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Автор Елена Орлова

Оригинальные новогодние традиции в мире

Путешествия

Новый год — это праздник, который отмечают во всем мире. И у каждого народа есть свои оригинальные традиции и обычаи. Вот подборка интересных способов привлечь удачу в новом году.

Сожги все свои неприятности в Армении

Если у вас был не самый удачный год, каков наилучший способ двигаться дальше? Большинство людей просто идут дальше. Другие напиваются, пытаясь забыть о своих неприятностях, в то время как остальные ставят цели, чтобы в следующем году все было иначе. Это разумно и продуктивно. Армяне однако любят добавить немного символизма. Они верят, что проблемы не исчезнут, пока их не сжечь в "Ритуале огня".

Бразильцы прыгают в море

В Бразилии есть две распространенные новогодние традиции. Первая довольно простая — надо для главной ночи в году выбрать наряд белого цвета, который символизирует мир и обновление. К этой традиции даже мы могли бы присоединиться. Другая традиция немного более радикальна и предполагает прыжки в море после полуночи. Веселье на этом не заканчивается. Чтобы был потрясающий год, нужно перепрыгнуть через семь волн.

Чилийцы посещают мертвых

Какое место может быть лучше для празднования Нового года, чем местное кладбище? В то время как люди по всему миру ходят на вечеринки, веселятся и смеются со своими друзьями, некоторые чилийцы посещают кладбища, чтобы провести время с мертвыми. Это звучит немного жутко, но местные жители считают, что это лучший способ приветствовать новый год.

Кто должен войти в дверь первым в Англии?

У англичан всегда было буйное воображение. Это страна, которая дала нам Франкенштейна и фильмы ужасов студии Hammer. И когда наступает новый год, оказывается, что они такие же суеверные, как и все мы. По словам британцев, если вам нужен суперудачный и удивительный год, то первым в ваш дом должен войти высокий темноволосый джентльмен. Кроме того, он должен быть молодым, также он должен принести дары. Если вы хотите не голодать весь год, ему нужно принести хлеб. Если вы хотите разбогатеть, ему стоит принести соль. Если вам нужно согреться, гость должен запастись углем.

Японские колокола

В Новый год у японцев есть традиция звонить в колокола. Обычно их очень много — 108, если быть точными. Эти колокола звонят с завидным постоянством, видимо, их звон и заставляет людей улыбаться, а улыбки и смех приносят удачу.

Немцы прогнозируют свое будущее

Предзнаменования, колдовство, чайные листья, хрустальные шары … существуют всевозможные способы, которыми гадалки предсказывают будущее. В Германии поддерживается подобная традиция в новогодние дни. Немцы плавят свинец в ложке, а затем обливают его холодной водой. Потом они интерпретируют полученную форму.

Китай красит двери красным

Китай — очень красочная страна, которая хорошо знает свою историю и соблюдает традиции. Что касается Нового года, есть одна традиция, от которой местные жители не хотят отказываться до сих пор. Китайцы любят красить свои двери в красный цвет на Новый год, так как этот цвет символизирует удачу и счастье.

Греческие дети поют колядки

Красиво и просто. В Греции дети стучатся в двери и поют колядки в обмен на деньги. А также некоторые семьи выключают свет, когда начинается обратный отсчет.

Фото:twitter.com

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