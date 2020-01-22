Эвелина Бледанс: "Ялта – это мое место силы"

Популярная актриса, когда-то прославившаяся участием в комик-труппе "Маски", реализовала себя с успехом и как телеведущая, и даже как певица. Звезда с успехом вела многие телешоу на ТВ, Эвелина и сейчас востребована, она любит свою работу, но и отдыхать с сыном Семеном не забывает. О том, в каких местах предпочитает бывать актриса, она рассказала в интервью Pravda.ru.

Эвелина, вы любите путешествовать?

Я родилась в Крыму, в Ялте на Черном море — это мое место силы, и для меня очень важно бывать время от времени на море, можно на океане. Поэтому для меня путешествия очень важны. Я в последнее время достаточно часто бываю в Крыму, что для меня тоже уже является путешествием. Сема там проходит дельфинотерапию, также там детский кинофестиваль в Артеке, много есть всего интересного.

Бывает так, что совмещаете путешествие с работой?

По-разному бывает.

"Я всегда нахожу себе работу. Даже сейчас мы с Семеном были на отдыхе в Таиланде, но в то же время я вела новогоднюю ночь на вилле, где я с Семеном и отдыхала".

В любом случае у меня часто работа и отдых совмещаются, редко получается просто отдыхать. Хотя и простой отдых бывает. Например, мы ездили на Алтай — это было интересное большое путешествие.

Поделитесь секретами, какие аксессуары или одежду вы в обязательном порядке берете с собой в путешествие?

Я всегда беру с собой:

телефон;

солнцезащитный крем;

термальную воду;

бальзам для губ;

шляпу от солнца;

обычную воду.

Купальник я обязательно кладу в чемодан. Даже если я еду куда-то зимой, то для меня купание в бассейне — это тоже всегда незаменимая часть моего отдыха.

В ближайшее время куда-то собираетесь?

Пока — нет. Мы уже приехали. Следующее мое путешествие в Беларусь — я еду туда со спектаклем. Как вариант, останусь еще на денек просто погулять, потому что мне очень нравится Минск. Я, несмотря на то, что была в Белоруссии на гастролях буквально несколько месяцев назад, в Минске как раз не была, сейчас еду как раз в этот город, я бы даже там погуляла.