Будьте готовы к 2020 году, узнав эти захватывающие новогодние факты

Тосты с шампанским, вечеринки с обратным отсчетом времени, фейерверки и другие традиции — Новый год является одним из самых знаменитых праздников во всем мире. Но знаете ли вы, что начало нового года не всегда отмечалось 1 января или что оно впервые отмечалось фестивалем, который длился в общей сложности 11 дней? Прежде чем произнести тост в 2020 году с бокалом игристого вина, взгляните на увлекательную историю праздника.

Когда Новый год стал праздником?

Считается, что праздновать Новый год начали в 2000 году до нашей эры — в Древнем Вавилоне. Для этих месопотамцев начало нового года было ознаменовано первым новолунием после весеннего равноденствия, которое происходило примерно в конце марта, и отмечалось 11-дневным фестивалем под названием Акиту, который включал различные ритуалы в каждый из его дней. Праздник отмечал мифическую победу небесного бога Мардука над морской богиней Тиамат, а также предусматривал либо коронацию нового короля, либо позволение старому королю продолжать свое правление.

Почему мы празднуем Новый год в январе?

Хотя дата Нового года для нас очевидна, праздник не всегда отмечался в январе. Во все времена разные культуры и цивилизации обычно приветствовали новый год во время значительного астрономического или сельскохозяйственного события.

Например, римляне праздновали Новый год в марте после лунного цикла — до 46 г. до н. э., когда император Юлий Цезарь ввел юлианский календарь. В честь тезки месяца Януса — римского бога начал, чьи два лица позволяли ему одновременно смотреть в прошлое и будущее — Цезарь установил 1 января как первый день года. В этот недавно датированный праздник римляне совершали не только жертвоприношения Янусу, но и обмен подарками, устраивали празднества и украшали свои дома лавровыми ветвями.

Как празднуют Новый год во всем мире?

Сегодня во всем мире Новый год празднуют по-разному, но во многих странах этот праздник начинается вечером 31 декабря и продолжается до раннего утра 1 января. Типичные новогодние традиции включают наслаждения едой, которая, как считается, приносит удачу в принятии решений на предстоящий год. Считается, что эта традиция произошла от древних вавилонян!

У многих стран есть традиции, которые могут быть менее известны — например, в Колумбии люди бегают по дому (или кварталу) с чемоданом, чтобы гарантировать, что предстоящий год будет наполнен путешествиями, а датчане прыгают со стульев — в полуночный удар буквально "впрыгивают" в наполненный удачей новый год. Другие обычаи в новогодней истории включают в себя употребление 12 сортов винограда в полночь в Испании или пение шотландской песни Auld Lang Syne, когда часы бьют двенадцать. Везде, где вы решите праздновать Новый год, обычно присутствуют фейерверки и конфетти!

Фото:fakt-group.ru