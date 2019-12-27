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Автор Елена Орлова

Как празднуют Новый год в разных странах

Путешествия

Новый год отмечается во всем мире с соблюдением разнообразных традиций и является одним из самых широко отмечаемых праздников в мире!

Знаете ли вы, что Окленд, Новая Зеландия, является первым городом, который встречает Новый год, а Гонолулу, Гавайи, является последним, который празднует его? Во всем мире новогодние гуляния начинаются 31 декабря, в канун Нового года. Когда часы бьют полночь, все прощаются со старым годом и поздравляют друг друга с наступающим Новым годом. Одна и та же дата, но разные традиции в разных странах делают Новый год самым знаменитым праздником.

1. Испания

Испанцы считают, что употребление двенадцати сортов винограда в полночь Нового года приносит удачу. Таким образом, при каждом ударе часов, в полночь Нового года, они съедают по виноградине.

2. Рио-де-Жанейро, Бразилия

Пляж Копакабана славится самыми большими новогодними празднованиями в мире! Миллионы людей со всего мира приезжают сюда, чтобы посетить огромную вечеринку. Традиционно местная публика Рио чтит пляж, бросая белые цветы в море. Люди также одеваются в белое как талисман удачи. Фейерверк начинается в канун Нового года и продолжается до следующего дня.

3. Соединенные Штаты

Таймс-сквер в Нью-Йорке — известное место, где все собираются в канун Нового года. Традиция состоит в том, чтобы сбросить огромный новогодний шар с флагштока Таймс-сквер, когда остается всего лишь 1 минута до полуночи. Когда шар падает, он выпускает тысячи конфетти, сообщений на цветной бумаге. Эти сообщения оставляют местные жители за несколько дней до празднования Нового года.

Люди с юга США верят в то, что фасоль и зелень репы на Новый год приносят богатство. Фасоль представляет монеты, а зелень репы — доллары. Они считают, что благодаря этому Новый год принесет им хорошие деньги.

4. Сидней, Австралия

Здесь проводится крупнейшее в мире фейерверк-шоу на Новый год. Хотя шоу длится всего 12 минут, начиная с полуночи, красивая феерия привлекает людей к участию в этом празднике со всего мира.

5. Филиппины

Люди здесь хотят, чтобы новый год принес больше денег и процветания. Таким образом, они одеваются в одежду в горошек и собираются на улицах и в населенных пунктах, бросают монеты в полночь или держат монеты в горшках и трясут их в собственных домах.

6. Греция

Для греков 1 января — это также день Святого Василия, одного из их предков. Это день подарков, рассказывания историй и оставления подарков в полночь в детской обуви. В этот день каждая греческая семья печет торт, в котором спрятана серебряная или золотая монета. Кусочки пирога передаются всем, и, как полагают, у любого, кто получит монету, впереди удачный год.

7. Япония

Люди в Японии вечером 31 декабря едят миску с лапшой особого типа, которая называется "тошикошишоба". Во время еды они слушают звуки буддийских храмовых колоколов, которые звучат 108 раз в полночь Нового года и должны изгнать все зло и грехи.

Фото:xwap.su

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Как празднуют Новый год в разных странах
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