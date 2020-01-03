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Автор Елена Орлова

Интересные новогодние традиции разных стран

Путешествия

Новый год действительно может быть интересным временем года. Некоторые люди глубоко суеверны и искренне верят, что новый год принесет с собой большие перемены, в то время как другие используют его как предлог для вечеринки. Тем временем большинство из нас принимает, по крайней мере, одно новогоднее решение (которое мы обычно нарушаем через неделю). Но новогодние традиции присутствуют всегда, давайте взглянем на некоторые самые веселые и интересные новогодние традиции в мире.

Кто бросил швейцарские взбитые сливки?

В Швейцарии, наверное, самые худшие новогодние традиции. У страны, которая славится своим сыром, есть традиция бросать взбитые сливки на пол. Они бросают их, а не едят. Это, во всяком случае, должно принести удачу.

Дайте в Дании что-то сломать!

Дания подарила миру бекон, викингов и, конечно же, LEGO. Но что еще вы знаете об этой прекрасной стране на севере? Датчане также имеют оригинальные обычаи и традиции. Видите ли, у датчан есть место в доме, где они хранят все свои тарелки и блюда до конца года. Затем они берут эти тарелки и разбивают их о двери домов своей семьи и друзей.

Эквадорцы жгут чучела на удачу

Как и Дания, Эквадор — это еще одна страна, о которой вы, вероятно, мало что знаете. Она находится в Южной Америке, на безумно большой высоте, и местные жители едят морскую свинку (это деликатес). Эквадорцы немного суеверны и все еще верят в совершение ритуальных, символических действий, чтобы привлечь удачу в свою жизнь. Например, в новогодние праздники они делают чучела, которые набивают бумагой. Затем они поджигают их. Это должно принести им удачу.

Испанцы едят виноград

Кто не любит виноград? Виноград восхитителен и полезен, и его действительно несложно найти. По мнению некоторых испанцев, он также приносит удачу в течение всего года, если вам удастся засунуть 12 виноградина в рот на Новый год. Если не сможете, ничего не поделаешь… Если, с другой стороны, вам это удастся, 2020 год станет вашим годом!

Люди в Беларуси спрашивают петуха

Для некоторых Новый год означает возможность встретить кого-то нового и, возможно, жениться или выйти замуж. Но кто выйдет замуж первым? Жители Беларуси придумали довольно интересный способ выяснить это, и это связано с петухом. В Новый год одинокие женщины собираются вместе и кладут у своих ног небольшие груды зерна. Затем выпускают петуха. Та женщина, к чьему зерну подойдет петух первым, выйдет замуж раньше своих подруг.

Итальянцы выбирают новую одежду

Что касается Милана, являющегося одной из столиц мировой моды, то неудивительно, что итальянцы любят праздновать новый год в новой одежде. Каждый год местные жители одевают что-то новое, что представляет собой новое начало. Итальянцы также любят выражать свою признательность своим друзьям и семье, даря подарки в Новый год.

Фото: a-a-ah.ru

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Интересные новогодние традиции разных стран
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