирный Восток — 200"

Мы именно 28-го числа также открываем нашу выставку-фестиваль. Выставка называется "Мирный Восток — 200".

Беллинсгаузен и Лазарев шли на шлюпах "Восток" и Мирный". Отсюда и такое название.

Международная экспедиция "Мирный Восток — 200"

И одновременно мы анонсируем международную экспедицию, которая также носит название "Мирный Восток — 200".

Экспедиция посвящена, в том числе исторической встрече русских моряков с племенем маори в Новой Зеландии.

Поэтому мы надеемся, что в апреле на парусном учебном судне "Надежда" из Владивостока вместе с курсантами, которые проходят морскую практику на этом судне, мы отправимся к берегам Новой Зеландии и примем участие в акции "Бессмертный полк" уже там — в Окленде — 9 мая.

Также будем участвовать в реконструкции ретро-событий с племенем маори. Мы примем участие непосредственно в закладке камня, который анонсирует создание памятника русских моряков, который мы надеемся открыть уже в следующем 2021 году.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев