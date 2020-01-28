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Автор Инна Новикова

"Экспедиция-Трофи" ищет героев нашего времени

Туризм » Регионы » Россия

Гость программы "Точка зрения" и главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой — создатель бренда "Экспедиция", организатор "Экспедиции-Трофи" Мурманск — Владивосток Александр Кравцов.


"Экспедиция": гонка Мурманск-Владивосток за 14 дней. ЭТО РЕАЛЬНО

Как возникла такая идея? Сколько человек и команд участвует в гонках? Какие главные сложности у участников? Тема гонки нынешнего года — поиск героев нашего времени.

— Александр, о вашем ресторане в центре Москвы знают, наверное, далеко не все, но ваш магазин "Экспедиция" — очень многие.

— И оранжевые машины, на которых мы ездим.

— И оранжевые машины, да. Они заметны, они очень позитивные, оптимистичные. Как вообще возникла идея "Экспедиции"? Почему она призвана объединять людей? Ведь уже давно у нас было и есть очень много клубов самодеятельной песни, проводятся всяческие походы и туристические слеты. Для молодежи это очень естественно. Конечно, сейчас уже другое время. Какие идеи нужны сейчас, для того чтобы молодежь объединить?

— Если говорить про прошлое, то у пассионарной молодежи тогда было не так много выбора, куда податься. Они становились туристами, геологами, альпинистами, пограничниками, летчиками.

Как начинался бренд "Экспедиция"

— Это было очень престижно и к этому стремились?

— Это была возможность для человека с лидерским складом характера проявить себя. Потом многие стали предпринимателями, выросли, заработали денег, сконцентрировались в крупных городах. Но вот этот мальчик, который был когда-то внутри, все равно в каждом из них жив.

Создание бренда "Экспедиция" началось с того, что я хотел похудеть и организовал путешествие вертолетом на Крайнем Севере по ненаселенной местности.

Вертолетчики ошиблись. Нам пришлось идти без продуктов по тайге.

— Похудели?

— Да, я похудел. Мои товарищи тоже. И мы подумали…

— Медведи?

— Это не страшно. Страшно — это уныние.

Мы придумали, чтоб не было уныния, открыть ресторан, где все официанты и повара будут путешествовать и добывать продукты, рецепты, и поэтому ресторан будет честным.

А собственно название "Экспедиция" потом родилось, когда мы уже строили этот ресторан.

— А ресторан где — в тайге?

— Нет, ресторан в Москве, на "Китай-городе". С ресторана все и началось.

Экспедиция за правдой

Как я здесь оказался? Вот "правда" — это очень важное слово. И издание — "Правда.Ру", и в жизни — правда.

Мы пытаемся делать правду. Мы отличаемся от туристов тем, что мы честно куда-то идем, честно там мерзнем и не спим, находим нечто, неважно, что это — песня или рецепт, продукт или интересный человек.

Мы приносим это с собой и делимся этим с тем, кому тоже нужна правда, потому что правды в мире не так много. И честно сказать, сто процентов правды — это дорого, но сегодняшние маркетологи креативно создают концепции, которые способны увлечь людей в еще большее количество покупок.

О проекте "Экспедиция-Трофи"

При этом есть те:

  • кто любит эту страну,
  • кто не любит попсу,
  • кто хочет искренних отношений,
  • кто хочет честного общения, помимо соцсетей,
  • и кто хочет совершать действия.

В том числе, для таких людей мы придумали проект "Экспедиция-Трофи" Мурманск — Владивосток, собственно, о котором мы сегодня и хотели поговорить.

— Расскажите, что это за проект, на каких людей он рассчитан — какой возраст, какие там социальные группы?

— Мы начинали его 15 лет назад. В 2005 году была первая гонка-экспедиция "Трофи" Мурманск — Владивосток. Она идет не совсем по федеральным трассам, а зигзагами вокруг федеральных трасс, поэтому получается, что до 15 тысяч километров машина проезжает за это время.

Формально наши правила остались те же, что и 15 лет назад.

Старт — 23 февраля в Мурманске, финиш — 8 марта во Владивостоке. И каждая команда — два автомобиля, шесть человек, минимум одна женщина.

— На две машины?

— На две машины. В этом месте часто спрашивают: почему одна женщина? Потому что мне нравится делать то, чего в мире больше никто не делает.

В мире больше нет автомобильных состязаний, где в экипаже обязательно присутствует женщина.

— А если две женщины?

— Две женщины тоже возможно. Такие команды были и иногда успешно доезжали до финиша.

Однажды была команда, где было три русских женщины в одной машине. А в другой машине было три казахских олигарха. Они сильно конфликтовали.

— Ехали в разных машинах?

— Да, но все равно команда — это две машины всегда, шесть человек. И они даже чуть не сошли на Байкале.

"Экспедиция-Трофи" всегда пересекает Байкал по льду.

Но мне удалось сказать казахским олигархам: ну что же вы за казахи, если не можете с тремя женщинами справиться? А женщинам я сказал: ну что же вы за русские женщины, если с тремя казахами не можете справиться?

Так они и доехали до конца. Но это было экзотическое мероприятие.

Сейчас мы поняли, что то, что было важно, интересно и модно 15 лет назад, сейчас выглядит уже совсем не так.

Тогда было классно и прикольно убить машину, устать самому, выпить…

— …Измазаться в грязи. По Москве ездили машины, которые были просто измазаны полностью в грязи.

— Да, выпить водки на маяке во Владивостоке, у которого гонка заканчивается. Потом нырнуть в океан, где вода минус два.

Сейчас время в существенной степени изменилось. Мы думали, что такого интересного, важного, существенного мы можем сделать.

Мы решили, что в "Экспедиции-Трофи — 2020" будем искать героев настоящего, потому что 15, 20, 30 и больше лет назад у нас было много образцов для подражания.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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