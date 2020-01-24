"Родильный туризм": почему иностранцы предпочитают рожать в России

В последнее время в России стал активно развиваться "родильный туризм", и этому явно способствует улучшение сервиса в отечественных клиниках, занимающихся акушерством и гинекологией. О том, почему иностранцы так стремятся попасть в Россию, чтобы произвести потомство, рассказала в интервью Pravda. ru директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

— Почему сейчас иностранцы предпочитают рожать в России?

— В Россию с целью получения медицинских услуг действительно устремились жители близлежащих стран. И тому есть несколько причин.

Первая — это то, что ситуация с акушерством и гинекологией в стране стала значительно лучше .

. Вторая причина — бесплатные роды.

— Даже для иностранцев?

— Тем более. Поскольку это срочная помощь, ее невозможно приостановить, перенести.

"Беременная женщина оказалась на территории Российской Федерации, и ей окажут высококвалифицированную, абсолютно бесплатную помощь".

Для многих семей, особенно для тех, кто так или иначе связан с Россией (это могут быть трудовые мигранты, родственники граждан Российской Федерации), это важный момент экономии.

Гинекология в России на очень высоком уровне

Надо отметить, что в последние годы практически отсутствуют какие-то негативные публикации, которые бы дискредитировали российскую медицину, которые бы сообщали что-то нехорошее о ней.

Надо понимать, что теперь пребывание в родильном доме при физиологических родах в послеродовом периоде всего трое суток. Теперь специалисты не дожидаются, когда отпадет пуповина. Она уже отпадает при выписке женщины, ей осуществляется патронаж медсестрой и врачом-педиатром в ближайшие 2 недели после выписки. Эти, казалось бы, незначительные элементы существенны, они привлекают людей из других стран.

— Какие сейчас созданы условия для предоставления качественных медицинских услуг рожающим женщинам, приезжающим из-за рубежа?

— Я бы сказала, что наши клиники на хорошем европейском уровне. Например, в Грузии медицина платная, там нет вообще бюджетной медицины. По любому поводу нужно выкладывать деньги. В России, правда, это касается только граждан Российской Федерации, можно даже 3 процедуры ЭКО в рамках высокотехнологической помощи сделать. И это все будет за счет бюджета. Раньше это касалось только жителей крупных мегаполисов — Москва, Московская область, Ленинградская область, Санкт-Петербург. Теперь это распространено на всю Россию, есть закрепленные центры, где делают искусственное оплодотворение в рамках этой государственной программы.

— А иностранцы едут делать ЭКО?

— Да. Также много иностранцев обращается по поводу суррогатного материнства. Поскольку у нас в стране это законодательно разрешенная процедура, а в ряде наших соседних стран суррогатное материнство запрещено.

— Из каких стран чаще приезжают в Россию с целью родить ребенка?

— Это:

Армения;

Грузия;

Белоруссия;

Казахстан.

Из Китая достаточно много приезжает как раз по вопросам искусственного оплодотворения и суррогатного материнства, поскольку у них в стране на это запрет.

— Каковы в целом перспективы развития медицинского туризма в России? Какие еще направления востребованы, кроме гинекологии?

— У нас лидирует сердечно-сосудистая хирургия. В последние годы ортопедические операции делаются часто. У нас есть технологии, оборудование, квалифицированные специалисты. Я не исключаю, что и какие-то редкие заболевания лечатся исключительно у нас, потому что только большая страна с хорошим бюджетом здравоохранения может таких специалистов пестовать, создавать им хорошие условия для работы.

Я думаю, вы слышали об американской девочке с родимым пятном на все лицо. Операцию делал даже не столичный доктор, а из Краснодарского края. Уникальная методика. В России очень много умельцев, талантливых людей. Большой популярностью среди иностранных туристов у нас пользуется стоматология. В Советском Союзе стоматология не была на высоком уровне. Но как только появились возможности, стали открываться частные клиники, причем медицинские услуги в России значительно дешевле, чем в Европе.