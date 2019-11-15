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Автор Редакция travel.pravda.ru

Михаил Кожухов: "Скоро Венеция станет легендой, как Атлантида"

Путешествия

Кто из нас не мечтает о путешествиях! Кому-то хочется покорять горные вершины, кому-то в радость понежиться на солнышке после купания в океане, а кто-то предпочитает посетить необычные экзотические места, где его может для разнообразия укусить дикая обезьяна. Путешествие - это и новые знакомства, и расширение кругозора, и яркие незабываемые воспоминания, и даже познание себя. Мы расширяем не только границы мира, но и своего сознания, вот почему так важно время от времени вырываться из нашей рутинной обыденности. Редакция Pravda.ru решила узнать о том, куда можно поехать отдыхать, у известного журналиста Михаила Кожухова, который в свое время прославился как ведущий программ "В поисках приключений" и "Вокруг света".

Сейчас затопило Венецию, в очередной раз. Наверное, нам недолго еще осталось любоваться ее красотами, ученые предрекают, что скоро красивый итальянский город уйдет под воду насовсем. А вы бывали в Венеции, случайно не были свидетелями наводнения?

Бывал, конечно. Но наводнение не заставал. Я тоже вчера подумал, что когда-нибудь Венеция станет легендой, как Атлантида.

Можете рассказать нашим читателям, в какую страну лучше всего отправиться на этот Новый год?

Лучше всего отправиться со мной на яхте на Канарские острова. Есть поездка в Камбоджу и Вьетнам с Сергеем Цигалем, художником, балагуром и кулинаром. Есть поездка в самом начале года с Михаилом Козыревым на концерт Элтона Джона в Австралию. Австралия, рок-н-ролл и рыбалка. Но мне кажется, что поехать со мной на Канарские острова — это самое заманчивое.

Где вы чаще всего Новый год проводите? В путешествиях?

Я последние 3 года сбегаю от этого после праздничного безделья под парусом.

Можете вспомнить какой-нибудь запоминающийся Новый год, который у вас был, именно в путешествии?

Как-то Новый год я отмечал в Афганистане на Баграмском повороте. Это был 1989 год — год выхода войск. Я праздновал его в десантном полку, в составе которого была знаменитая 9-я рота. И это было для меня самое яркое событие. Полк стрелял по случаю Нового года в небо из всего, что может издавать звук.

Темы отдых венеция новый год путешествия михаил кожухов багамские острова
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Михаил Кожухов: "Скоро Венеция станет легендой, как Атлантида"
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