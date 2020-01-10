На Новый год китайцы пугают драконов хлопушками

Как в Китае отмечают Новый год, точнее, Праздник весны? Что традиционно ставят на стол? Как что пьют? Какие тосты и за кого поднимают? И почему в Китае так любят красный цвет и хлопушки?



Новый год в Китае - когда ехать и что смотреть

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал писатель, востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

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Как китайцы встречают Новый год

— Кирилл, какие у китайцев любимые сладости? Какие десерты там подают на Новый год? Вообще они сладкоежки?

— Нет, китайцы не сладкоежки. Вообще китайская кухня при всем потрясающем разнообразии небогата на сладости. Скорее, основной вкус китайской кухни, он встречается во всех региональных вариантах китайских кухонь, — наверно, кисло-сладкий.

— Соус терияки.

— Вот, наверно, этот вкус будет преобладающим. А из сладостей есть, конечно, китайские блюда, когда фрукты вывариваются в карамели.

В праздник "Середина осени" принято есть так называемые лунные пряники, но по всей видимости, они имеют не китайское происхождение. Китай контактировал с разными народами.

Почему, например, на севере Китая популярны пельмени, лапша? Эти блюда не были изначально китайскими, они пришли в Китай от кочевников.

Вообще, родиной всяких пельменеобразных блюд считается Центральная Азия. А поскольку Китай большой, климатические зоны там разные, то, соответственно, в разных регионах будут преобладать разные продукты.

Но ни про одну региональную китайскую кухню нельзя сказать, что она богата на сладости. Вообще китайцы не очень падки на сладости в отличие от нас. И очень часто, выезжая за границу, они предпочитают даже покупать сладости за границей, в том числе и у нас.

— А овощи у них популярны?

— Овощи — это основа основ у китайцев, потому что исторически китайцы ели мало мяса. Настоящая китайская еда — рис в качестве хлеба и тушеные, вареные или пареные, жареные овощи с мясом в качестве приправы под тем или иным соусом. Овощи в Китае очень разнообразные. Китайцы в отличие от многих европейских народов — овощееды, а не мясоеды.

— В ночь на 1 января китайцы собираются семьями? Или на наш Новый год они не реагируют, а отмечают свой?

— На наш Новый год они реагируют слабо. 25 января наступает восточный Новый год, тогда китайцы, вьетнамцы и соберутся большими семьями за обеденным столом. Праздник, кстати говоря, по-китайски называется не Новым годом, он называется Праздником весны. Китайцы его знают как "чуньцзе", дословно — "весенний переход". А вьетнамцы его называют "тет", это слово означает "переход" — от одного года к другому. Поэтому только в конце января наступит год белой металлической крысы.

— Они будут как-то по-особенному одеваться?

— В Новый год преобладающий цвет всегда — красный, потому что первоначально слово, обозначающее в китайском языке "год", означало, как утверждают китайцы, некое рогатое чудовище, которое приходило зимой, и его китайцы боялись. И вот это чудовище, как потом выяснилось, боится красного цвета. Поэтому в Китае самый популярный цвет — красный. Можно сказать, что это их национальный цвет. Они также делают парные красные надписи на входе в дом.

Еще один очень важный момент, который объединяет празднование Нового года как в Северном, так и в Южном Китае, — это хлопушки. Как утверждает легенда, кроме красного цвета, это чудовище отпугивалось с их помощью.

Но сначала не хлопушек. Когда еще не было пороха, бросали в огонь коленца бамбука. Бамбук, когда горит, трещит и вылетают искры. А потом стали жечь хлопушки. И хотя в Китае многократно выходили строгие запреты, и в наше время тоже есть запреты на их применение, но эти запреты практически не соблюдаются.

Хотя это действительно пожароопасно, взрывоопасно, потому что это чаще всего не простые хлопушки, а с порохом — фейерверки. Всегда власти пытались это ограничить, но здесь победить народ не удалось. В городах за этим все-таки следят, а вот в маленьких городках и деревнях, конечно, народ гуляет по полной.

— Что китайцы любят пить на Новый год и вообще?

— Традиции пить какой-то определенный алкоголь, пожалуй, не существует. Но, естественно, для Нового года стараются приберечь какой-нибудь алкоголь получше. В Китае очень богатая алкогольная традиция. В разных местах производят разный алкоголь, который в той или иной степени напоминает наш самогон, только исходным сырьем являются рис, просо, гаолян, чумиза и т. д.

Популярно пиво. Виноградное вино в Китай ввезли португальцы. И сами слова "виноград" и "вино" происходят в китайском из португальского языка. Но популярным виноградное вино стало становиться лишь в последнее время. Все-таки традиционные виды алкоголя плюс пиво являются самыми популярными.

В Китае очень интересная традиция тостов. После того, как поднимаются общие тосты, люди начинают, скажем так, делать тост определенному человеку. То есть человек выходит из-за стола, подходит к кому-то. Или в Китае распространены круглые вертящиеся столы, тогда необязательно подходить. Первая рюмка будет выпита вместе со всеми, а вторая-третья будет выпита лично с вами, потом вы к кому-то подходите, такой вот интересный обычай.

Пьют алкоголь, за исключением пива, китайцы не залпом. И важно об этом помнить, потому что неоднократно имели место случаи, когда русские, которые гордятся своим умением пить, пытались перепить китайцев, но у них ничего не получалось.

А весь секрет-то в том, что у нас принято пить крепкий алкоголь залпом, а китайцы пьют крепкий алкоголь примерно так, как мы употребляем коньяк. Его пьют маленькими глотками, смакуя, поэтому китаец может выпить очень много традиционного китайского алкоголя. А если бы они пили залпом, то они недолго бы продержались. Китайцы, как и другие азиаты, пьянеют быстрее, чем европейцы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев