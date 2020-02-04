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Автор Инна Новикова

"Экспедиция" ищет героев нашего времени

Туризм

Как в этом году будет проходить "Экспедиция-Трофи"? Почему, помимо гонки Мурманск — Владивосток за 14 дней, команды будут вести поиски по пути следования героев? Каких героев? И как они это будут делать?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал создатель бренда "Экспедиция" и организатор "Экспедиции-Трофи" Мурманск — Владивосток Александр Кравцов.

Читайте начало интервью:

"Экспедиция-Трофи" ищет героев нашего времени

"Экспедиция-Трофи": поиск героев нашего времени

— Александр, почему вы решили заняться таким необычным делом — поиском героев нашего времени?

— Всегда были люди, которые задавали положительный пример и которым хотелось подражать, на которых хотелось быть похожими.

А если посмотреть сегодня не на тех, кто был в прошлом, а на тех, кто живет сегодня, то общественное мнение настолько раздроблено и образцов для подражания настолько мало, что выделить 5, 10, 50 героев настоящего — это целая история.

Мы решили это делать большим социальным проектом внутри гонки "Экспедиция-Трофи". Мы будем искать героев, создавать контент, снимать интервью с героями и распространять эту информацию. И по ходу гонки будет восемь мероприятий в городах

  • Мурманск,
  • Санкт-Петербург,
  • Москва,
  • Екатеринбург,
  • Новосибирск,
  • Хабаровск,
  • Владивосток.

Мероприятия будут однодневные. Мы будем привлекать местных авторитетных людей, создавать такое бюро, может быть, чуть-чуть отдаленно похожее на КВН. Команды будут презентовать героев, которых они нашли.

И таким образом мы планируем создать, можно сказать, базу данных, или скорее летопись: 100 героев настоящего.

Это люди из разных областей:

  • предприниматели,
  • педагоги,
  • врачи,
  • спортсмены,
  • может быть, политики.

В любом случае мы полагаем, что герой — это не только тот человек, который совершил одноразовый подвиг. У него должен быть какой-то путь.

— Но кто совершил подвиг — тоже герой.

Кто совершил подвиг, конечно, тоже герой. И совершенно нормально, что у нас будет коллективный, групповой человеческий интеллект, который будет решать, что вот именно этот человек — пример, который мы хотим пропагандировать.

Как будут искать героев

— Александр, как команды будут искать героев?

— Ну, во-первых, у каждой команды есть удаленный штаб. Это норма в "Экспедиция-Трофи" уже много лет. Шесть человек в команде продвигается по маршруту, а штаб никуда не едет. Он находится в том городе, откуда команда, собственно говоря, появилась.

— А в штабе сколько человек?

— Это зависит от команды. Но можно сказать по-другому: у каждой команды есть болельщики — люди, которые за них переживают, которые их поддерживают.

И в 2006–2008 году мы делали свою карту России. Мы собирали точки культурной навигации — это красивые, выдающиеся места, которые малоизвестны.

Тогда еще было не таким модным слово "волонтеры". Нам помогали студенты географического и исторического факультетов МГУ, разные люди, которые в этом были заинтересованы.

А про героев мы говорим только последние полгода. Но мы сейчас уже чувствуем большой отклик. Есть очень много желающих в этом помочь.

Чтобы у нас появился герой, нужно совершить четыре действия:

  • найти информацию о нем,
  • с ним встретиться,
  • создать контент
  • и распространить этот контент.

— Это нужно сделать до того, как команда прибудет в место его проживания?

— Найти информацию о нем желательно до прибытия или в начале нахождения команды там, потому что гонка же состоит из семи этапов по двое суток.

Есть какая-то предварительная информация. Внутри этих двух суток проходит действие. И потом происходит мероприятие в городе, где мы презентуем найденную информацию. Мы кого-то приглашаем, кто-то выступает, мы это записываем. Вообще, это такая большая игра.

Как стать участником "Экспедиции-Трофи"

— Вроде такого "Форта Боярд" на колесах. А сколько команд у вас планируется в этот раз?

— Я думаю, что их будет около двадцати. При этом сейчас есть пять возможностей, различных вариантов принять участие в "Экспедиции-Трофи".

  • Первая — это проехать командой от Мурманска до Владивостока.
  • Вторая — это проехать экипажем из трех человек на одной машине любой из участков между двумя городами.
  • Третья — это принять участие в любом из восьми мероприятий, которые мы делаем.

Мы называем это успешными романтиками, форумами успешных романтиков.

Дети в "Экспедиции-Трофи"

И в этом году у нас будет еще большая новость. У нас будет ехать команда юниоров, детей от Мурманска до Владивостока. И это большой эксперимент. В нее тоже можно попасть.

— А за рулем кто будет?

— Дети, конечно, не за рулем и вообще не в этих автомобилях. Дети едут поездами, самолетами и радиальными выходами.

— А если они поездами-самолетами, то они участвуют в мероприятии?

— Понимаете, я сам много раз проделывал этот маршрут поездами и самолетами. Поверьте, когда ты утром летишь в Москву, возвращаешься, в Санкт-Петербург, потом направляешься в Екатеринбург, перемещаешься в Новосибирск, потом попадаешь в Иркутск, потом попадаешь на Дальний Восток…

— А как добраться из Новосибирска в Иркутск?

— Из Новосибирска в Иркутск можно поездом, можно самолетом, можно на автомобиле. Но в любом случае это 14 суток, за которые проходит целая жизнь. И тебе потом есть что вспомнить как главное приключение своей жизни.

А для детей — это тем более большое событие. Это такой оффлайн-урок географии, потому что понятно, что в интернете сейчас все есть.

"Экспедиция-Трофи" на Байкале

Но понятно, что одно дело, когда человек читает в учебнике или в интернете, что в Байкале 25 процентов пресной воды на Земле, и совсем другое, когда человек сам встает на лед Байкала. Это же совершенно разные впечатления.

Соответственно, глазами детей мы тоже будем пытаться увидеть героев.

Потому что-то, как мы с вами увидим героев, и то, как увидит мой 12-летний сын, — тоже большая разница. Детям нужна другая картинка и информация.

— Ну да, детям нужны другие аргументы, их привлекают другие стороны и нюансы той же истории.

— Да, детям нужны другие аргументы.

И помимо этого мы еще делаем фестиваль "Тающее сердце" на льду Байкала. Это будет такой общий фестиваль взрослых и детей. Там пока еще непонятно ничего, кроме даты — 23 марта.

Мы думаем, что внутри сердца каждого из нас есть какие-то льдинки, и искренне верим, что их можно растопить. И мы от этого сами станем счастливее, и мир вокруг нас от этого станет добрее.

Вот мы сейчас это планируем.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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