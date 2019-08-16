Куда отправится на прогулку в Хельсинки летом

Лето в Финляндии - отличное время для прогулок на свежем воздухе. В Хельсинки находится много мест, которые следует посетить именно в это время года.

Остров Пихлаясаари

Пихлаясаари известен одним из лучших пляжей в Хельсинки, поэтому это прекрасное место, чтобы провести здесь теплый день. Имейте в виду, что море обычно холодное (до 15 градусов). До острова можно добраться на пароме.

На острове есть несколько старых вилл, одна из которых работает как ресторан. Есть также несколько мест для барбекю, и по выходным можно отправиться в поход на остров.

Остров Исо Васиккасаари

Можно отправится в однодневную поездку на остров Исо. Дорога на пароме занимает всего около 5 минут, и вы прибываете на небольшой остров, который является всей зоной отдыха, за исключением северо-западного угла, который является частным, и где вы можете увидеть павильон, имитирующий храм Посейдона. Есть небольшие пляжные бухты, а также большое травяное поле, где можно устроить пикник и позагорать. Далее есть небольшой идиллический летний ресторан Gula Villan с несколькими ягнятами во дворе.

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Пикник в парке Эспланада

Парк Эспланада находится в самом сердце Хельсинки и является популярным местом для людей, которые собираются вместе и устраивают пикники.

На сцене в конце парка, на Рыночной площади, проводятся бесплатные представления ежедневно (кроме воскресенья) с мая по сентябрь, особенно джаз. Ресторан Kappeli расположен рядом со сценой и имеет хорошую террасу, где вы можете насладиться прохладным напитком.

Национальный парк Нууксио и Финский центр природы Халтия

Нууксио - один из самых маленьких национальных парков Финляндии, но до него легко добраться. Хотя он находится всего в 30 километрах от центра города, создается впечатление, что он находится в гораздо более отдаленном месте, когда вы окружены миром леса, озер, болот и скальных образований, возникших в ледниковый период.

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Финский центр природы Халтия - хорошее место, чтобы начать или закончить ваш визит в Нууксио. Он расположен рядом с озером и предлагает красивый вид из ресторана (бесплатный вход в ресторан, плата за посещение выставок). Вы можете получить карты троп национального парка в справочном бюро. До Халтии можно добраться за 1 час из Хельсинки на общественном транспорте.

Вход в парк свободный и есть пешеходные дорожки разной длины. В середине лета там могут быть комары, поэтому неплохо бы взять с собой немного репеллента.

Можно остаться на ночь в национальном парке Нууксио. Для наиболее аутентичного отдыха есть специальные места для палаток, где вы можете установить свою палатку. Курорт Нууксио предлагает широкий выбор различных номеров, от коттеджей до гостиничных номеров в отеле Нууксио. Чтобы получить уникальный опыт на природе, вы можете арендовать домик на деревьях.

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Фото превью: nuuksioresort.fi