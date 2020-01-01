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Автор Елена Орлова

Удивительные и забавные факты о Новом годе

Путешествия

Для многих Новый год - это шанс начать все сначала; принять новые решения, поставить очередные цели. Но прежде мы должны повеселиться! Чтобы поднять вам настроение, давайте взглянем на несколько удивительных и забавных фактов о Новом годе.

Запад празднует Новый год уже более 2000 лет

Римляне знали многое о празднествах, поэтому неудивительно, что именно они первыми сделали Новый год национальным праздником. Тот календарь, который мы используем сегодня, ввел Юлий Цезарь. И он постановил, что новый год начнется 1 января и станет государственным праздником.

Но Восток празднует Новый год еще дольше

Записи показывают, что месопотамцы создали свой календарь еще в 2000 г. до н.э., что означает, что они начали встречать Новый год более 4000 лет назад!

На Востоке также дарили подарки

Персы так любили Новый год, что дарили друг другу подарки. Догадайтесь, какой подарок был самым популярным? Яйца! Они символизировали производительность.

Англии потребовалось время, чтобы начать праздновать Новый год 1 января

Шотландия объявила 1 января датой празднования Нового года в 1602 году, но Англия последовала этому примеру лишь 150 лет спустя. До этого Новый год в Англии праздновали 25 марта.

В Америке проходят большие празднования

Америка является родиной трех лучших мест для празднования Нового года. Эти три пункта назначения - Disney World, Лас-Вегас и Нью-Йорк. 

В Германии самый эмоциональный праздник

Если вы хотите испытать бурные эмоции в канун Нового года, вам нужно будет посетить Берлин в Германии. Здесь тысячи немцев собираются вокруг Бранденбургских ворот, чтобы отпраздновать воссоединение своей страны.

Говоря о традициях ...

Посмотрим правде в глаза, во всем мире есть несколько странных традиций.

Но ни одна из них не является настолько странной, как эстонская традиция ставить на новогодний стол целых двенадцать блюд в канун Нового года. Почему так много еды? Согласно традиции, употребление в пищу всей этой пищи даст эстонцам силы, которые им необходимы для остальной части года.

С Новым годом!

Фото:bash.news

 

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