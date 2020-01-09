Глава Кубани поддержал идею с переносом дорог от побережья Черного моря

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с энтузиазмом откликнулся на предложение президента Владимира Путина перенести железнодорожные пути и автомобильную дорогу с черноморского побережья, чтобы приезжающие в Геленджик могли с удовольствием прокатиться до Сочи. Глава Кубани отметил, что реализация проекта откроет новые перспективы для развития курортов.

Когда состоялось открытие движения пассажирских поездов по Крымскому мосту, Владимир Путин озадачил Министерство транспорта, заявив, что необходимо просчитать стоимость переноса железной дороги с побережья Черного моря в районе города-курорта Сочи.

"В Геленджик приезжает летом от 4 млн до 5 млн человек, из них часть с удовольствием поехала бы в Сочи. Конечно, и для Сочи было бы хорошо, загрузка была бы еще больше. Но трудно ехать по серпантину", — заметил президент, упомянув об успешном европейском опыте переносов авто- и железнодорожных магистралей.

Под "серпантином" понимают проложенные по гористой местности извилистые автомобильные дороги, своими петлями и изгибами напоминающие свернутые в клубки ленты.

Со своей стороны глава Кубани Вениамин Кондратьев поддержал идею с переносом железнодорожного полотна:

"Мы каждый год фиксируем увеличение турпотока на наши курорты. Перенос железнодорожных путей позволит расширить пляжи, курортам — развиваться и в целом сделает их логистику гораздо более удобной".

Согласно данным статистики, десять лет назад в Краснодарский край приезжало до 11 млн человек, в прошлом, 2019 году, количество гостей Кубани выросло до 17 млн, а к 2030 году ожидается, что туристический поток увеличится еще на пять миллионов отдыхающих.

С точки зрения губернатора, по дороге Геленджик-Анапа можно будет проехать без помех, если построить заезд для большегрузов, которые круглосуточно курсируют в порт города Новороссийск, а упомянутая президентом трасса от Сочи до Анапы через Геленджик, как выразился глава Кубани, это еще один безопасный и удобный подход к Крымскому мосту.

Что касается вьющейся вдоль побережья Черного моря трассы А-147 Джубга-Сочи, то на ней зачастую возникают пробки. Особенно по причине природных катаклизмов, которые вообще в состоянии отрезать "черноморскую жемчужину" от других населенных пунктов.

Проект реконструкции скоростной трассы с расширением ее до четырех полос с обходом населенных пунктов ранее оценили в 1,2 трлн рублей. В транспортном ведомстве тогда приняли решение найти более бюджетную альтернативу этому капиталоемкому проекту. На сегодняшний день его реализация обойдется не менее чем в 1,6 трлн рублей.

По словам главы Минтранса, рассмотрение вариантов может начаться уже в начале 2020 года. Евгений Дитрих отметил необходимость построить дублеры железной дороги, которая сейчас раскинулась по побережью. Интенсивный трафик, по его словам, тормозит нормальное развитие курорта, а также мешает нормальному, комфортному проживанию местных жителей.