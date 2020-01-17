Виктория Макарская: "Открыли для себя отдых в Крыму"

Знаменитая певица и продюсер Виктория Макарская с удовольствием проводит время с семьей, причем не только дома. Звездное семейство любит путешествовать, семья Макарских объездила уже полмира. Но особенно певице нравится отдыхать в разных уголках России — почему? Об этом Виктория рассказала в интервью Pravda.ru.

Как часто Вы проводите отпуск в путешествиях?

В этом году получилось на удивление много семейных поездок! Открыли для себя отдых в Крыму, вместе с детками совместили гастроли и отдых в Геленджике, неделю гуляли в Грузии на свадьбе сестры Антона, взяли большой автобус напрокат и путешествовали всей семьёй, в количестве 20 человек! Пасху с детишками встретили в храме Николая Чудотворца под Назаретом в Израиле! В общем, несмотря на очень непростой в финансовом плане год, путешествовали гораздо активнее, чем раньше. Наверное, просто время появилось для этого из-за некоторых пауз в работе.

Любите ли проводить праздники за границей?

Антон любит говорить: "Наш дом там, где мы вместе!" Неважно где, только бы все были рядом!

"Заграничные поездки в наше время весьма тревожные, и мы открыли для себя невероятные, красивейшие маршруты по нашей стране, когда снимали 14 фильмов "Святыни России". Во время съёмок фильмов "Святыни России" с нами произошло столько невероятных событий и реальных чудес, что никакого интервью не хватит, чтобы это описать".

Поверьте, у нас ничуть не хуже, а местами вообще гораздо круче, чем где-либо можно отдыхать. И совершенно безопасно! Нам, как родителями малышей, это очень важно.

Где встречали этот Новый год, удалось ли вырваться из рабочего графика?

Дома! Для артистов самый лучший подарок после декабрьских корпоративов — провести новогодние праздники и Рождество дома, за столом и в объятиях любимых близких. Но вот в следующем году решили на 3 недели улететь изучить православный Таиланд. Мы даже не подозревали, какая там сформировалась мощная диаспора наших соотечественников и как там здорово в январе!

Какая у вас любимая страна (не Россия) для отдыха?

Таких стран несколько:

Белоруссия

Израиль

Грузия

Одна другой лучше и краше.

Где наиболее комфортно проводить время с семьей?

По нашему опыту — в России, у нас всегда спокойно, к тому же огромное количество нереально красивых мест для отдыха.

Удается ли отдыхать без детей или всегда только вместе, всей семьей?

Без детей — не отдых. Отдыхаем на гастролях с Антоном, между концертами часто можно выспаться, если не очень сложная логистика. Для нас это принципиально. Мы очень привязаны друг к другу, нам не надо друг от дружки отдыхать.