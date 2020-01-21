В 2018 году оборот международных операций с поездками, относящихся к разделу "Услуги" бюджета Российской Федерации, достиг размера в 45,81 миллиарда долларов США, что составило 28,7% от общего оборота услуг. Это является значительным ростом по сравнению с 2017 годом, когда аналогичный показатель составил 40 миллиардов долларов, 27,3% от общего оборота.
В статью "Поездки" входят импорт, который представляет собой расходы граждан РФ, выезжающих за границу, и экспорт, то есть расходы граждан других государств, посещающих Россию.
В 2018 году доля поездок в составе импорта услуг составила 36,2% (34,3 миллиарда долларов), а доля в экспорте равнялась 17,8%, то есть 11,5 миллиарда долларов США. В 2017 году доля импорта была отмечена на уровне 31,1 миллиарда долларов, то есть 34,9%, а экспорта — 8,9 миллиарда долларов, что составляло 15,5%.
Банком России регулярно производится выборочное изучение состояния туристических компаний, которое позволяет понять, какие туристические пакеты пользуются наибольшим спросом, сколько составляют в среднем личные расходы граждан России во время нахождения за границей и аналогичные траты, которые совершают в Российской Федерации прибывающие из-за рубежа туристы. Эти и многие другие данные позволяют рассчитывать импорт и экспорт в статье "Поездки" и распределять их по различным категориям, в том числе по странам, куда выезжают и откуда приезжают туристы.
Основная цель данного исследования — выяснить, сколько тратят туристы, чтобы иметь представление об актуальном состоянии статьи "Поездки" платежного баланса Российской Федерации. Исследование туристических компаний производилось на добровольной основе и включало крупнейшие из подобных российских фирм. В 2018 году исследование было проведено в 874 компаниях, выбранных в 79 субъектах Российской Федерации. Среди этих компаний 375 занимались выездным туризмом, 324 — въездным, обоими видами туризма занимались 175 фирм.
В анкетах, заполненных туристическими компаниями, было указано 214 стран, из которых на территорию Российской Федерации въехали туристы. Это 85,6% от аналогичного списка стран по данным Федеральной пограничной службы ФСБ России за 2018 год. В предшествовавшем году географический охват был на 52,8% меньше.
Больше всего туристов в Россию (38,4%) приехало из Китая.
Наибольшее разнообразие стран, откуда приехали туристы, продемонстрировал Центральный федеральный округ, куда прибыли граждане 204 государств. Меньше всего государств (3) предоставили своих туристов Северо-Кавказскому федеральному округу. Наибольшее количество регионов посетили туристы из Германии. Среди других стран отметились Франция, Италия и США.
В 2018 году заграничные туристы посетили 61 регион РФ. В 2017 это число равнялось 36 (таблица 7). Чаще всего туристы посещали:
В 2018 году дети до 12 лет въезжали в Российскую Федерацию чаще всего из Китая, США и Франции. В 2017 году по этому параметру лидировали Китай, Германия и Япония.
В 2018 году по-прежнему больше всего граждан других государств въезжало в Россию по туристическим путевкам длительностью не более недели. Такие путевки предпочитали туристы из:
Путевки длительностью от 8 до 14 дней составляли большую часть среди путевок прибывших из Греции и Новой Зеландии туристов, 59% и 49,8% соответственно.
Чаще всего организованные туристические поездки по России носили экскурсионный характер — таких было 46% от общего числа. В 2017 году эта доля составляла 62,8%. В 2018 году с целью совершить экскурсии больше всего туристов приехало в Россию из Китая (715,6 тысяч).
Также отличились:
С целью делового туризма (от 44,0% до 65,4% среди всех туристов из данных государств) чаще всего приезжали в РФ из:
Оздоровительный и пляжный туризм в России интересовал приезжающих из Украины, Республики Молдова, Индии и Ливана (такой тип туризма составил 0,1% — 1,4% всех туристов из этих стран).
Для лечения в Российской Федерации прибывали из Германии, Монголии и Туркмении (0,1% — 0,6% всех приехавших из данных государств).
Круизы по Российской Федерации предпочитали туристы из:
Для учебы в Российскую Федерацию больше всего приехало людей из Республики Молдова, Азербайджана, Замбии, Словении, Палестины, Судана, государства Сент-Китс и Невис и Руанды (3,7%-18,5% всех прибывших из данных государств), шоп-туры привлекли больше всего граждан Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии и Китая (0,2% — 5,8% всех прибывших из данных государств).
Среди всех туристических пакетов по въезду в Россию в 2018 году преобладали те, которые предлагали проживание в отеле. Таких было 83,4%. В 2017 году их доля была на 50,1% меньше.
|2018 год
|2017 год
|Проживание
|83
|33
|Проживание + экскурсии
|7
|50
|Экскурсионная программа
|5
|8
|Проживание + экскурсии + переезд в другие города России общественным транспортом
|5
|8
|Прочее
|0
|0
|Проживание в рамках транзита между двумя иностранными государствами
|0
|1
|Итого
|100
|100
В 2018 году предпочтением туристов были четырех- и пятизвездочные отели. Их доля достигла 78,4%. В 2017 году она составляла 57,1%. В трехзвездочных отелях останавливались 20% туристов (25,8% в 2017 году), в двухзвездочных — 1,5% (15,6% в 2017 году).
Наиболее распространенным вариантом питания был BB (Bed&breakfast), который выбрали 74,9% туристов. В 2017 году его предпочти 45% приехавших в Россию.
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