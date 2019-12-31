Чем запомнился 2019 год в туристической отрасли

Многие аналитики, подводя итоги уходящего года, посчитали, что в туризме особых проблем не отмечалось. Стабильность отрасли в России не может не радовать туроператоров и других представителей туриндустрии. Про самые заметные события уходящего года в туризме рассказала в интервью Pravda.ru директор по маркетингу Domina Russia, доцент НИУ ВШЭ Наталия Белякова.

Самое главное событие — продолжение распространения режима электронной визы в разных регионах России. С 2017 года режим электронной визы начал действовать на Дальнем Востоке. В июне подключилась Ленинградская область. 1 октября — Санкт-Петербург. Ранее заявлялось, что с 2021 года режим электронной визы будет распространен на всю оставшуюся территорию России, нескольким регионам сделали также сюрприз: не так давно стало известно, что электронная виза будет действовать с 2021 года на территории Краснодарского края, Алтайского края и Карелии. Законопроект о внедрении электронной визы прошел первое слушание в Государственной думе.

Как быстро можно получить такую визу?

В течение 4 дней. Человек получает ответ на почту. Виза делается онлайн, на сайте МИД РФ. Но ведется работа над тем, чтобы был удобный маркетплейс, он логичен, мы все его ждем, где человек мог бы забронировать сразу же все части своего путешествия, спланировать его от доставки из аэропорта до заказа экскурсий.

Чего можно ожидать с началом следующего года в туризме?

Что касается глобальной федеральной повестки, то это электронная путевка, единый реестр туроператоров. Все эти проекты в разной степени готовности. Что-то запущено, что-то на стадии подготовки. Несколько лет назад была сделана попытка внедрить электронную путевку. Но в силу разных причин она не состоялась. Сейчас это второй заход. Будем надеяться, что он будет успешным. Активно начинают работать центры по поддержке экспорта. С этого года их РЭЦ начинает курировать. Это говорит о том, что в принципе все усилия по экспорту услуг более-менее синхронизированы. И поскольку львиная доля надежд возлагается на экспорт туристических услуг, то это тоже нам позволяет с определенным оптимизмом смотреть в будущее.

В Петербурге заработал режим "открытого неба", к нам приходят несколько лоукостеров, которые будут работать в режиме маршрутки. Они летают без залета в аэропорт своего основного базирования. Возможно, это скажется на конкурентной среде, но потребитель от активной конкуренции на рынке только выигрывает. Сейчас уже наблюдается овертуризм в ряде регионов. Поток иностранных туристов в среднем увеличился в этом году на 20%. На Дальнем Востоке все туристы азиатского блока оценили уже электронные визы. Мы находимся в той точке равновесия, когда нам нужно серьезно подумать не только над количеством туристов, но и качеством сервиса.