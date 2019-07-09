Необычные и интересные места в Бостоне

Бостон — не самый заурядный город. От Тропы свободы до Зала Фаней и парка Фенуэй, Бостон является домом для некоторых исторических и уникальных достопримечательностей, и вы обязательно должны их посетить. Но советуем вам посвятить день или два открытию интересных нетуристических мест в этом очаровательном и эклектичном городе. Как бы то ни было, есть несколько невероятных и нетрадиционных вещей, которые стоит изучить помимо путеводителей, о которых могут знать только местные жители. Некоторые из них причудливые, некоторые жуткие, а некоторые просто ошеломляют, но понятно одно, что обычными их сложно назвать.

Фото: Пикабу

Посетите загадочные бостонские музеи

Музей плохого искусства

Хотя красота искусства совершенно субъективна, коллекции, хранящиеся в Музее плохого искусства в Сомервилле, как вы уже догадались, просто плохи. Это единственный в мире музей, полностью посвященный шедеврам нестандартного уровня.

В подвале театра Сомервилль вы найдете выставку неудачных попыток портретов знаменитостей, фантастических пейзажей и абстрактных аномалий. Вам не нужно платить ни копейки, чтобы посмотреть на эти странные творения.

Анатомический музей Уоррен

Фото: atlasobscura. com

Основанный доктором Джоном Коллинзом Уорреном в 1847 году, в Анатомическом музее Уоррен в Медицинской библиотеке находится выставка странных вещей. В этом музее, насчитывающем более 15 000 экспонатов, представлены коллекции инструментов эпохи гражданской войны, масок смерти и причудливых скелетов, которые призваны расширить наши знания в области истории медицины.

Если вы решитесь войти, обязательно ознакомьтесь с их самым известным экспонатом — черепом Финеаса Гейджа, железнодорожника, который выжил, после того как железный прут прошел через мозг. Музей определенно считается одним из самых жутких мест в Бостоне.

Попробуйте необычные блюда

Кафе ArtScience

Фото: Craving Boston — WGBH

Чтобы неожиданно изменить свои привычки питания и провести несколько авангардных кулинарных экспериментов, поужинайте в кафе ArtScience в Кембридже. Эта кулинарная лаборатория, основанная инженером Гарварда, исследует будущее кухни, включая творчество и искусство в каждое блюдо, которое они подают. Это не обычная трапеза, так как вам предложат паннакотту из морского ежа, чизбургеры с фуа-гра и коктейли с осветленным кокосом и цветком лотоса. И хотя эти соблазнительные лакомства могут выглядеть как произведение искусства, на вкус они будут еще лучше.

Гастрономический тур в китайский квартал

Фото: Pixabay

В китайском квартале одни из лучших продуктов питания в Бостоне, так зачем выбирать только одно место, где можно поесть? За 75 долларов вы можете присоединиться к трехчасовой китайской экскурсии, чтобы узнать об истории и культуре этого района Бостона. Вы попробуете пельмени с уличной тележки, попробуете экзотические продукты и узнаете о советах и ​​уловках, как освоить эту восхитительную кухню, а также изучите скрытые жемчужины, которых нет в обычном путеводителе.

Необычные представления

Театр Shear Madness

Фото: Hollywood Reporter

В то время как Театр Чарльза в Бостоне может быть хорошо известен среди туристов и местных жителей, постановка театра "Shear Madness" — это уникальный опыт, который нельзя пропустить. Работая почти 40 лет, Shear Madness проводит вас через загадочное убийство в парикмахерской, где первый акт шоу приводит к убийству, а второй акт требует, чтобы аудитория собрала различные подсказки из спектакля. Поскольку аудитория берет под контроль детективную работу, актеры импровизируют большую часть шоу, а это значит, что вы можете присутствовать несколько раз и все равно быть шокированным другим финалом.

Фото превью: 34travel