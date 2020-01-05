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Автор Елена Орлова

Как сделать новогоднюю капсулу времени

Путешествия

Вы ищете оригинальные способы отпраздновать Новый Год? Используйте эти советы о том, как сделать капсулу времени в начале Нового года, чтобы потом, в будущем, открыть ее и отпраздновать с семьей, вспоминая прошлый год.

Вам нравится идея сохранить момент времени? Капсула времени — идеальный способ сделать это. Создание капсулы времени в начале Нового года — это веселое и легкое новогоднее мероприятие для всей семьи.

Почему бы вам не попробовать? Когда вы создаете капсулу времени, вы можете легко сохранить момент времени в капсуле, которая откроется и будет использована позже. Вот как вы можете ее сделать.

Как приготовить новогоднюю капсулу времени

Расходные материалы:

  • коробка для обуви или контейнер с крышкой;
  • маркер;
  • бумага;
  • элементы декора и наполнения.

Элементы капсулы времени:

Предметы в вашей капсуле времени должны соответствовать периоду времени, из которого они поступают, а также отражать немного информации о вас. Примерами предметов, которые вы можете включить, могут быть текущая газета или журнал, монеты этого года, вырезки из журналов и фотографии, популярные заголовки, фантики или даже маленькие игрушки. Если вы создаете эту капсулу времени в канун Нового года, обязательно включите несколько сувениров этого вечера, таких как, подарки на вечеринки, декоративные салфетки с изображением года, фотографии и т. д. Позвольте развернуться вашему воображению, и воплотить все, что приходит вам в голову.

1. Поместите ваши атрибуты времени в полиэтиленовый пакет и завяжите его. Поместите его в свой контейнер.

2. Напишите простое письмо лицам, которые могут открыть капсулу. Просто дайте им немного информации. Подпишите и поставьте дату на письме и положите его сверху пакета.

3. Закройте капсулу и зафиксируйте ее. Используйте маркер, чтобы написать на контейнере, когда он должен быть открыт. Вы можете указать год с сегодняшней даты, 10 лет с сегодняшней даты или любую другую дату по своему усмотрению.

4. Храните капсулу времени в безопасном и сухом месте. Подвал или чердак идеально подходит для хранения в доме. Если вы действительно хотите закопать капсулу времени, хорошо подойдет герметичный контейнер или стеклянная тара. Просто не забудьте отметить место, где вы закопали свою капсулу времени, или создайте удобную для чтения карту.

И не забудьте о своей капсуле времени! В назначенный день вам понравится открыть ее и посмотреть, что внутри. Это отличный способ поразмышлять о прошлом.

Попробуйте создать свою собственную новогоднюю капсулу времени. Как видите, это очень просто.

Фото:yudabands.org

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Как сделать новогоднюю капсулу времени
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