Как в этом году будет проходить "Экспедиция-Трофи"? Почему, помимо гонки Мурманск — Владивосток за 14 дней, команды будут вести поиски по пути следования героев? Каких героев? И как они это будут делать?
Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал создатель бренда "Экспедиция" и организатор "Экспедиции-Трофи" Мурманск — Владивосток Александр Кравцов.
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"Экспедиция-Трофи" ищет героев нашего времени
— Александр, почему вы решили заняться таким необычным делом — поиском героев нашего времени?
— Всегда были люди, которые задавали положительный пример и которым хотелось подражать, на которых хотелось быть похожими.
А если посмотреть сегодня не на тех, кто был в прошлом, а на тех, кто живет сегодня, то общественное мнение настолько раздроблено и образцов для подражания настолько мало, что выделить 5, 10, 50 героев настоящего — это целая история.
Мы решили это делать большим социальным проектом внутри гонки "Экспедиция-Трофи". Мы будем искать героев, создавать контент, снимать интервью с героями и распространять эту информацию. И по ходу гонки будет восемь мероприятий в городах
Мероприятия будут однодневные. Мы будем привлекать местных авторитетных людей, создавать такое бюро, может быть, чуть-чуть отдаленно похожее на КВН. Команды будут презентовать героев, которых они нашли.
И таким образом мы планируем создать, можно сказать, базу данных, или скорее летопись: 100 героев настоящего.
Это люди из разных областей:
В любом случае мы полагаем, что герой — это не только тот человек, который совершил одноразовый подвиг. У него должен быть какой-то путь.
— Но кто совершил подвиг — тоже герой.
— Кто совершил подвиг, конечно, тоже герой. И совершенно нормально, что у нас будет коллективный, групповой человеческий интеллект, который будет решать, что вот именно этот человек — пример, который мы хотим пропагандировать.
— Александр, как команды будут искать героев?
— Ну, во-первых, у каждой команды есть удаленный штаб. Это норма в "Экспедиция-Трофи" уже много лет. Шесть человек в команде продвигается по маршруту, а штаб никуда не едет. Он находится в том городе, откуда команда, собственно говоря, появилась.
— А в штабе сколько человек?
— Это зависит от команды. Но можно сказать по-другому: у каждой команды есть болельщики — люди, которые за них переживают, которые их поддерживают.
И в 2006–2008 году мы делали свою карту России. Мы собирали точки культурной навигации — это красивые, выдающиеся места, которые малоизвестны.
Тогда еще было не таким модным слово "волонтеры". Нам помогали студенты географического и исторического факультетов МГУ, разные люди, которые в этом были заинтересованы.
А про героев мы говорим только последние полгода. Но мы сейчас уже чувствуем большой отклик. Есть очень много желающих в этом помочь.
Чтобы у нас появился герой, нужно совершить четыре действия:
— Это нужно сделать до того, как команда прибудет в место его проживания?
— Найти информацию о нем желательно до прибытия или в начале нахождения команды там, потому что гонка же состоит из семи этапов по двое суток.
Есть какая-то предварительная информация. Внутри этих двух суток проходит действие. И потом происходит мероприятие в городе, где мы презентуем найденную информацию. Мы кого-то приглашаем, кто-то выступает, мы это записываем. Вообще, это такая большая игра.
— Вроде такого "Форта Боярд" на колесах. А сколько команд у вас планируется в этот раз?
— Я думаю, что их будет около двадцати. При этом сейчас есть пять возможностей, различных вариантов принять участие в "Экспедиции-Трофи".
Мы называем это успешными романтиками, форумами успешных романтиков.
И в этом году у нас будет еще большая новость. У нас будет ехать команда юниоров, детей от Мурманска до Владивостока. И это большой эксперимент. В нее тоже можно попасть.
— А за рулем кто будет?
— Дети, конечно, не за рулем и вообще не в этих автомобилях. Дети едут поездами, самолетами и радиальными выходами.
— А если они поездами-самолетами, то они участвуют в мероприятии?
— Понимаете, я сам много раз проделывал этот маршрут поездами и самолетами. Поверьте, когда ты утром летишь в Москву, возвращаешься, в Санкт-Петербург, потом направляешься в Екатеринбург, перемещаешься в Новосибирск, потом попадаешь в Иркутск, потом попадаешь на Дальний Восток…
— А как добраться из Новосибирска в Иркутск?
— Из Новосибирска в Иркутск можно поездом, можно самолетом, можно на автомобиле. Но в любом случае это 14 суток, за которые проходит целая жизнь. И тебе потом есть что вспомнить как главное приключение своей жизни.
А для детей — это тем более большое событие. Это такой оффлайн-урок географии, потому что понятно, что в интернете сейчас все есть.
Но понятно, что одно дело, когда человек читает в учебнике или в интернете, что в Байкале 25 процентов пресной воды на Земле, и совсем другое, когда человек сам встает на лед Байкала. Это же совершенно разные впечатления.
Соответственно, глазами детей мы тоже будем пытаться увидеть героев.
Потому что-то, как мы с вами увидим героев, и то, как увидит мой 12-летний сын, — тоже большая разница. Детям нужна другая картинка и информация.
— Ну да, детям нужны другие аргументы, их привлекают другие стороны и нюансы той же истории.
— Да, детям нужны другие аргументы.
И помимо этого мы еще делаем фестиваль "Тающее сердце" на льду Байкала. Это будет такой общий фестиваль взрослых и детей. Там пока еще непонятно ничего, кроме даты — 23 марта.
Мы думаем, что внутри сердца каждого из нас есть какие-то льдинки, и искренне верим, что их можно растопить. И мы от этого сами станем счастливее, и мир вокруг нас от этого станет добрее.
Вот мы сейчас это планируем.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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