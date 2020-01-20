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Автор Константин Кузнецов

Русские не испугались ледяного безумия: как Лазарев открыл Антарктиду

Путешествия

Великий исследователь и мореплаватель Джеймс Кук, предприняв попытку достичь Неведомой Южной земли, которая, как полагали, находится в районе Южного полюса, и обследовав высокие широты возле него, был уверен, что никто не продвинется дальше, чем это удалось ему. Он писал, что если некая обширная земля и существует в этих краях, то находится она возле самого полюса, а достичь ее не удастся никому. Как-то нередко бывало в истории, опровергнуть столь категорическое утверждение довелось русским.

Открытие Антарктиды

Великое открытие было сделано экспедицией Михаила Лазарева и Фаддея Беллинсгаузена 28 января 1820 года. Российские шлюпы "Мирный" под командованием Лазарева и "Восток" доказали существование возле Южного полюса континента. Опоздай они буквально на пару дней — и честь открытия нового континента могла бы принадлежать британцам. Шельфовый ледник, к которому приблизились шлюпы, в наши дни носит имя Беллинсгаузена.

Михаил Лазарев был прирожденным моряком

Из тридцати двух выпускников своего курса он был третьим и, являясь одним из лучших, был отправлен на пятилетнее обучение мореходству в Великобританию. За это время Михаил не только побывал во многих морях и портах, но и получил звание офицера британского флота. Вскоре после завершения им практики разразилась Русско-шведская война, и здесь, в сражении против двух английских линкоров, Лазарев не только показал британцам все, чему у них научился, но и кое-что новенькое, к чему пришел сам.

После войны 1812 года он стал капитаном фрегата "Суворов", на котором совершил кругосветное путешествие, заодно доставив груз для российских колоний в Америке. Все это позволило рассматривать именно его на роль капитана сложнейшей полярной экспедиции.

Экспедиция к Южному континенту

Экспедиция была подготовлена при личном благоволении Александра I и благодаря влиянию таких людей, как Сарычев и Крузенштерн. Последний был хорошо знаком с Беллинсгаузеном, который был вместе с ним в кругосветном путешествии. Но несмотря на это, капитаном "Востока" тот стал незадолго до отправления экспедиции из Кронштадта. Вся подготовка почти полностью легла на плечи Михаила Лазарева. Он занимался и подбором провизии и общим снаряжением.

Экспедиция готовилась в спешке, пригодных для нее кораблей не хватало, и на роль одного из шлюпов был назначен ледоходный транспорт "Ладога". Под руководством Лазарева корабль был основательно доработан:

  • ниже ватерлинии его обили медью;
  • внутренние конструкции укрепили элементами из дуба.

После всего этого корабль получил имя "Мирный" и был признан готовым к дальнему походу. Впрочем, готовность эта была условной и принималась лишь ввиду обстоятельств.

Суда получились различными. Лазарев писал, что "Мирный" был более крепким, устойчивым, лучше переносил волну и отличался большей вместительностью, но был при этом и менее быстрым, чем "Восток".

Добравшись до Земли Сандвича, честь открытия которой принадлежала Куку, экспедиция выяснила, что мореплаватель ошибался и земля эта представляет архипелаг. Было решено, что он сохранит прежнее название, и теперь он известен как Сандвичевы острова. Также удалось узнать, что острова эти являются частью хребта, тянущегося от Фолклендских островов. В наши дни его называют Южно-Антильским и полагают, что он связан с Андами.

Подобравшись предельно близко к еще неизвестной Антарктиде, русские моряки столкнулись с теми же трудностями, какие вставали на пути и у многих других экспедиций до них. Помимо холода, почти все время шел снег, и корабли постоянно наталкивались на непроходимые и казавшиеся беспредельными ледовые поля.

Как писал Лазарев, они продолжали путь, "постоянно покушаясь" на движение к полюсу и подвергая себя опасностям. Лазарев отмечал, что Кук задал им сложнейшую задачу и приходится прилагать все силы, чтобы не ударить лицом в грязь. Самое близкое расстояние, на которое они подошли к берегам Антарктиды, составляло 3 километра. Но моряки смогли рассмотреть берег, где виднелись горы и скалы без снега. На то, что увиденное не является островом, указывало изменение цвета воды.

Закончилась экспедиция 5 августа 1821 года триумфальным успехом. Помимо того, что была открыта Антарктида, удалось составить подробнейшие карты как новых, так и уже известных вод, что имело неоценимую важность для российского флота. Михаил Лазарев тут же стал капитаном второго ранга. Мало какая экспедиция может похвастаться тем, что совершила такие достижения и вернулась почти без потерь. За два года погибло только три человека, один из которых на "Мирном", от цинги, что невозможно поставить в вину организаторам экспедиции и капитану корабля.

Экспедиция была несомненным триумфом российского морского дела, капитанов и моряков, не только открывших новый и последний материк нашей планеты, но и доказавших, что если кто-либо говорит о невозможности какого-либо достижения, то всегда найдется тот русский, который это утверждение опровергнет.

Темы открытие антарктида михаил лазарев путешественник фаддей беллинсгаузен
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