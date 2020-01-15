Туристическое законодательство: каких изменений ждать в 2020 году

В 2020 году туристическую отрасль ждет множество изменений. Поправки в законодательство, которые должны быть приняты, приведут к нововведениям, которые могут кому-то понравиться, а у кого-то вызовут неприятие. Генеральный директор юридического агентства "Персона Грата", бизнес-омбудсмен Георгий Мохов поделился своим мнением по поводу грядущих перемен.

"Судьба" отелей

Прежде всего, остается вопрос, связанный с отелями, расположенными в жилых домах. В 2019 году в Госдуму был внесен законопроект, получивший название "вторая поправка депутата Хованской". Первая поправка, которую депутаты приняли в октябре 2019 года, уже запрещала размещение гостиниц в жилых помещениях. Теперь же любые средства размещения в жилом фонде должны быть запрещены. При этом закон о туризме потеряет определение "проживание туристов". Вместо этого появится "пребывание". Утверждается, что это должно уничтожить саму возможность посуточной сдачи жилья.

"Больше всего пострадают мини-отели в Крыму, ведь их, как правило, устраивают именно в жилых строениях. Недаром в конце декабря на проблему обратили внимание Госсовет и глава Крыма Сергей Аксёнов. Они обратились в Госдуму с просьбой отклонить поправку в Закон о туризме", — сообщает Георгий Мохов.

Согласно статистике, в 2018 году в Крыму отдыхали 7 миллионов человек, при этом 5,3 миллиона выбрали мини-гостиницы или частные гостевые дома. Лобби поправки Хованской — это все те государственные структуры, благодаря которым формируется миграционная политика. При этом в Госдуме должен появиться для рассмотрения и другой законопроект, на сей раз отвечающий интересам туристического бизнеса. Законопроект "О туристическом жилье" говорит о создании реестра объектов туристического жилья, а также об особенностях их налогообложения. В зависимости от того, какой из законопроектов будет принят, туристический бизнес может подвергнуться изменениям. И они могут оказаться неприятными для тех, кто, например, ездил в Крым и предпочитал селиться в мини-гостиницах и частных домах.

Экскурсоводов-нелегалов больше не будет

Другим важным законопроектом, по мнению Мохова, является документ "О регулировании деятельности экскурсоводов". Необходимость в этом документе назревала на протяжении долгого времени. Законопроект должен регулировать работу таких профессий, как:

гид;

инструктор-проводник;

экскурсовод.

Для них будет введена обязательная аттестация, четко определены туристические маршруты. Экскурсоводами не смогут работать лица, не являющиеся гражданами РФ. И наказание за нарушение предусмотрят в Административном кодексе. Польза от нововведения состоит в том, что исчезнут иностранные нелегальные гиды.

Активное внедрение электронных виз

В 2020 году электронные визы для иностранных туристов, въезжающих в Россию, должны расшириться на дополнительные регионы и города нашей страны. Идет работа над соответствующим нормативом. Несмотря на то, что в нем нет упоминания конкретных городов, Мохов считает, что речь идет о городах, в которых проходил чемпионат мира по футболу — Сочи, Екатеринбург, Казань и других. Для расширения визы придется всего лишь применить некоторые технические решение в городах, принимавших иностранцев по Fan ID, уже знакомых с обработкой подобных электронных виз. В настоящее время по электронным визам доступны:

Ленинградская область;

Санкт-Петербург;

Дальний Восток;

Калининград.

Расширение действия виз может увеличить туристический поток из-за рубежа.

Электронная путевка может стать обязательной

Законопроект об обязательной электронной путевке уже побывал в Госдуме на первом чтении, но принят не был. Мохов полагает, что в этом году документ не окажется в "долгом ящике", как-то было в 2017–2018 годах, и будет принят на весенней сессии. Уже осенью можно ожидать его вступления в силу. Омбудсмен считает, что поначалу использование электронных путевок будет проведено в тестовом режиме. С середины следующего года электронная путевка может стать обязательной.

Турагентов будут дополнительно контролировать

Также с 1 января 2021 года должен будет начать работу Федеральный реестр турагентов, о чем ранее говорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Для этого должен быть принят закон о работе данного реестра. Работе над проектом закона Ростуризму придется посвятить 2020 год, поскольку потребуется совмещение реестра турагентов с реестрами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

"Основная цель — дать туристам дополнительную возможность проверить полномочия турагента, у которого приобретается тур. Убедиться, что розничная турфирма действительно имеет соответствующий договор с тем или иным поставщиком туруслуг. Это шаг к обелению рынка, сокращению на нем числа турагентов-однодневок", — считает Мохов.

Омбудсмен также считает, что возможна и цифровая маркировка договоров между турагентами и операторами, подобная той, которая была введена в сфере страхования. В этом случае проверка фирмы значительно упростится, так как для этого будет достаточно считать QR-код.

Активное развитие экотуризма

Готовятся отдельные поправки в законодательство, призванные развить в стране экологический туризм. Агентством стратегических инициатив была создана дорожная карта, касающаяся некоторых законов о пользовании лесными и водными ресурсами и поясняющая термин "экотуризм". Все это поможет в развитии туризма в районах возле заповедников, национальных парков и других подобных охраняемых территорий. Предусматривается рекреационное использование этих земель, а также возможность устанавливать модульные гостиницы и кемпинги. В настоящее время все это находится под строжайшим запретом.

Самым же главным может оказаться для туристического бизнеса возможность получать гранты от правительства. Премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым было подписано постановление об утверждении программы поддержки предпринимательства, в которой имеется и пункт о туризме. Теперь работающие в туристической сфере компании могут получить грант или субсидию на организацию маршрутов, создание новых проектов, строительство модульной гостиницы или кемпинга. Предельный размер субсидии будет составлять три миллиона рублей, но компания или юридическое лицо должны будут внести не менее 30 процентов от стоимости проекта из собственных средств.