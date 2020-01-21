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Автор Ирина Гусакова

Туризм в 2018 году: как справились с потоком приезжающих в РФ туркомпании

Туризм

В 2018 году оборот международных операций с поездками, относящихся к разделу "Услуги" бюджета Российской Федерации, достиг размера в 45,81 миллиарда долларов США, что составило 28,7% от общего оборота услуг. Это является значительным ростом по сравнению с 2017 годом, когда аналогичный показатель составил 40 миллиардов долларов, 27,3% от общего оборота.

В статью "Поездки" входят импорт, который представляет собой расходы граждан РФ, выезжающих за границу, и экспорт, то есть расходы граждан других государств, посещающих Россию.

В 2018 году доля поездок в составе импорта услуг составила 36,2% (34,3 миллиарда долларов), а доля в экспорте равнялась 17,8%, то есть 11,5 миллиарда долларов США. В 2017 году доля импорта была отмечена на уровне 31,1 миллиарда долларов, то есть 34,9%, а экспорта — 8,9 миллиарда долларов, что составляло 15,5%.

Банком России регулярно производится выборочное изучение состояния туристических компаний, которое позволяет понять, какие туристические пакеты пользуются наибольшим спросом, сколько составляют в среднем личные расходы граждан России во время нахождения за границей и аналогичные траты, которые совершают в Российской Федерации прибывающие из-за рубежа туристы. Эти и многие другие данные позволяют рассчитывать импорт и экспорт в статье "Поездки" и распределять их по различным категориям, в том числе по странам, куда выезжают и откуда приезжают туристы.

Основная цель данного исследования — выяснить, сколько тратят туристы, чтобы иметь представление об актуальном состоянии статьи "Поездки" платежного баланса Российской Федерации. Исследование туристических компаний производилось на добровольной основе и включало крупнейшие из подобных российских фирм. В 2018 году исследование было проведено в 874 компаниях, выбранных в 79 субъектах Российской Федерации. Среди этих компаний 375 занимались выездным туризмом, 324 — въездным, обоими видами туризма занимались 175 фирм. 

Въездной туризм в 2018 году

В анкетах, заполненных туристическими компаниями, было указано 214 стран, из которых на территорию Российской Федерации въехали туристы. Это 85,6% от аналогичного списка стран по данным Федеральной пограничной службы ФСБ России за 2018 год. В предшествовавшем году географический охват был на 52,8% меньше.

Больше всего туристов в Россию (38,4%) приехало из Китая.

Наибольшее разнообразие стран, откуда приехали туристы, продемонстрировал Центральный федеральный округ, куда прибыли граждане 204 государств. Меньше всего государств (3) предоставили своих туристов Северо-Кавказскому федеральному округу. Наибольшее количество регионов посетили туристы из Германии. Среди других стран отметились Франция, Италия и США.

Направления преимущественного въезда иностранных туристов в 2018 году

В 2018 году заграничные туристы посетили 61 регион РФ. В 2017 это число равнялось 36 (таблица 7). Чаще всего туристы посещали:

  • Москву (44,7%)
  • Санкт-Петербург (24,5%)
  • Московскую область (3,5%)
  • Камчатку (2,7%)
  • Иркутскую область (2,2%)
  • Свердловскую область (2,0%)
  • Татарстан (1,9%)
  • Ярославскую область (1,6%)

В 2018 году дети до 12 лет въезжали в Российскую Федерацию чаще всего из Китая, США и Франции. В 2017 году по этому параметру лидировали Китай, Германия и Япония.

Продолжительность, типы программ отдыха и комплекс услуг

В 2018 году по-прежнему больше всего граждан других государств въезжало в Россию по туристическим путевкам длительностью не более недели. Такие путевки предпочитали туристы из:

  • Финляндии (98,3%),
  • Соединенных Штатов Америки (95,3%),
  • Индии (92,6%),
  • Японии (91,6%),
  • Соединенного Королевства (88,1%),
  • Германии (87,3%),
  • Китая (83,8%),
  • Италии (74,4%)
  • Франции (73,9%)

Путевки длительностью от 8 до 14 дней составляли большую часть среди путевок прибывших из Греции и Новой Зеландии туристов, 59% и 49,8% соответственно.

Чаще всего организованные туристические поездки по России носили экскурсионный характер — таких было 46% от общего числа. В 2017 году эта доля составляла 62,8%. В 2018 году с целью совершить экскурсии больше всего туристов приехало в Россию из Китая (715,6 тысяч).

Также отличились:

  • США (116,3 тыс.)
  • Франция (66,0 тыс.)
  • Германия (64,5 тыс.)
  • Италия (47,9 тыс.)
  • Испания (45,2 тыс.)
  • Япония (41,3 тыс.)
  • Индия (40,7 тыс.)

С целью делового туризма (от 44,0% до 65,4% среди всех туристов из данных государств) чаще всего приезжали в РФ из:

  • Армении
  • Таджикистана
  • Бенина
  • Мали
  • Казахстана
  • Уганды
  • Киргизии
  • Зимбабве
  • Буркина-Фасо
  • Узбекистана

Оздоровительный и пляжный туризм в России интересовал приезжающих из Украины, Республики Молдова, Индии и Ливана (такой тип туризма составил 0,1% — 1,4% всех туристов из этих стран).

Для лечения в Российской Федерации прибывали из Германии, Монголии и Туркмении (0,1% — 0,6% всех приехавших из данных государств).

Круизы по Российской Федерации предпочитали туристы из:

  • Новой Зеландии (46,8%)
  • Японии (13,6%)
  • Франции (10,9%)
  • Австралии (9,1%)
  • Канады (5,1%)

Для учебы в Российскую Федерацию больше всего приехало людей из Республики Молдова, Азербайджана, Замбии, Словении, Палестины, Судана, государства Сент-Китс и Невис и Руанды (3,7%-18,5% всех прибывших из данных государств), шоп-туры привлекли больше всего граждан Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии и Китая (0,2% — 5,8% всех прибывших из данных государств).

Среди всех туристических пакетов по въезду в Россию в 2018 году преобладали те, которые предлагали проживание в отеле. Таких было 83,4%. В 2017 году их доля была на 50,1% меньше.

Состав туристического пакета, приобретенного иностранцами (в %)
  2018 год 2017 год
Проживание  83  33
Проживание + экскурсии  7  50
Экскурсионная программа  5  8
Проживание + экскурсии + переезд в другие города России общественным транспортом  5  8
Прочее  0  0
Проживание в рамках транзита между двумя иностранными государствами  0  1
Итого 100 100

В 2018 году предпочтением туристов были четырех- и пятизвездочные отели. Их доля достигла 78,4%. В 2017 году она составляла 57,1%. В трехзвездочных отелях останавливались 20% туристов (25,8% в 2017 году), в двухзвездочных — 1,5% (15,6% в 2017 году).

Наиболее распространенным вариантом питания был BB (Bed&breakfast), который выбрали 74,9% туристов. В 2017 году его предпочти 45% приехавших в Россию.

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