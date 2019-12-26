Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс

Руаль Амундсен может быть назван последним из великих первооткрывателей. В начале двадцатого века в мире оставалось не так много белых пятен и мест, где никогда еще не бывал человек. Однако полюса планеты оставались все же той запретной гаванью, прежде всего, из-за невероятных холодов. Экстремальные температурные условия становились непреодолимой преградой.

Многие смельчаки, которые пытались тем или иным образом добраться до Северного полюса, погибали, не преуспев в своем начинании. Среди самых экстравагантных можно вспомнить попытку достичь Северного полюса на воздушном шаре — но полюс, как и любое опасное место, не терпит безрассудства. Чтобы выжить в суровой ледяной пустыне, требуются изобретательный разум, непоколебимая воля и способность сохранять самообладание в любой ситуации. Всем этим в полной мере обладал Амундсен, которого нередко описывают как человека сухого, бесчувственного, сосредоточенного только на достижении своей цели. Но именно таким, как показывает множество примеров из истории, и должен быть человек, совершающий немыслимое для других достижение.

Амундсен первым побывал на Южном полюсе. Изначально путешественника манил Северный, но когда выяснилось, что там ему уже первым не бывать, он перенаправил свои силы на покорение Южного полюса. И здесь он не был одинок в своем стремлении. Британский исследователь, капитан Роберт Скотт оказался конкурентом Амундсена. Но, в отличие от Руаля, Скотт был человеком науки и искусства, придерживался джентльменских правил, ставил честь едва ли не превыше всего, поэтому, естественно, был обречен проиграть.

Скотт старался использовать все достижения современной для него науки, Амундсен же позаимствовал опыт коренных народов Крайнего Севера по выживанию в чудовищном холоде. Участники экспедиции Скотта использовали одежду из прорезиненной ткани, а спутники Амундсена — только меха. Скотт разработал сложный план экспедиции, подразумевавший использование моторных гусеничных саней, пони и ездовых собак. Амундсен же, прекрасно знавший опыт эскимосов, решил добираться до полюса только на собачьих упряжках. Ставка на собак и позволила ему одержать верх.

Гусеничные сани Скотта не выдерживали температур и ломались, пони проваливались в снегу и оказались совершенно непригодны для путешествия по Антарктиде, собак у британца оказалось слишком мало. В конце концов участникам экспедиции Скотта пришлось идти на лыжах и тащить за собой сани, вес которых превосходил сто килограммов. Большую часть этого веса составляла пища. Но и здесь оказалось, что Скотт сделал неверный выбор. Пшеничные галеты, составлявшие основу рациона его команды, не давали всего необходимого человеческому организму, и люди начали страдать от цинги. Амундсен же, помимо того, что припас галеты из непросеянной муки и с дрожжами, позаботился и о другом источнике пищи, что позволило его людям избежать цинги и восполнять силы.

Расчетливый и предусмотрительный, Руаль заранее предполагал, что большая часть лаек будет использована в качестве пищи для других собак и людей. Осведомлены о его планах были и прочие участники его экспедиции. Свежее мясо, каким бы оно ни было, позволило команде Амундсена избежать многих проблем со здоровьем. Также в экспедиции Руаля было меньше продовольствия, поэтому их сани были легче, что само по себе было залогом успеха. Собаки стали для Амундсена едва ли не основным источником продовольствия. Их забивали и прятали в снег и лед, организуя промежуточные склады. В начале решительного штурма полюса у Амундсена было 52 лайки, вернулось только 11. В один из дней, который даже члены команды Руаля назвали "бойней", было забито 24 собаки. Скотт же рисковал жизнью, чтобы спасти провалившихся в трещину собак. Все это и оставленное Амундсеном на полюсе письмо для Скотта позволило позднее обвинять Руаля в безнравственности и стремлении выиграть любым способом. Письмо подавалось как едва ли не издевка над Скоттом, хотя по тексту и тону письма невозможно сказать, с какими настроениями писал его Руаль. Отрицать факт бесчеловечного обращения Амундсена с собаками было невозможно. Каждый нормальный человек, у которого когда-либо была собака, не может представить даже того, чтобы причинить малейший вред четвероногому другу, готовому погибнуть за хозяина. Мысль о том, что придется убить и съесть того, кого растил и кормил, за кем ухаживал и с кем играл, кто смотрит на тебя доверчивыми и преданным глазами, кажется сущим безумием. Руаля обвиняли в варварстве, в отсутствии какого бы то ни было благородства. Роберт Скотт, надеявшийся только на силу тела и духа, на достижения современной цивилизации, представал истинным джентльменом и человеком. Руаля называли слишком расчетливым и хладнокровным, упрекали в том, что разум, холодный как льды Антарктики, затмил в нем все человеческое.

Несмотря на то, что во всем остальном Амундсен представлял собой вполне разумного человека, нельзя отрицать, что ради достижения цели он сделал себя безумцем, но именно проявив нечеловеческую расчетливость и волю, он смог достичь своей цели. Эрнест Шеклтон пытался достичь полюса и отступил, совершив немыслимое для спасения членов своей экспедиции, Скотт пытался достичь полюса и погиб, но остался в памяти как, возможно, недальновидный, но все же человечный и благородный исследователь. Амундсен же, идущий к своим собакам с ножом в руке, несмотря на его победу, представляется малоприятным и бесчеловечным существом. Не зря и в наши дни многие справедливо считают величайшим героем Южного полюса Шеклтона, который этого полюса, собственно, не достиг, но совершил подвиг воистину нечеловеческий, чтобы все члены его экспедиции, за которых он чувствовал личную ответственность, вернулись домой.

К сожалению, во многих достижениях человечества таится след полного или частичного отказа от человеческого, некоторого безумия, позволяющего отречься от своей сути и природы, и Амундсен являет тому пример. После того, как в своей автобиографии Амундсен обрушился с критикой своих бывших спутников, включая Умберто Нобиле, выставив их в самом неприглядном свете, посол Норвегии в Лондоне написал знаменитому полярному исследователю Фритьофу Нансену, что Амундсен, должно быть, лишился рассудка. Нансен же в ответ отметил, что это душевное расстройство в том или ином виде проявлялось у Руаля и ранее.